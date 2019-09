Market Beat: Ίσως διαφέρει από τις συνόδους του Οκτωβρίου το φινάλε του Σεπτέμβρη

Του Κώστα Ιωαννίδη

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η εβδομάδα αυτή στο διεθνές μέτωπο αναμένεται πιο ήρεμη. Αφού η Κίνα θα έχει μέρες αργίας για να εορτάσουν από την Τρίτη ως την ερχόμενη Δευτέρα την Εθνική τους Εορτή, με αποτέλεσμα τη διακοπή οικονομικών ειδήσεων αλλά και γενικότερων πληροφοριών από τη δεύτερη οικονομία του κόσμου. Αυτό δεν αποκλείει την περίπτωση της εμφάνισης κάποιων ειδήσεων ή τιτιβισμάτων από την πλευρά των ΗΠΑ που μπορεί να ταράξουν τις αγορές από την “παραξενιά” τους.

Οι επενδυτές την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη εκτός της μόνιμης πηγής ανησυχίας και ανακούφισης που είναι το ανεβοκατέβασμα των προσδοκιών για τερματισμό του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αισθάνθηκαν να προστίθεται το βάρος μιας αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον. Υπήρξε από την πλευρά των Δημοκρατικών που ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ απόφαση να ζητήσουν έρευνα με σκοπό την άσκηση μομφής στον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Οι Δημοκρατικοί στο Σαββατοκύριακο φάνηκε να απλώνουν περισσότερο τα πεδία στα οποία αξιώνουν να ερευνηθούν σχετικά με τις επικοινωνίες του Προέδρου με ηγέτες όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Από την εικόνα της Αθηναϊκής αγοράς δεν έχουν προκύψει ιδιαίτερες ανησυχίες αλλά ούτε και σημαντικές προσδοκίες για άνοδο. Αναγνωρίζεται εύκολα η αδυναμία ανεύρεσης τάσης. Οι θεσμικοί ακολουθώντας στην ουσία τη στάση των συναδέλφων τους παγκόσμια επέλεξαν να περιμένουν, ως την ώρα που θα αποκτήσουν ορατότητα για τις εξελίξεις ως το τέλος του χρόνου. Με δεδομένη σήμερα την λήξη της προθεσμίας ανακοίνωσης αποτελεσμάτων θεωρούμε ότι τα οικονομικά στοιχεία θα είναι πιθανώς ο κύριος μοχλός για τις αγορές και για το ΧΑ ειδικότερα.

Η Αθήνα, χωρίς θετική σημαντική είδηση, αναγκάστηκε να παρακολουθήσει τη νευρικότητα των διεθνών αγορών.Με αρνητική ωστόσο είδηση την κατάρρευση της Tomas Cook, ζήτημα υπολογίσιμης βαρύτητας και δύσκολης αποτίμησης των ζημιών.

Η αγορά μετά από 20 συνεδρίες εμφανίζει μηνιαίες μεταβολές των βασικών δεικτών μικρότερες της μιας ποσοστιαίας μονάδας. Έξη μόνο συνεδριάσεις είχαν μεταβολή πάνω από 1% και δεν αποκλείεται η σημερινή να είναι η έβδομη, σύμφωνα με εγχώριους παράγοντες. Με αυτή θα καθοριστεί η μηνιαία επίδοση της αγοράς και των θεσμικών χαρτοφυλακίων, μετά το αποτύπωμα της προηγούμενης εβδομάδας. Καθώς έφερε απώλειες -0,67% στον ΓΔ και απόδοση Σεπτεμβρίου, χωρίς το σημερινό τέλος του, στο +0,26%. Ποσοστό που μπορεί εύκολα να μεγαλώσει αλλά και να αποκτήσει αρνητική μεταβολή, επηρεάζοντας επίσης την μεταβολή στο τρίμηνο που είναι +0,22%. Φαινόμενο αρκετά παράξενο, αν υπολογίσουμε πως σε αυτό είχαμε αλλαγή κυβέρνησης και καμία αναβάθμιση από τους Οίκους Αξιολόγησης.

