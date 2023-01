Η Ουκρανία τώρα θέλει και μαχητικά αεροσκάφη – Κατηγορηματικό «όχι» από Σολτς

Μετά τα αμερικανικά άρματα μάχης Abrams και τα γερμανικά Leopard 2, η Ουκρανία «στρέφει την προσοχή της σε αυτό που θεωρεί ως το λογικό επόμενο βήμα, στην προσπάθειά της να απωθήσει τους Ρώσους εισβολείς – την αποστολή σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών», γράφει η ιστοσελίδα Politico.

«Οι συνομιλίες με αρκετούς Δυτικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και διπλωμάτες επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια εσωτερική συζήτηση σχετικά με τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με πολεμικά αεροσκάφη. Μια συζήτηση που προωθείται από Ουκρανούς αξιωματούχους με την υποστήριξη “γερακιών” κρατών της Βαλτικής», σημειώνει η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα . «Το επόμενο φυσικό βήμα θα ήταν τα πολεμικά αεροσκάφη», είπε ένας διπλωμάτης από χώρα της βόρειας Ευρώπης.

Η συζήτηση πιθανότατα θα αποδειχθεί ακόμη πιο αμφιλεγόμενη από τη διαμάχη για την προμήθεια των τανκς. Στην Ευρώπη, πολλοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες δήλωσαν ότι οι κυβερνήσεις τους δεν απορρίπτουν αρχικά την ιδέα, αλλά ότι οι φόβοι για κλιμάκωση παραμένουν υψηλοί.

Η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Κίεβο ότι η προμήθεια αεροσκαφών είναι «απαγορευμένη, προς το παρόν», τόνισε η ίδια πηγή, αλλά πρόσθεσε: «Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή- αλλά το περασμένο καλοκαίρι είχαμε επίσης μια κόκκινη γραμμή για τους πυραύλους HIMARS και αυτή ξεπεράστηκε», πρόσθεσε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Hallelujah! Jesus Christ! And now, dear allies, let‘s establish a powerful

fighter

jet

coalition

for Ukraine

with F-16 & F-35, Eurofighter & Tornado, Rafale & Gripen jets & everything you can deliver to save Ukraine💪 pic.twitter.com/QqJRivDvmi

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 24, 2023