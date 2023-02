Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Paco Rabanne

Σε ηλικία 88 ετών πέθανε ο Ισπανός σχεδιαστής μόδας Πάκο Ραμπάν (Paco Rabanne) στη Βρετάνη της Γαλλίας, όπως ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καταλανικός όμιλος Puig, στον οποίο ανήκει η μάρκα που φέρει το όνομά του.

«Με βαθιά θλίψη, ο Puig ανακοινώνει τον θάνατο του Πάκο Ραμπάν», ανέφερε ένα δελτίο τύπου, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από την περιφερειακή εφημερίδα Télégramme.

Ο σχεδιαστής πέθανε στο χωριό Πορτσάλ όπου κατοικούσε, είπε ένας εκπρόωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

The House of Paco Rabanne wishes to honour our visionary designer and founder who passed away today at the age of 88. Among the most seminal fashion figures of the 20th century, his legacy will remain a constant source of inspiration. pic.twitter.com/H2ARz41BjY

— Paco Rabanne (@PacoRabanne) February 3, 2023