Στην τελευταία σύνοδο του τρίτου τριμήνου, η επιθυμία των θεσμικών επενδυτών είναι μια κατάληξη που να αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τη δυναμική που θα κυριαρχήσει ως το τέλος του έτους. Άλλωστε αυτό το μήνα, η συνισταμένη των επενδυτικών επιλογών μέσα από συναλλαγές με επιλεκτικές κινήσεις, έφερε συσσώρευση των τιμών των ΓΔ και 25άρη με αντιστάθμιση των επιμέρους πιέσεων, σε blue chip με μεγάλη βαρύτητα στο σχηματισμό της τιμής τους. Βέβαια υπάρχουν διάφορες οπτικές γωνίες για την εικόνα της αγοράς τον Σεπτέμβρη. Αρκετοί την ερμήνευσαν, ως προσπάθεια αναζήτησης κατεύθυνσης χωρίς όμως επιτυχία, αφού οι δείκτες κινήθηκαν πλάγια και σε αυτή την αδυναμία αποδίδουν την υποχώρηση των όγκων και του τζίρου.

Τεχνικά, θεωρούμε θετικό το φαινόμενο να πέσει η διακύμανση των δεικτών κάτω από το 3%, γιατί αυτό το “σφίξιμο” των τιμών των βασικών δεικτών προϊδεάζει για την εμφάνιση της πολυπόθητης κατεύθυνσης. Ενώ μεταξύ μας τώρα, δεν υπάρχουν αναλυτές στο εσωτερικό και το εξωτερικό που να έχουν σχηματίσει ξεκάθαρες προσδοκίες για την εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Γιατί οι προθέσεις των κυβερνόντων είναι σαφείς, αλλά η οδός για την επίτευξή τους αχαρτογράφητη.

Η καλύτερη οπτική για αποφάσεις από τους ιδιώτες επενδυτές με στόχους μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, είναι η παρακολούθηση της ορμής των μετοχών τον Σεπτέμβριο. Συγκρίνοντας τα κέρδη στο μήνα και στη βδομάδα που πέρασε. Από +2,9% και πάνω στο μήνα έχουμε ΑΡΑΙΓ +2,93% (-1,46% στη βδομάδα), ΓΕΚΤΕΡΝΑ +4,41% (+1,84% στη βδομάδα), ΑΛΦΑ +4,97% (-0,47% στη βδομάδα), ΕΤΕ +5,69% (+0,83% στη βδομάδα), ΟΤΕ +5,52% (-0,31% στη βδομάδα), ΔΕΗ +16,32% (+10,87% στη βδομάδα).

Άρα οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ ξεχωρίζουν, ενώ οι ΑΛΦΑ ΕΤΕ ΟΤΕ είναι νικητές του μήνα, αλλά η ορμή τους ακολούθησε πρόσφατα την αντίστοιχη του μέσου όρου. Η δε ΑΡΑΙΓ εμφάνισε πρόσφατη αμφισβήτηση της αποτίμησής της στον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο ο μήνας “τραυμάτισε”, ως τώρα, με απώλειες πάνω από -4% πολύ περισσότερες μετοχές. Ήτοι ΛΑΜΔΑ -17,06% (+1,86% στη βδομάδα), ΕΛΛΑΚΤΩΡ -13,64% (-5,73% στη βδομάδα), ΕΛΠΕ -10,06% (-3,23% στη βδομάδα), ΒΙΟ -8,46% (-6,36% στη βδομάδα), ΣΕΝΕΡ -4,60% (-1,16% στη βδομάδα), ΜΟΗ -4,32% (-2,65% στη βδομάδα), ΜΥΤΙΛ -4,31% (-4,97% στη βδομάδα), ΤΕΝΕΡΓ -4,11% (-0,40% στη βδομάδα). Ανάμεσά τους οι “ύποπτες” για μελλοντική ΑΜΚ. Το ταμπλό θα μιλήσει αυτή τη βδομάδα.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

Αν και πεθαίνουν τελευταίες, λιγοστεύουν οι θετικές προσδοκίες

Οι μετοχές των ΗΠΑ υποχώρησαν την Παρασκευή, μετά από αναφορές ότι η διοίκηση Trump σκόπευε να διαγράψει τις κινεζικές εταιρείες από τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, δημιουργώντας ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Πηγές στο Reuters ανέφεραν, πως η κίνηση θα αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό των επενδύσεων των Αμερικανών σε κινεζικές εταιρείες.

Οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου για τις εμπορικές τους διαφορές έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Οκτωβρίου, πριν από την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης κερδών στις ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο. Ανέκυψαν φόβοι πως αυτή η πολιτική μπορεί να πυροδοτήσει ένα γερό ξεπούλημα σήμερα στη Σαγκάη και μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι θα αρχίσουν στις 10 Οκτωβρίου.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο ευαίσθητος στις δασμολογήσεις δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας, επέκτεινε την πτώση του μετά τις ειδήσεις καταγράφοντας πτώση 2,4% στην ημέρα. Ο δείκτης των μετοχών τεχνολογίας στον S&P μειώθηκε κατά 1,3%. Οι μετοχές της Alibaba Group Holding Ltd, της Baidu Inc και της JD.com Inc έχουν υποχωρήσει. Ενώ ο S&P 500 υποχωρώντας -0,53% με τον Nasdaq στο -1,13% εμφάνισαν την μεγαλύτερη εβδομαδιαία κάθοδο από τον Αύγουστο και μετά.

Τα βάσανα δεν άλλαξαν

Τα μακροοικονομικά δεδομένα άλλαξαν σίγουρα, την εικόνα της ανάπτυξης παγκόσμια και τις προσδοκίες για το μέλλον της μεσοπρόθεσμα. Το σενάριο για την ανά τρίμηνο ανακοίνωση των προοπτικών της παγκόσμιας ανάπτυξης, τουλάχιστον για την Barclays, έχει αλλάξει σημαντικά μέχρι στιγμής το 2019.

Τον Μάρτιο αυτοί και πολλοί ακόμα επενδυτικοί οίκοι είχαν ακόμα την ελπίδα ότι το πρώτο τρίμηνο θα ήταν το κατώτατο σημείο στη επιβράδυνση που εμφανιζόταν παγκόσμια, δεδομένης τότε της αρχικής προθεσμίας του Brexit για το τέλος Μαρτίου και των προσδοκιών από ορισμένους για συμφωνία στα ζητήματα εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας στη συνάντηση των G20 τον Μάιο. Θεωρήθηκε τότε δίκαιο να υποθέσουνε ότι αν αυτές οι βασικές αβεβαιότητες θα εξαφανιζόντουσαν μέχρι τα μέσα του έτους, η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να επιταχυνθεί ελαφρώς το δεύτερο εξάμηνο.

Όταν ήρθε το τέλος του δεύτερου τρίμηνου αυτή η αισιοδοξία είχε ξεθωριάσει.Γιατί οι εξελίξεις σχετικά με τις εμπορικές εντάσεις και η διαδικασία προς ένα συναινετικό Brexit κατέστησαν σαφές ότι η αυξημένη αβεβαιότητα ήταν εδώ για να παραμείνει. Αυτό αντανακλάται στην επιδείνωση των δεδομένων επί της οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός που μείωσε τις ελπίδες για ανάκαμψη στην Κίνα και τόνισε την έκταση της επιβράδυνσης στην Ευρώπη. Όπως η απότομη επιδείνωση που υπέστη ο μεταποιητικός τομέας της Γερμανίας, ο οποίος βύθισε την ανάπτυξη στη ευρωζώνη. Η πιο κλειστή και εξαρτώμενη από την κατανάλωση οικονομία των ΗΠΑ προχώρησε καλύτερα, αλλά παρουσίασε επίσης σημάδια επιβράδυνσης.

Η απόκλιση ανάμεσα σε τομείς των υπηρεσιών που εξαρτώνται από την ανθεκτικότητα της κατανάλωσης και στους τομείς της μεταποίησης που την αποδυναμώνουν οι μειωμένες εμπορικές δραστηριότητες και η ακόμα μικρότερη διάθεση για επενδύσεις, ισχύει σε όλες τις οικονομίες παγκόσμια.

Ψαλιδίζονται οι προσδοκίες

Όταν οι εκτιμήσεις ελέγχονται από την πραγματικότητα και αποδεικνύονται πάνω από αυτή, οι αναλυτές αναγκάζονται σε ψαλίδισμα των προσδοκιών, για την αμέσως επόμενη περίοδο.

Από το σχόλιο της Barclays για το τρίτο τρίμηνο με τίτλο “Αβεβαιότητα και περιπλοκές” αναφέρουμε συνοπτικά: Οι προοπτικές ανάπτυξης έχουν εξασθενίσει τους τελευταίους μήνες, καθώς η παγκόσμια πτώση στη μεταποιητική βιομηχανία επιταχύνθηκε και το επιχειρηματικό κλίμα αποδυναμώθηκε. Αναμένουμε ότι η παγκόσμια οικονομία θα επιβραδυνθεί από 3,9% το 2018, με μεταβολή το 2019 στο 3,1% και θα ενισχυθεί οριακά στο 3,2% το 2020.

