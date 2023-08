Bank of Ireland: Ουρές στα ATM – «Μοίρασε» χρήματα λόγω τεχνικού προβλήματος

Μια έκπληξη, που γρήγορα μετατράπηκε σε δυσάρεστη, περίμενε τους πελάτες της Bank of Ireland, όταν ανακάλυψαν ότι μπορούν να κάνουν από τα ATM, ανάληψη χρημάτων που δεν είχαν στους λογαριασμούς τους.

Παράλληλα, το τεχνικό πρόβλημα, επέτρεψε ηλεκτρονικές μεταφορές πέραν των ανώτατων ορίων.

Η τράπεζα, που ανακοίνωσε ότι λύθηκε το πρόβλημα, έστειλε μήνυμα σε όσους επωφελήθηκαν από την βλάβη, ότι ποσά που αναλήφθηκαν από τους λογαριασμούς τους ή μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της δυσλειτουργία του συστήματος θα αφαιρεθούν.

“Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι πελάτες μπόρεσαν να κάνουν ανάληψη ή να μεταφέρουν χρήματα πάνω από τα κανονικά τους όρια”, ανέφερε η τράπεζα.

Videos shared on social media showed huge queues forming in front of ATMs in Dublin and other Irish towns. Bank of Ireland apologized after a "technical issue" meant some customers were able to withdraw cash beyond their account limits on Tuesday.#Ireland #Money #BankOfIreland pic.twitter.com/DKMG6aO6pR

