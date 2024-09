«Πόλεμος» στην οικογένεια Μέρντοχ για το μέλλον της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης

Δικαστική διαμάχη έχει ξεσπάσει στην οικογένεια Μέρντοχ αναφορικά με το μέλλον της αυτοκρατορίας που έχει δημιουργήσει ο «πατριάρχης» της οικογένειας, Ρούπερτ Μέρντοχ.

Ο αμερικανικός κρατικός νόμος, ο οποίος επιτρέπει σε ορισμένες νομικές υποθέσεις να διεξαχθούν πιο γρήγορα και διακριτικά από ό,τι αλλού στις ΗΠΑ, σημαίνει ότι αυτή η σχετικά μικρή πόλη του Ρίνο, στην πολιτεία της Νεβάδα, έχει χρησιμεύσει ως το ήσυχο σκηνικό για τις δραματικές οικογενειακές συνέπειες μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ και η οικογένειά του πέταξαν από όλο τον κόσμο για να καθορίσουν πώς θα μοιραζόταν η αυτοκρατορία στα παιδιά του όταν πεθάνει ο 93χρονος πατριάρχης.

Για έξι ημέρες, η πόλη είδε μια συνοδεία μαύρων SUV με επτά αυτοκίνητα να μεταφέρει τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και την οικογένειά του στο δικαστήριο της κομητείας Washoe.

Η μάχη διαδοχής, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, ακούστηκε κατ’ ιδίαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, το δικαστήριο δεν έχει δώσει καμία ένδειξη για το πότε θα εκδοθεί η απόφαση. Όταν φτάσει, δεν θα είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Ο πρεσβύτερος Μέρντοχ συνήθως έφευγε από το δικαστήριο μετά το μεσημεριανό γεύμα, ενώ τα τέσσερα παιδιά του έμεναν μέσα μέχρι το βράδυ – όλα κρατώντας τα χείλη τους σφραγισμένα καθώς έβγαιναν.

Όποια και αν είναι η έκβαση της υπόθεσης, θα έχει εκτεταμένες συνέπειες που θα εκτείνονται πέρα ​​από το οικογενειακό δράμα, διαμορφώνοντας την τροχιά της πιο σημαντικής συντηρητικής εταιρείας μέσων ενημέρωσης στον κόσμο.

Ποιος είναι ο Ρούπερτ Μέρντοχ

O Ρούπερτ Μέρντοχ είναι αναμφίβολα ο πιο ισχυρός «καπετάνιος» στον παγκόσμιο χάρτη των media. Και έχει κρατήσει σε σταθερή πλεύση το πλοίο του μέσα από ένα τσουνάμι επιτυχιών αλλά και σκανδάλων. Γεννήθηκε εν μέσω μίας μεγάλης οικονομικής κρίσης, στις 11 Μαρτίου 1931. Και στα 92 χρόνια του μπορεί να υπερηφανεύεται ότι τα έχει ζήσει όλα – χωρίς όμως να είναι υπερήφανος για κάμποσα από αυτά.

Ο Αυστραλός μεγιστάνας είχε την τύχη να κληρονομήσει μια επικερδή επιχείρηση. Αλλά χρειάστηκε σίγουρα κάτι περισσότερη τύχη για να την επεκτείνει σε μία παγκόσμια αυτοκρατορία. Προσπάθεια, επιμονή, πείσμα, τόλμη, αποφασιστικότητα, ακόμη και θράσος όπως έχει ο ίδιος πει. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Από το Πανεπιστήμιο και τον Λένιν

Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Μελβούρνη και φοίτησε στο Geelong Grammar School, όπου ήταν συνεκδότης του επίσημου περιοδικού του σχολείου The Corian και εκδότης του μαθητικού περιοδικού If Revived. Σπούδασε Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομικά στο Worcester College της Οξφόρδης, στην Αγγλία. Στο δωμάτιο της εστίας όπου έμενε είχε τοποθετήσιε μία προτομή του Λένιν, με αποτέλεσμα να αποκτήσει το παρατσούκλι “Red Rupert”. Ήταν μέλος της Παράταξης των Εργατικών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και διηύθυνε τον εκδοτικό οίκο Oxford Student Publications Limited.

Στις εκδοτικές επιχειρήσεις

Η δημοσιογραφία είχε μπει ακόμη νωρίτερα στη ζωή του και καθόρισε τη μετέπειτα πορεία του. Και τούτο γιατί το 1949 ο Σερ Κιθ Μέρντοχ, πατέρας του Ρούπερτ, ανέλαβε τον έλεγχο της News Limited (μετέπειτα News Corp Australia). Η εταιρεία είχε ιδρυθεί το 1923 από τον Τζέιμς Έντουαρντ Ντέιβιντσον και εξέδιδε αρκετές από τις πιο δημοφιλείς εφημερίδες στην Αυστραλία.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του και πριν επιστρέψει στην Αυστραλία εργάστηκε ως μαθητευόμενος στην Daily Express του Λονδίνου για δύο χρόνια. Σε ηλικία μόλις 22 ετών, ωστόσο, κλήθηκε να αναλάβει τη διεύθυνση της News Corp Australia. Ήταν μία τεράστια ευθύνη, αλλά δεν τρόμαξε μπροστά της.