Η κατανάλωση διατηρείται στις οικονομίες που της προσφέρουν υποστήριξη μέσα από υγιείς αγορές εργασίας, χαμηλό πληθωρισμό και ευνοϊκές νομισματικές πολιτικές. Αυτό περιορίζει τώρα τον κίνδυνο ύφεσης, αλλά η αδυναμία που προκαλείται από την αβεβαιότητα γύρω από τα θέματα του εμπορίου και των μειωμένων διαθέσεων για επενδύσεις θα μπορούσε τελικά να τις επηρεάσει.

Τόσο η Fed όσο και η ΕΚΤ έχουν ξεκινήσει πάλι την ανάπτυξη μέτρων νομισματικής χαλάρωσης, αλλά η αύξηση των εσωτερικών διαφωνιών θολώνει τις προοπτικές. Αναμένουμε δύο επιπλέον περικοπές 25 (bp) μονάδων βάσης, από την Fed και δύο επιπλέον περικοπές κατά 10 bp από την ΕΚΤ και την BoJ μέχρι τον Μάρτιο.

Άλλωστε οι αναλυτές ειδοποιούν αναφορικά με τη σημασία των δεδομένων που θα ανακοινωθούν αυτή τη βδομάδα. Δεν είναι πλέον μια πιθανότητα, είναι πραγματικότητα. Η κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και το ισχυρό δολάριο φαίνεται να επιφέρουν μετρήσιμες ζημίες στους κατασκευαστές προϊόντων των ΗΠΑ που βασίζονται στις παγκόσμιες αγορές.

Οι επενδυτές θα αποκτήσουν μια εικόνα του βαθμού στον οποίο οι εμπορικές εντάσεις και το ισχυρό νόμισμα έχουν βλάψει τον μεταπρατικό τομέα των ΗΠΑ, όταν την Τρίτη το Ινστιτούτο Διαχείρισης Προμηθειών (ISM) κυκλοφορήσει τον δείκτη ISM για το Σεπτέμβριο. Η έκθεση του Αυγούστου έδειξε πως ο τομέας της μεταποίησης, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 12% της αμερικανικής οικονομίας, μειώθηκε για πρώτη φορά σε 3-1 / 2 χρόνια και, πιο ανησυχητικό ήταν, ότι το στοιχείο αναφορικά με τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, έπεσε σε χαμηλά επίπεδα σε βάθος άνω των 10 ετών.

Η εβδομάδα σε αριθμούς

Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έφερε στο 78% των δεικτών που παρακολουθούμε απώλειες. Ο S&P 500 είχε μεταβολή -1,01%, στο 2019 αποδίδει +18,15%. Ο Dow, με πτώση -0,43%, στο 2019 κερδίζει +14,97%. Ο S&P400 με μεταβολή -1,13%, εμφάνισε ετήσια απόδοση +15,62%. Ο δε Nasdaq, με υποχώρηση -2,19%, διαμόρφωσε κέρδη στο 2019 +19,66%, ενώ ο Russell 2000 χάνοντας -2,52% απόκτησε ετήσια μεταβολή +12,75%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου ανέβηκε +1,60% στη βδομάδα, ενώ στο 2019 απέδωσε +10,91%. Ο DAX υποχώρησε -0,70%, ενώ στο 2019 κέρδισε +17,26%, ο CAC είχε μεταβολή -0,88%, ενώ στο 2019 αποδίδει +19,23%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας ανέβηκε +0,06%, στο έτος κερδίζει +7,54%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με πτώση -0,48%, στο έτος κερδίζει +20,16%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας ανέβηκε +0,25%, με +19,56% επίδοση φέτος, ενώ ο IPC του Μεξικού με μεταβολή -1,61%, κερδίζει +2,92% φέτος. Ο χρυσός είχε απώλειες -1,38%, στα 1503,30 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση έτους +17,33%. Βούτηξε χαμηλότερα κατά -3,29%, το πετρέλαιο Crude κλείνοντας στα 56,18 δολάρια το βαρέλι. Στο έτος γράφει κέρδη +23,72%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή -0,91%, στο έτος κερδίζει +9,31%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή -1,99%, με επίδοση στο έτος +0,44%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία βρέθηκε ψηλότερα +2,13%, και αποδίδει στο έτος +7,64%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έπεσε -1,82%, στο έτος αποδίδει +0,42%. Με εβδομαδιαία μεταβολή -2,47% ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης, αποδίδει στο έτος +17,57%.

