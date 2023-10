ΗΠΑ: Ξεπέρασε το 5% για πρώτη φορά από το 2007 η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Σε επίπεδα άνω του 5% ανήλθε για πρώτη φορά από το 2007 η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου.

Σκαρφαλώνοντας σε υψηλό 16 ετών, η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης στο 5,01%, με φόντο τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει τα υψηλά επιτόκια και ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα ενισχύσει περαιτέρω τις πωλήσεις ομολόγων για να καλύψει τα διευρυνόμενα ελλείμματα.

Η άνοδος της απόδοσης πάνω από το ψυχολογικό όριο του 5% έρχεται μετά τις εκτιμήσεις αναλυτών ότι η Fed και οι άλλες κεντρικές τράπεζες δεν θα μειώσουν άμεσα το κόστος δανεισμού λόγω του πληθωρισμού, ακόμη και αν σταματήσουν προσεχώς τις αυξήσεις επιτοκίων.

