ΟΟΣΑ: Δυσοίωνες προβλέψεις για επιβράδυνση της οικονομίας το 2024

Ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί, καθώς οι αυξήσεις των επιτοκίων επιβαρύνουν τη δραστηριότητα και η ανάκαμψη της Κίνας από την πανδημία απογοητεύει.

Η ανάπτυξη θα υποχωρήσει στο 2,7% το 2024, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του ΟΟΣΑ. Με εξαίρεση το 2020, όταν χτύπησε η πανδημία, αυτό θα σηματοδοτήσει την ασθενέστερη ετήσια ανάπτυξη από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Επιπλέον, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για την πρόβλεψή του κλίνουν προς τα κάτω, καθώς οι προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων θα μπορούσαν ακόμη να έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο από το αναμενόμενο και ο πληθωρισμός μπορεί να αποδειχθεί επίμονος, απαιτώντας περαιτέρω νομισματική σύσφιξη. Χαρακτήρισε τα οικονομικά ζητήματα της Κίνας «βασικό κίνδυνο» για την παραγωγή σε όλο τον κόσμο.

Μετά από μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη έναρξη του 2023, η οποία βοηθήθηκε από τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας και την επαναλειτουργία της Κίνας, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να μετριαστεί, δήλωσε ο ΟΟΣΑ. «Ο αντίκτυπος της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής γίνεται ολοένα και πιο ορατός, η επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη έχουν μειωθεί και η ανάκαμψη στην Κίνα έχει εξασθενίσει».

