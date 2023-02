Η κορυφαία εταιρεία drones στον κόσμο είναι στη μαύρη λίστα των Αμερικανών. Αλλά ελέγχει το 70% της αγοράς

Η DJI βρέθηκε πέρυσι μπλεγμένη στη διαμάχη Ρωσίας – Ουκρανίας. Τον Μάρτιο, τρεις εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβολή, Ουκρανός υπουργός εξαπέλυσε βέλη κατά της εταιρείας, κατηγορώντας τη για συνενοχή στον πόλεμο. Είναι μία από τις πολλές εταιρείες τεχνολογίας και αμυντικού εξοπλισμού που έχουν δει τα προϊόντα τους να χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης. Αλλά η δική της περίπτωση είναι ξεχωριστή, αφού πρόκειται για την κορυφαία κατασκευάστρια drones στον κόσμο.

In 21 days of the war, russian troops has already killed 100 Ukrainian children. they are using DJI products in order to navigate their missile. @DJIGlobal are you sure you want to be a partner in these murders? Block your products that are helping russia to kill the Ukrainians! pic.twitter.com/4HJcTXFxoY

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 16, 2022