Καταρρίφθηκε «άγνωστο αντικείμενο» πάνω από τον Καναδά

Αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος κατέρριψε ένα άγνωστο αντικείμενο πάνω από τον εναέριο χώρο της Βόρειας Αμερικής, ανακοίνωσε το Σάββατο ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατά την οποία ο αμερικανικός στρατός καταρρίπτει ένα αγνώστου ταυτότητας αερομεταφερόμενο αντικείμενο.

«Διέταξα την κατάρριψη ενός αγνώστου αντικειμένου που παραβίασε τον καναδικό εναέριο χώρο», έγραψε ο Τριντό στο Twitter το απόγευμα του Σαββάτου. «Απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη του Καναδά και των ΗΠΑ και αμερικανικό (καταδιωκτικό) F-22 έπληξε το αντικείμενο», διευκρίνισε. Οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις θα «περισυλλέξουν και θα αναλύσουν» τα συντρίμμια του «αντικειμένου», συμπλήρωσε.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023