Paco Rabanne: Τα «δώδεκα αφόρετα φορέματα» ενός προβοκάτορα της μόδας

Ο Ισπανός Paco Rabanne, που έφυγε σήμερα από την ζωή στα 88 του χρόνια, εισέβαλε στον χώρο της μόδας ως προβοκάτορας. Σύμφωνα με την Κοκό Σανέλ δεν ήταν σχεδιαστής, αλλά μεταλλουργός. O ίδιος δεν ξεχνούσε ότι η πρώτη του αγάπη του ήταν η αρχιτεκτονική.

Τα δώδεκα «Αφόρετα Φορέματα», στην πρωτοποριακή επίδειξή του το 1966, φτιαγμένα από πλέγμα μεταλλικών και πλαστικών κρίκων εισήγαγαν στη μόδα έννοιες στενά συνδεδεμένες με τον βιομηχανικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική της εποχής τους. Ήταν δοκίμια, με την αυθεντική έννοια του όρου, όπως γράφει η El Pais., που ήρθαν σε ρήξη με τη λατρεία του υφάσματος από την προηγούμενη γενιά σχεδιαστών, του Dior, του Balenciaga και, σε μικρότερο βαθμό, του Yves Saint Laurent.

Ο Rabanne, όπως ο Courrèges και ο Pierre Cardin, ανήκε στην ομάδα σχεδιαστών που θαμπώθηκαν από τον ανταγωνισμό του διαστήματος, ένα από τα σύμβολα του Ψυχρού Πολέμου. Λίγη σημασία είχε το γεγονός ότι οι καινοτομίες του έμοιαζαν ανέφικτες: στη δεκαετία που κορυφώθηκε με την άφιξη του ανθρώπου στο φεγγάρι, τα όρια κατέρρεαν.

Σε κάθε περίπτωση, ο Rabanne ήταν ένας νεαρός άνδρας που την δεκαετία του ’60 «γαλλοποίησε» το επώνυμό του προκειμένου να βρει το δρόμο του στους κύκλους της μόδας στο Παρίσι, την αδιαμφισβήτητη τότε παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας.

