Πέτρες στα νεφρά : επαναστατική αντιμετώπιση με laser τεχνολογία moses 2

Άλλη μια πρωτοπορία στον χώρο της ελληνικής ιατρικής πρακτικής που μας θέτει με υπερηφάνεια στο ίδιο επίπεδο υψηλής παροχής υπηρεσιών υγείας με τα αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού έρχεται από την Ουρολογική Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτου και Λιθίασης του ιατρού Βεβελογιάννη Παναγιώτη και το Νοσοκομείο Μητέρα .

Ίσως η μεγαλύτερη ανακάλυψη στην τεχνολογία των Lasers της δεκαετίας , είναι η διαμόρφωση παλμού του συστήματος Moses 2 που εισήχθη προσφάτως και στην χώρα μας για πρώτη φορά από την ομάδα των ιατρών της Κλινικής , εκτοξεύοντας την αντιμετώπιση της λιθίασης των νεφρών σε άλλο επίπεδο ταχύτητος , ασφαλείας και αποτελεσματικότητος για τον ασθενή Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις , όλες οι ανακοινώσεις που συρρέουν από διεθνείς Πανεπιστημιακές Κλινικές , με κορωνίδα αυτήν του BMC Urology, συγκλίνουν στην υπεροχή της τεχνολογίας Moses 2 όσον αφορά την Laser ενδοσκοπική λιθοτριψία φέρνοντας αισιοδοξία στους ασθενείς και δίνοντας ένα συνοπτικό , ανώδυνο και αναίμακτο τέλος στην συχνότερη πάθηση που ταλαιπωρεί τον πληθυσμό .

Moses 2: Ό,τι πιο σύγχρονο στην Laser ενδοσκοπική λιθοτριψία

Με μια ελάχιστα παρεμβατική τεχνική, μια μικροσκοπική κάμερα ανέρχεται τον ουρητήρα ανάδρομα και με απ’ ευθείας οπτική επαφή οι λίθοι ανεξαρτήτως θέσεως , σκληρότητας και μεγέθους εξαχνώνονται μεταπίπτοντας από στερεά σε αέρια κατάσταση και μην αφήνοντας λιθιασικά συγκρίμματα πίσω , για τα οποία στο παρελθόν θα χρειαζόταν η τραυματική είσοδος λαβίδων για την απομάκρυνσή τους .

Σε αυτό βοηθά η διεθνής καινοτομία και η αντιπαλινδρομική ιδιότης του συστήματος παλμού Moses 2 με την δημιουργία ενός στεγανού θύλακος γύρω από την ακολουθία της δέσμης του Laser αποφεύγοντας έτσι την οπισθοχώρηση του λίθου και με τα μοναδικά 120 Hz συχνότητος που διαθέτει , εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα συμβατικά μονοπαλμικά Holmium Lasers , επιτυγχάνεται σε μια μόνον συνεδρία 20% ταχύτερος χρόνος επέμβασης, 50% βελτιωμένη ικανότητα κατακερματισμού του λίθου και αυθημερόν απελευθέρωση του ασθενούς με μηδενικές επιπλοκές και με σημαντικά μειωμένο κόστος νοσηλείας .

Μια νέα προοπτική για τη δύσκολη περίπτωση των κοραλλιοειδών λίθων στο εσωτερικό του νεφρού

Για τους δε πραγματικά ευμεγέθεις σύνθετους κοραλλιοειδείς λίθους που καταλαμβάνουν όλο το εσωτερικό του νεφρού και απειλούν την υγεία του ασθενούς και που ο βαθμός δυσκολίας υπερβαίνει τις δυνατότητες κάθε άλλης επεμβάσεως η πρωτοποριακή ομάδα διενεργεί την συνδυασμένη διαδερμική προσπέλαση ( mini PCNL ) ταυτόχρονα με την ανιούσα ενδοσκοπική λιθοτριψία ( RIRS ), την επονομαζόμενη ECIRS όπως μας εξηγεί ο Διευθυντής κύριος Βεβελογιάννης .

Απαιτεί τον άριστο συγχρονισμό δύο πεπειραμένων χειρουργών, όπου η παγκόσμια καινοτομία της μεθόδου που έχει ενσωματωθεί στην φαρέτρα των υπηρεσιών που προσφέρει αποκλειστικά η Κλινική, είναι η πλήρης ύπτια θέση του ασθενούς κατά την επέμβαση για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία , η αλλιώς , η τροποποίηση της παλαιότερης Galdakao κατά ¨Athens Modified Valdivia Position¨ όπως θέλησαν να την ονομάσουν η ομάδα των ιατρών κατόπιν της πόλης μας από την οποία προήλθε η τεχνική .

Νέες δυνατότητες και στην Ελλάδα από πιστοποιημένους ειδικούς

Πρόκειται για μια ακόμη δυνατότητα που παρέχεται στους συμπολίτες μας που επρόκειτο διαφορετικά να υποβληθούν σε εργώδεις ανοικτού τύπου επεμβάσεις με κίνδυνο του νεφρού ή και αναποτελεσματικές εξωσωματικές λιθοτριψίες και διενεργείται ως επέμβασις ρουτίνας σε μεγάλο αριθμό ασθενών με ταχύτατη ανάρρωση και εξαιρετικά αποτελέσματα .

Το νέο πρόσωπο της Laser Ενδοσκοπικής και Eλάχιστα Eπεμβατικής Ουρολογίας , με την θεμελιωδώς διαφορετική διαχείριση της ενεργείας της νέας τεχνολογίας Moses 2 και την εμπιστοσύνη στους ιατρούς μας επεκτείνεται πλέον ευοίωνα και στην Ελλάδα .

Δρ. Βεβελογιάννης Παναγιώτης, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη και Λιθίασης, Nοσοκομείο MHTEPA – Όμιλος HHG.

Διεύθυνση Μητέρα: Φλέμινγκ 15, 2ος Όροφος, Μαρούσι 151 23

Τηλέφωνα: +30 6946783042, +30 6989933802

Info

Ο Παναγιώτης Βεβελογιάννης είναι Χειρουργός Ουρολόγος γεννημένος στο New Jersey Η.Π.Α, απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών ’79, κάτοχος BSc in Biochemistry από το University of Minnessota USA, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικευμένος στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Μεταξά και στο New Jersey University of Medicine Hospital USA.

Είναι ειδικευμένος στην ενδοουρολογία, στην ενδοσκοπική χειρουργική προστάτου, καρκίνου της κύστεως και νεφρολιθιάσεως.

Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο ατμού REZUM για τον προστάτη και αποκλειστικά πιστοποιημένος από την Boston Scientific Αμερικής, για την εκτέλεση της μεθόδου στην Αθήνα. Έχει συμβάλει στην καθιέρωση του Holmium Laser για την θεραπεία του προστάτη, εφαρμόζοντας τη μέθοδο HoLEP ως επέμβαση εκλογής στην Αθήνα. Ενω, από τον ιατρό Βεβελογιάννη Παναγιώτη πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι πρώτες επεμβάσεις MoLEP στην χώρα μας ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στην Ιατρική τεχνολογία των Lasers .

Είναι μέλος της Ελληνοαμερικανικής ιατρικής εταιρείας, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, του International College of Surgeons και του Hellenic Medical Society Of New York (KRIKOS).

Τέλος, ο κος Βεβελογιάννης είναι Διευθυντής στην Ουρολογική Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη και Λιθίασης στο Μητέρα.

