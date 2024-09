Συμφωνία ΔΝΤ – Ουκρανίας για την αποδέσμευση 1,1 δισ. δολαρίων από το πρόγραμμα βοήθειας

Αυτή η νέα δόση, η οποία πρέπει ακόμη να επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, θα ανέλθει στα 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια, κεφάλαια που έχουν ήδη καταβληθεί στην Ουκρανία από τα συνολικά 15,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του προγράμματος.

IMF staff and the Ukrainian authorities have reached staff level agreement on the fifth review of Ukraine’s EFF arrangement. The agreement, subject to approval by the IMF Executive Board, paves the way for $1.1b in financial assistance. https://t.co/tC0qpwzTPd pic.twitter.com/XbbnbOpYrM

— IMF (@IMFNews) September 11, 2024