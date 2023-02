Σεισμοί: Πάνω από 33.000 οι νεκροί, έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια και δωρεές

Σε 33.179 ανέρχονται οι νεκροί του διπλού φονικού σεισμού σε Τουρκία και Συρία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, αριθμός που αναμφίβολα τουλάχιστον θα «διπλασιαστεί», όπως προειδοποίησε ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς, το Σάββατο.

Στην Τουρκία 29.605 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ στη Συρία σε 3.574.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι τουλάχιστον 870.000 άνθρωποι χρειάζονται επειγόντως ζεστά γεύματα στην Τουρκία και τη Συρία. Μέχρι και 5,3 εκατομμύρια πιστεύεται ότι είναι άστεγοι μόνο στη Συρία. Την Κυριακή, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 33.179. Αντιμέτωπος με το μέγεθος των θυμάτων, ο ΠΟΥ έχει ξεκινήσει έκκληση για δωρεές.

What I saw today in #Türkiye was devastating.

What were once homes, filled with families and memories, now lay contorted and tangled.

Our thoughts are with those affected and we will continue to support in any way we can. pic.twitter.com/bhMDR1oEGN

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 11, 2023