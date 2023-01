Ρωσία: Εκεχειρία 36 ωρών στην Ουκρανία λόγω Χριστουγέννων

Εκεχειρία στην Ουκρανία από τις 12 το μεσημέρι της 6ης Ιανουαρίου και για 36 ώρες ανακοίνωσε η Ρωσία καθώς, η χώρα ετοιμάζεται να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου.

Η Μόσχα καλεί επίσης την ουκρανική πλευρά να κηρύξει κατάπαυση του πυρός ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να παραστούν στη λειτουργία την παραμονή των Χριστουγέννων και ανήμερα της γιορτής.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου να διατάξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία από τις 12:00 στις 6 Ιανουαρίου έως τις 24:00 στις 7 Ιανουαρίου, δεδομένης της έκκλησης του Παναγιώτατου Πατριάρχη Κυρίλλου», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Κρεμλίνου .

Το Κρεμλίνο σημειώνει επίσης ότι μεγάλος αριθμός πολιτών που ασπάζονται την Ορθοδοξία ζουν στις περιοχές μάχης, επομένως η Ρωσία καλεί την ουκρανική πλευρά να τους δώσει την ευκαιρία να «παραστούν στις λειτουργίες την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς και την ημέρα της Γεννήσεως του Χριστού».

⚡️Patriarch Kirill calls for ‘Christmas truce’ with Ukraine after backing Russia's aggression.

In June, Patriarch Kirill said that Russian troops fighting against Ukraine were “protecting Russia… guided by an inner moral feeling based on the Orthodox faith.”

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 5, 2023