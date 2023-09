Eurostat: Στο 3,5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο

Στο 3,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή παραμένει έτσι στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με τον Ιούλιο, σε ετήσια βάση, αν και είναι ελαφρώς υψηλότερος σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις της Eurostat για 3,4%. Πρόκειται για την έβδομη χαμηλότερη μεταβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μαζί με το Λουξεμβούργο).

Σε μηνιαία βάση, συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2023, ο πληθωρισμός στη χώρα μας κατέγραψε αρνητικό ρυθμό μεταβολής υποχωρώντας στο -0,2%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των τελικών στοιχείων της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαρμοφώθηκε στο 5,2% τον Αύγουστο, ελαφρώς χαμηλότερα από το 5,3% του Ιουλίου και της πρώτης ανάγνωσης.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (2,3%), στην Ισπανία και στο Βέλγιο (2,4%).

Στον αντίποδα, τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίστηκαν στην Ουγγαρία (14,2%), την Τσεχία (10,1%) και τη Σλοβακία (9,6%).

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τα προϊόντα με ευμετάβλητες τιμές, όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια, διαμορφώθηκε στο 5,3%, μειωμένος από το 5,5% του Ιουλίου. Παραμένει ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.

Σημειώνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι ένας δείκτης που παρακολουθούν στενά οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά τις αποφάσεις τους σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Euro area annual #inflation at 5.2% in August 2023, down from 5.3% in July https://t.co/Zk9TgHmKhd pic.twitter.com/k06nSdcWVL

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 19, 2023