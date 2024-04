ΠΟΥ: Πηγή μεγάλης ανησυχίας η μετάδοση της γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους

Τη μεγάλη ανησυχία του εξέφρασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για την αυξανόμενη εξάπλωση του στελέχους H5N1 της γρίπης των πτηνών σε άλλα είδη, ανάμεσά τους και σε ανθρώπους.

«Παραμένει, πιστεύω, αιτία τεράστιας ανησυχίας», δήλωσε ο επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΥ, Τζέρεμι Φάραρ, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

#UPDATE The World Health Organization voiced alarm Thursday at the growing spread of the H5N1 strain of bird flu to new species, including humans who face an "extraordinarily high" mortality rate. pic.twitter.com/nVMA6lY48b