Μια προσέγγιση πολιτική

Μπορεί να αναμένονται τα στοιχεία για να μετρηθεί το βάρος στην παγκόσμια ανάπτυξη από την αβεβαιότητα που φάνηκε πως έχει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, αλλά πάλι οι κινήσεις στο πολιτικό πεδίο θα παίξουν ρόλο. Στην πρόσθετη πίεση που δέχεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τους Δημοκρατικούς στην Ουάσιγκτον, δεν θα απαντήσει με ενέργειες που αφορούν στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Γιατί οι σύμβουλοί του και πιθανά οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές θεωρούν, πως η κίνηση να στηθεί μια πρόταση μομφής που θα τον έδιωχνε από τον Λευκό Οίκο, θα έχει κοντά ποδάρια. Γιατί στο επόμενο όργανο που θα την εγκρίνει πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι. Μειώνει ωστόσο την αποδοχή του από τους πολίτες και σε αυτό το ζήτημα θα δώσει απάντηση η διοίκηση Τραμπ, μέσα από την σκλήρυνση της στάσης της στα ζητήματα εμπορίου με την Κίνα. Για να θυμίσει την προσήλωση στην αρχική δέσμευση “Πρώτα η Αμερική”.

Το ζήτημα είναι να μπορεί παράλληλα να ανακουφίζει από την υπερβολική ανησυχία τους διαχειριστές κεφαλαίων, γιατί η Fed δηλώνει σταθερά πως εστιάζει στη ροή των δεδομένων για τη χάραξη της πολιτικής της. Αλλά όσο πιο σθεναρά το τονίζει ο επικεφαλής, τόσο σαφέστερο γίνεται πως ακόμα και στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την επίπτωση των προβλημάτων του εμπορικού πολέμου στην οικονομία των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, η έκθεση της Fed το Σεπτέμβριο επί των Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί δεν ήταν ποτέ πλουσιότεροι. Αυτό προκύπτει με μια απλή παρατήρηση που βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία για το 2ο τρίμηνο.

Ο πλούτος των νοικοκυριών των ΗΠΑ αυξήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ των 113,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Αυτό αντιστοιχεί σε άνοδο 88% από το χαμηλό του τρέχοντος κύκλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009. Ακόμη και σε σύγκριση με την προηγούμενη κορυφή, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2007, ο πλούτος των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 59%. Ο λόγος της καθαρής θέσης των νοικοκυριών προς το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα ήταν 6,9 κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου, παραμένοντας κοντά στο ρεκόρ των 7,0 που καταγράφηκε κατά το 4ο τρίμηνο του 2017.

Με εγγύηση την καταναλωτική ισχύ των Αμερικανών η διοίκηση Τραμπ είναι σαφές πως έχει ακόμα περιθώρια για πίεση στην δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Ειδικά αν η Fed συνεχίσει την πολιτική της χαλάρωσης, αλλά αξίζει να ληφθεί υπόψη μία ακόμα περιπλοκή. Η απόφαση της τον Σεπτέμβριο δεν ήταν ομόφωνη όπως συνήθως, αλλά υπήρξαν τρεις αντιρρησίες μεταξύ των μελών της FOMC περιπλέκοντας τα πράγματα γύρω από τη συνέχεια.

ΧΑ

Εβδομάδα απόλυτης συσσώρευσης με πυξίδα τα διεθνή

Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, χωρίς να περιλαμβάνει το τέλος του, αποτέλεσε υπόδειγμα δυναμικής με στόχο τη συσσώρευση των τιμών στα τρέχοντα επίπεδα, ήτοι σε μια ζώνη ανάμεσα στις 845 και 877 μονάδες. Η Αθήνα, χωρίς θετική σημαντική είδηση, αναγκάστηκε να παρακολουθήσει τη νευρικότητα των διεθνών αγορών. Με αρνητική ωστόσο είδηση την κατάρρευση της Tomas Cook, ζήτημα υπολογίσιμης βαρύτητας και δύσκολης αποτίμησης των ζημιών.

