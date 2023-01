Κονγκό: Βομβιστική επίθεση σε προτεσταντική εκκλησία – Πάνω από 5 νεκροί

Πάνω από πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση που φέρεται να διέπραξαν ισλαμιστές μαχητές κατά τη διάρκεια κυριακάτικης λειτουργίας σε προτεσταντική εκκλησία στην πόλη Κασίντι στο Βόρειο Κίβου στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, στα σύνορα με την Ουγκάντα.

Ένας εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε ότι η επίθεση στην λειτουργία πιθανότατα εξαπολύθηκε από αντάρτες της ADF («Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις»), μια οργάνωση που ιδρύθηκε στην Ουγκάντα, όμως δρα κυρίως στη ΛΔ Κονγκό εδώ και 25 χρόνια και έχει ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Παρά τα μέτρα ασφαλείας που βρίσκονταν σε ισχύ, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι είναι οι ADF βρίσκονται πίσω από αυτή την βομβιστική επίθεση», δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters ο Άντονι Μουαλουσάι.

🇨🇩 Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em um ataque terrorista a bomba que teve como alvo uma igreja no leste da República Democrática do Congo, informou o exército do país, citado pela mídia pic.twitter.com/0jKXXp9LwD

— Notícias e Guerras (@NoticiaeGuerra) January 15, 2023