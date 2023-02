Έλον Μασκ: Μέσα ενημέρωσης, κολέγια και σχολεία της ελίτ είναι ρατσιστικά κατά των λευκών και των Ασιατών

Ο αμφιλεγόμενος κ. Μασκ ξαναχτύπησε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος των SpaceX, Tesla και Twitter, κατηγόρησε «τα μέσα ενημέρωσης» και τα «κολέγια και σχολεία της ελίτ» ότι είναι «ρατσιστικά» εναντίον των λευκών και των Ασιατών.

For a *very* long time, US media was racist against non-white people, now they’re racist against whites & Asians.

Same thing happened with elite colleges & high schools in America.

Maybe they can try not being racist.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023