Ιράν: Ετοιμάζεται να εκτελέσει Βρετανό για κατασκοπεία

Η οικογένεια ενός Βρετανο-Ιρανού διπλού υπηκόου που καταδικάστηκε σε θάνατο στο Ιράν δήλωσε στο BBC Persian ότι οι αρχές ετοιμάζονται να τον εκτελέσουν. Ειδικότερα, η σύζυγος του Alireza Akbari, Maryam, δήλωσε ότι της ζητήθηκε να έρθει στη φυλακή του για μια “τελική συνάντηση” και ότι ο ίδιος είχε μεταφερθεί στην απομόνωση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσε το Ιράν να σταματήσει την προγραμματισμένη εκτέλεση και να τον απελευθερώσει αμέσως. «Πρόκειται για μια πράξη με πολιτικά κίνητρα από ένα βάρβαρο καθεστώς που αδιαφορεί πλήρως για την ανθρώπινη ζωή», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλίβερλι.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο BBC ότι υποστηρίζει την οικογένεια του κ. Ακμπάρι και έχει επανειλημμένα θέσει την υπόθεσή του στις ιρανικές αρχές.

Έχει ζητήσει επείγουσα προξενική πρόσβαση, αλλά η κυβέρνηση του Ιράν δεν αναγνωρίζει τη διπλή ιθαγένεια στους Ιρανούς.

Το BBC Persian μετέδωσε επίσης την Τετάρτη ένα ηχητικό μήνυμα του κ. Akbari στο οποίο λέει ότι βασανίστηκε και αναγκάστηκε να ομολογήσει στην κάμερα εγκλήματα που δεν διέπραξε. Λέει ότι ζούσε στο εξωτερικό πριν από μερικά χρόνια όταν προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Ιράν κατόπιν αιτήματος ενός κορυφαίου Ιρανού διπλωμάτη που συμμετείχε στις πυρηνικές συνομιλίες με τις παγκόσμιες δυνάμεις. Μόλις έφτασε εκεί, προσθέτει, κατηγορήθηκε ότι απέκτησε άκρως απόρρητες πληροφορίες από τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Σαμχανί, “με αντάλλαγμα ένα μπουκάλι άρωμα και ένα πουκάμισο”.