Άρχισε να κάνει αλλαγές στις εφημερίδες δίνοντας το δικό του στίγμα. Επικεντρώθηκε σε αντιπαραθέσεις και σκάνδαλα και είδε τις πωλήσεις να αυξάνονται αισθητά.

Το 1968 ο Μέρντοχ έστρεψε το επιχειρηματικό του ενδιαφέρον εκτός της Αυστραλίας. Μετακόμισε στην Αγγλία και απέκτησε τη News of the World και μετέπειτα τη Sun. Το 1973 μετακόμισε στις ΗΠΑ και ολοκλήρωσε μια σειρά από εξαγορές. Πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό του τη San Antonio News, τη Star, το περιοδικό New York, τους Chicago Sun-Times και τους Times του Λονδίνου. Η εταιρεία του απέκτησε επίσης δύο μεγάλους εκδοτικούς οίκους, τους Harper & Row και Collins.

Δεν ήθελε να μείνει στα έντυπα. Έβλεπε ότι το μέλλον είναι στα ηλεκτρονικά μέσα. Άρπαξε μια μεγάλη ευκαιρία όταν απέκτησε το μερίδιο του Μαρκ Ριτς στην 20th Century FOX Film Corporation το 1984 έναντι 250 εκατ. δολαρίων. Αργότερ αγόρασε και το μερίδιο του Μάρβιν Ντέιβις έναντι 350 εκατ. δολαρίων.

Ο Μέρντοχ εξαγόρασε επίσης αρκετούς ανεξάρτητους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτές οι εταιρείες αργότερα ενώθηκαν για να σχηματίσουν την Fox Broadcasting Company. Έχτισε επίσης τον γίγαντα των τηλεοπτικών σταθμών, την 21st Century Fox και ήταν ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία του δικτύου Fox News.

Το 1990 ο Μέρντοχ ίδρυσε τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα BSkyB, ενώ μέσα στην επόμενη δεκαετία επεκτάθηκε στα τηλεοπτικά δίκτυα Ασίας και Νότιας Αμερικής. Μέχρι το 2000, η ​​Murdoch’s News Corporation κατείχε περισσότερες από 800 εταιρείες σε περισσότερες από 50 χώρες, με καθαρή περιουσία άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2007 απέκτησε και τη ναυαρχίδα του οικονομικού Τύπου, τη Wall Street Journal.

Το μέλλον της News Corp

Η News Corp κατέχει εκατοντάδες εφημερίδες και μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.

Η αυτοκρατορία περιλαμβάνει το δεξιόστροφο Fox News στις ΗΠΑ, το οποίο έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ μια σημαντική πλατφόρμα ενόψει των εκλογών του 2016, καθώς και ευρέως διαβασμένες εφημερίδες όπως η The Sun στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με περιορισμένη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, πολλά από όσα είναι γνωστά για την υπόθεση προέκυψαν από τους New York Times, οι οποίοι έλαβαν αντίγραφα σφραγισμένων δικαστικών εγγράφων.

Ο κ. Μέρντοχ φέρεται να θέλει να δώσει μεγαλύτερο έλεγχο της αυτοκρατορίας στον μεγαλύτερο γιο του Λάχλαν, ο οποίος λέγεται ότι είναι πιο πολιτικά ευθυγραμμισμένος μαζί του.

Αυτό που στέκεται εμπόδιο είναι μια αμετάκλητη εμπιστοσύνη που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου διαζυγίου του, η οποία θα δώσει στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του Μέρντοχ ίσα μερίδια στην εταιρεία όταν πεθάνει.

Η εμπιστοσύνη δίνει στην οικογένεια οκτώ ψήφους, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει για να έχει λόγο στο διοικητικό συμβούλιο της News Corp και του Fox News.

Ο κ. Μέρντοχ ελέγχει τέσσερα, αφήνοντας κάθε ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά του με μία ψήφο. Τα δύο μικρότερα παιδιά του δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με την τρέχουσα συμφωνία εμπιστοσύνης, οι ψήφοι του κ. Μέρντοχ θα μοιράζονται εξίσου στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά μετά τον θάνατό του.

Τώρα φέρεται να προσπαθεί να αλλάξει τους όρους αυτού του καταπιστεύματος των 14,9 δισεκατομμυρίων λιρών (19,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για να εξασφαλίσει τον έλεγχο του Λάχλαν, φοβούμενος ότι τα άλλα μεγαλύτερα παιδιά του – ο Τζέιμς, η Ελίζαμπεθ και η Προύντενς – θα απέτρεπαν το Fox News από τη συντηρητική του κλίση, κάτι που θα μπορούσε έχουν αντίκτυπο στην κερδοφορία του.

To BBC έχει χαρτογραφήσει ακριβώς τους απογόνους – κληρονόμους της αυτοκρατορίας Μέρντοχ, όπου τα έξι παιδιά του διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος από την τεράστια περιουσία του μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ.

