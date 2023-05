Ε. Χολμς: Σε κελι χωρίς.. πόρτες για την «απάτη του αίματος»

Ξεκίνησε από σήμερα να εκτίει την ποινή της στις φυλακές Μπράιαν του Τέξας, η Ελίζαμπεθ Χολμς της Theranos, πρώην «σταρ» της Silicon Valley και πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Theranos, που καταδικάστηκε σε κάθειρξη άνω των 11 ετών για απάτη.

Αφήνει πίσω της έναν γιο σχεδόν 2 ετών, ο οποίος γεννήθηκε λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της δίκης της, και μια κόρη 3 μηνών, η οποία γεννήθηκε μετά την καταδίκη της τον Νοέμβριο του 2022. Τα παιδιά έχει αποκτήσει με τον Μπίλι Έβανς, η οικογένεια του οποίου έχει αλυσίδα ξενοδοχείων

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών (BOP) επιβεβαίωσε ότι η πρώην επιχειρηματίας έφτασε στην ομοσπονδιακή φυλακή του Μπράιαν, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον εγκλεισμό της, επικαλούμενο λόγους προσωπικών δεδομένων.

Εκεί, η γυναίκα που κάποτε χαρακτηρίστηκε ως η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο θα μπορεί να εργάζεται μαζί με άλλες κρατούμενες για 12 σεντς (10 πένες) έως 1,15 δολάρια (93 πένες) την ώρα – ένα μεγάλο μέρος των οποίων θα πηγαίνει για τις πληρωμές αποζημίωσης που της έχει επιβάλει το δικαστήριο, κάτι που ακούγεται μάλλον ως αστείο αφού, το δικαστήριο έχει επιδικάσει 452 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση στα θύματά της.

It’s incredibly sad that Elizabeth Holmes’ children are going to be without their mother in their most formative years because she made the self-serving decision to specifically get pregnant multiple times ahead of her trial in hopes it would keep her from going to prison. pic.twitter.com/9M8wM6ItNB

— chris evans (@notcapnamerica) May 30, 2023