Γαλλία: Σύνταξη στα 64 από το 2030 – Αυξάνεται το όριο

Η γαλλική κυβέρνηση βάζει μπρος το μεγάλο της στοίχημα: την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ή αλλιώς «τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση» όπως τη χαρακτηρίζει η ίδια.

Διά στόματος της πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπορν λοιπόν, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα αυξήσει το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 από 62 από το 2030, υλοποιώντας τη δέσμευση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για μεταρρύθμιση παρά την απειλή απεργιών και μαζικών διαδηλώσεων.

Πρακτικά, παραδείγματος χάριν, απαιτούνται 43 χρόνια εισφορών από το 2027 αντί για το 2035 για να έχει κάποιος πλήρη σύνταξη

EN DIRECT I Pour nos retraites : un projet de justice, d’équilibre et de progrès.

Présentation par la Première ministre @Elisabeth_Borne et les ministres @BrunoLeMaire, @olivierdussopt et @StanGuerini. https://t.co/Wzk6EIYZ2o

— Gouvernement (@gouvernementFR) January 10, 2023