Η υπόθεση «υψηλού στοιχήματος» εκτυλίσσεται πίσω από κλειστές πόρτες

Η Νεβάδα μπορεί να φαίνεται σαν ένα περίεργο σκηνικό για τη μάχη του Μέρντοχ, δεδομένου ότι η οικογένεια δεν έχει προφανείς δεσμούς με το Silver State.

Αλλά το κράτος παρέχει ένα από τα πιο εμπιστευτικά νομικά περιβάλλοντα για θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών οικογενειακής εμπιστοσύνης, καθώς επιτρέπει τις υποθέσεις να εκτυλίσσονται κεκλεισμένων των θυρών.

Έχει ένα καταστατικό “close on demand” που επιτρέπει στα μέρη που εμπλέκονται σε ορισμένες ευαίσθητες υποθέσεις να ζητούν τον αποκλεισμό των δικαστικών διαδικασιών από δημόσια πρόσβαση, διασφαλίζοντας την πλήρη προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ο Άρας Σαντάτ, ένας κληρονόμος δικηγόρος με εμπειρία σε θέματα οικογενειακής εμπιστοσύνης, είπε ότι τέτοιες υποθέσεις ήταν συχνά βαθιά προσωπικές και συναισθηματικές.

«Έτσι, δημιουργεί ειλικρινά τις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις που θα δείτε», είπε.

Είπε στο BBC ότι ο προγραμματισμός της περιουσίας γίνεται συνήθως με τρόπο που η εμπιστοσύνη θα μπορούσε να αλλάξει από την οικογένεια.

«Εδώ αυτό που έχετε είναι μια αμετάκλητη εμπιστοσύνη που ο Ρούπερτ Μέρντοκ προσπαθεί να αλλάξει… υπάρχει ένα τεράστιο ποσό στη γραμμή», είπε.

Στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν το απόρρητό τους, οι Μερντοχ έβαλαν την ομάδα ασφαλείας τους να εντοπίσει ποια είσοδο του δικαστηρίου έχει τους λιγότερους δημοσιογράφους που περιμένουν έξω.

Η οικογένεια δεν θέλει να δημοσιοποιηθούν δυνητικά ντροπιαστικές οικογενειακές αποκαλύψεις σε αυτή τη μικρή έρημη πόλη. Και φαίνεται ότι λειτούργησε. Σε ένα κατάστημα τσαγιού στη γωνία από το δικαστικό μέγαρο, η ζωή συνεχίστηκε κανονικά.

Η Λόρεν Γουάιτνακ και η Σοφία Χέιλι, δύο συμμαθήτριές τους, κοιτούσαν σημειώσεις στην τάξη όταν μας άκουσαν να ρωτάμε τον barista αν ήξερε για την υπόθεση.

«Οι Μέρντοχ είναι εδώ; Τώρα;» ρώτησαν.

Αφού άκουσαν για την υπόθεση, οι δύο γυναίκες είπαν ότι ακουγόταν περίεργο. «Είναι μια δοκιμή υψηλού πονταρίσματος και το γεγονός ότι κρατείται τόσο μυστικό είναι κάπως σκιερό», είπε η κ. Γουάιτνακ.

«Θα μπορούσε να έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στο μέλλον μας και στο μέλλον των πληροφοριών που λαμβάνει το κοινό σε αυτή τη χώρα».

Λίγα λεπτά αργότερα, μια γυναίκα με το όνομα Βίκυ, η οποία ζήτησε να μην ταυτοποιηθεί με το πλήρες όνομά της, μπήκε στο κατάστημα με μερικούς από τους φίλους της. Επίσης, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το μέλλον του Fox News συζητούνταν λίγα λεπτά μακριά.

«Μυστικότητα. Δεν μου αρέσει αυτό», είπε. «Νομίζω ότι είναι πραγματικά παραπλανητικός ο κόσμος. Και είμαστε απλώς ώριμοι με θεωρίες συνωμοσίας [στην πολιτική μας].»

Η έκβαση της υπόθεσης είναι επίσης απίθανο να αποκαλυφθεί.

Ο επίτροπος επιθεώρησης που επιβλέπει την υπόθεση θα υποβάλει τη σύστασή του σε έναν τοπικό δικαστή. Ο δικαστής μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες ή μήνες για να λάβει μια απόφαση, η οποία θα είναι σφραγισμένη και δεν θα είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Η απόφαση δεν θα μπορούσε μόνο να δημιουργήσει κάποια δύσκολη οικογενειακή δυναμική – θα μπορούσε επίσης να διαμορφώσει ειδήσεις που καταναλώνονται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Και οι τρεις γυναίκες στο σπίτι του τσαγιού συμφώνησαν ότι δεν θα ήθελαν να είναι στο χριστουγεννιάτικο δείπνο με τους Μέρντοχ φέτος.

«Είναι η κλασική κατάσταση «το χρήμα χαλάει τις σχέσεις»», είπε η κυρία Γουάιτνακ.