Apple: Τα βρήκε με την Κομισιόν και ανοίγει το σύστημα πληρωμών της και σε άλλους παρόχους

Οι αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ αποδέχθηκαν την Πέμπτη τις δεσμεύσεις της Apple και επιτρέπουν την πρόσβαση στην τεχνολογία πληρωμών Tap and Go σε άλλους παρόχους δωρεάν για 10 χρόνια.

«Η επιτροπή αποφάσισε να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις που προσφέρει η Apple. Αυτές οι δεσμεύσεις ανταποκρίνονται στις προκαταρκτικές μας ανησυχίες ότι η Apple μπορεί παράνομα να έχει περιορίσει τον ανταγωνισμό όταν πρόκειται για ψηφιακά πορτοφόλια σε iPhone», δήλωσε η επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ Μαργκρέτε Βεστάγκερ σε συνέντευξη Τύπου.

It is safe and convenient to pay with your phone. @Apple has committed to allow rivals to access the ‘tap and go’ technology of iPhones. Today’s decision makes Apple’ commitments binding. It opens up competition in this crucial sector.https://t.co/oyidbOOXeW

— Margrethe Vestager (@vestager) July 11, 2024