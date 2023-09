Κομισιόν: Σε επιφυλακή για «διπλή απειλή» κορωνοϊού και εποχικής γρίπης το φθινόπωρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το προσαρμοσμένο εμβόλιο Comirnaty XBB.1.5 για τον COVID-19, που αναπτύχθηκε από την BioNTech-Pfizer, ένα σημαντικό ορόσημο στην καταπολέμηση της ασθένειας.

Πρόκειται για την τρίτη προσαρμογή αυτού του εμβολίου για να ανταποκριθεί σε νέες παραλλαγές του κορωνοϊού. Το εμβόλιο είναι εγκεκριμένο για ενήλικες, παιδιά και βρέφη άνω των 6 μηνών. Σύμφωνα με το προηγούμενες συστάσεις του EMA και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), ενήλικες και παιδιά ηλικίας από 5 ετών που χρειάζονται εμβολιασμό θα πρέπει να λαμβάνουν μία εφάπαξ δόση, ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού τους για την COVID-19.

«Χαιρετίζω αυτήν την πολύ έγκαιρη έγκριση του προσαρμοσμένου εμβολίου για την COVID, το οποίο θα στοχεύει σε αναδυόμενες και εξαπλούμενες παραλλαγές. Η COVID-19 θα κυκλοφορεί παράλληλα με την εποχική γρίπη κατά την επερχόμενη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι» υπογραμμίζει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

➡️#COVID19 will circulate with seasonal influenza in the coming months, and we need to be ready.

I encourage everyone eligible, especially the most vulnerable, to follow scientific recommendations and seek vaccination. It remains our best tool against the virus. #HealthUnion https://t.co/HlSzdPkXNm

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 1, 2023