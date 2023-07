Γιατί αυτό το καλοκαίρι είναι τόσο θερμό

Το καλοκαίρι που διανύουμε είναι από τα πιο θερμά που έχουν καταγραφεί ποτέ και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος καταγράφηκε ως ο θερμότερος όλων των εποχών. Παράλληλα, τον Ιούλιο τα ρεκόρ της θερμότερης ημέρας καταρρίφθηκαν για τρεις φορές μέσα σε τέσσερις ημέρες, βαθαίνοντας τους φόβους για τις εκτεταμένες αλλαγές που συντελούνται στο σύστημα της Γης λόγω της έκτακτης ανάγκης για το κλίμα.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έφτασε τους 16,89 C τη Δευτέρα 3 Ιουλίου και ξεπέρασε τους 17 C για πρώτη φορά στις 4 Ιουλίου, με μέση παγκόσμια θερμοκρασία 17,04 C.

Τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι η τιμή αυτή ξεπεράστηκε στις 5 Ιουλίου, όταν η θερμοκρασία έφτασε τους 17,05C

Το Τέξας και μέρος των νοτιοδυτικών ΗΠΑ υπομένουν ένα καυτό κύμα καύσωνα. Κάποια στιγμή, περισσότεροι από 120 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονταν υπό κάποια μορφή συμβουλής για καύσωνα, δήλωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Πρόκειται για περισσότερους από έναν στους τρεις του συνολικού πληθυσμού.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ζέστη του Ιουνίου όχι απλώς έσπασε τα ρεκόρ όλων των εποχών, αλλά τα κατέρριψε. Ήταν 0,9C θερμότερος από το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε σημειωθεί το 1940. Αυτό είναι ένα τεράστιο περιθώριο.

Τα υψηλά αυτά επίπεδα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των κλιματικών μοντέλων, λέει ο καθηγητής Richard Betts, κλιματολόγος στο Met Office και στο Πανεπιστήμιο του Exeter. «Δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν καθόλου οι υψηλές παγκόσμιες θερμοκρασίες», λέει. «Όλα αυτά είναι μια έντονη υπενθύμιση αυτού που γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό και θα βλέπουμε όλο και περισσότερα ακραία φαινόμενα μέχρι να σταματήσουμε να συσσωρεύουμε περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα».

Θερμοκρασίες ρεκόρ και στους ωκεανούς

Όταν σκεφτόμαστε πόσο ζέστη κάνει, τείνουμε να σκεφτόμαστε τη θερμοκρασία του αέρα, επειδή αυτό είναι που βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή.

Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας που αποθηκεύεται κοντά στην επιφάνεια της Γης δεν βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, αλλά στους ωκεανούς. Και είδαμε θερμοκρασίες ρεκόρ στους ωκεανούς αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Ο Βόρειος Ατλαντικός, για παράδειγμα, βιώνει σήμερα τις υψηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες νερού που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Αυτό το θαλάσσιο κύμα καύσωνα ήταν ιδιαίτερα έντονο γύρω από τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου σε ορισμένες περιοχές παρατηρήθηκαν θερμοκρασίες έως και 5 C υψηλότερες από αυτές που θα περίμενε κανείς κανονικά για αυτή την εποχή του έτους.

Οι συνέπειες του Ελ Νίνιο

Ταυτόχρονα, ένα Ελ Νίνιο αναπτύσσεται στον τροπικό Ειρηνικό. Το Ελ Νίνιο είναι ένα επαναλαμβανόμενο καιρικό πρότυπο που προκαλείται όταν θερμά νερά ανεβαίνουν στην επιφάνεια στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής και εξαπλώνονται σε όλο τον ωκεανό.

Με τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό να βιώνουν κύματα καύσωνα, δεν αποτελεί ίσως έκπληξη το γεγονός ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας τόσο για τον Απρίλιο όσο και για τον Μάιο ήταν οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στα δεδομένα του Met Office που ξεκινούν από το 1850.

Εάν οι θάλασσες είναι θερμότερες από το συνηθισμένο, μπορείτε να περιμένετε και υψηλότερες θερμοκρασίες αέρα, λέει ο Tim Lenton, καθηγητής κλιματικής αλλαγής στο Πανεπιστήμιο του Exeter.

Είναι εύκολο να θεωρήσουμε αυτόν τον εξαιρετικά ζεστό καιρό ασυνήθιστο, αλλά η θλιβερή αλήθεια είναι ότι η κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι είναι πλέον φυσιολογικό να βιώνουμε θερμοκρασίες ρεκόρ.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Ο ρυθμός αύξησης έχει επιβραδυνθεί ελαφρώς, αλλά οι εκπομπές CO2 που σχετίζονται με την ενέργεια εξακολουθούσαν να είναι αυξημένες κατά σχεδόν 1% πέρυσι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, έναν παγκόσμιο παρατηρητή ενέργειας.

Και όσο υψηλότερη είναι η παγκόσμια θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος καύσωνα, λέει η Friederike Otto, κλιματολόγος στο Ινστιτούτο Κλιματικής Αλλαγής Grantham του Imperial College του Λονδίνου.

Οι ειδικοί προβλέπουν ήδη ότι το εξελισσόμενο Ελ Νίνιο είναι πιθανό να κάνει το 2023 την πιο ζεστή χρονιά στον κόσμο. Φοβούνται ότι είναι πιθανό να ωθήσει προσωρινά τον κόσμο να ξεπεράσει το βασικό ορόσημο της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5C. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Αν δεν προβούμε σε δραματικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Πηγή: BBC