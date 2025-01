Boeing: Ζημιά 11,8 δισ. ευρώ το 2024

Η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία ανακοίνωσε καθαρή ζημιά 11,82 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το σύνολο του έτους 2024.

Η ζημιά στο τέταρτο τρίμηνο του έτους ανήλθε στα 3,9 δισ. δολάρια.

#UPDATE Boeing has reported a hefty fourth-quarter loss following a bruising 2024 that included a lengthy labor strike, major safety issues on commercial planes and defense contract cost overruns. pic.twitter.com/hoDZmzTJFf

— AFP News Agency (@AFP) January 28, 2025