Η εβδομαδιαία μεταβολή του ΓΔ κατέληξε στο -0,67%, αλλά ήταν -0,35% για τον 25άρη και μεγαλύτερη σχετικά -2,24% στον FTSEM. Με αποτέλεσμα η επίδοση του Σεπτεμβρίου να διαμορφωθεί στο +0,26% για τον μέσο όρο, όταν ο 25άρης ενισχύεται +0,93% και ο FTSEM χάνει -3,06%. Έτσι η απόδοση έτους διαμορφώθηκε στο +41,91%, +34,49% και +35,43% αντίστοιχα.

Η αγορά ομολόγων ήταν επίσης σε κατάσταση συσσώρευσης με τις αποδόσεις των 10ετών ωστόσο κοντά στα ιστορικά χαμηλά τους. Σήμερα Δευτέρα 30/9 ολοκληρώνονται οι ανακοινώσεις όσων εισηγμένων δημοσιεύουν εξάμηνο, με την εστίαση να γίνεται κυρίως σε εταιρίες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα.

Τη Δευτέρα, με ξεκάθαρα καθοδική την κίνηση του ΓΔ, σταθερά σε αρνητικό πεδίο και τζίρο τα 53,766 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 4,113 εκατ. ευρώ, ο ΓΔ με μεταβολή -1,55% οδηγήθηκε στις 862,59 από 876,17 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2133,57 από 2170,86 με μεταβολή -1,72%. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ κατέληξε στα 59,280 από 60,129 δις ευρώ και δεν τα πλησίασε ξανά.

Η δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας ήταν ξεκάθαρα ανοδική με ανώτερο συναλλακτικό ενδιαφέρον αφού ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 64,629 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 13,843 εκατ. ευρώ. Ο ΓΔ με μεταβολή +0,63% οδηγήθηκε στις 868,01 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2149,05 με μεταβολή +0,73%. Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+2,22%), η κεφαλαιοποίηση δε, κατέληξε στα 59,544 δις ευρώ.

Την Τετάρτη είχαμε την ακριβέστατη αναίρεση των κερδών της προηγούμενης. Η κίνηση του ΓΔ έγινε σε αρνητικό πεδίο με ελαφρά χαμηλότερο τζίρο στα 61,389 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 2,392 εκατ. Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-1,08%) και ο ΓΔ, με μεταβολή -0,68%, οδηγήθηκε στις 862,09 μονάδες ενώ ο 25άρης έκλεισε στις 2133,17 με μεταβολή -0,74%.

Η Πέμπτη ήταν μέρα που ο συντονισμός με τα διεθνή επέβαλλε άνοδο και ο ΓΔ με μεταβολή +0,48% οδηγήθηκε στις 866,18 μονάδες όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2148,13 με μεταβολή +0,70%. Ήταν διαφορετική συνεδρία από τις προηγούμενες, με σταθερότητα της ζήτησης σε αρκετές μετοχές του 25άρη ενδοσυνεδριακά, που εκτινάχθηκε προς το τέλος. Ο τζίρος όμως υποχώρησε στα 44,622 εκατ. ευρώ με πακέτα περίπου 550 χιλιάδων ευρώ και τα κέρδη του τραπεζικού δείκτη αδυνάτισαν (+0,77%). Είχε όμως γίνει σαφές πως το μέγιστο της Δευτέρας που ήταν η τιμή ανοίγματος στις 874,35 μονάδες ήταν αδύνατο να πλησιαστεί.

Την Παρασκευή πάλι με συντονισμό στην τάση των διεθνών αγορών και κύρια των Ευρωπαϊκών, οι αγορά έκλεισε ανοδικά με τον ίδιο περίπου ανοδικό βηματισμό αλλά πολλά blue chip με κέρδη στο τελευταίο ημίωρο. Αρκετοί απέδωσαν αυτή την εικόνα στο επικείμενο τέλος του τρίτου τριμήνου και την ανάγκη εμφάνισης καλύτερων επιδόσεων στα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Οι τράπεζες είχαν μεικτή εικόνα. Πιέστηκαν διαρκώς από την πρώτη ώρα με τις πιέσεις να εκτονώνονται μετά τις 16:00 όταν ο Τραπεζικός Δείκτης έγραψε κατώτερο στις 805,47 μονάδες αλλά εμφάνισε στο τελευταίο λεπτό ανώτερο στις 830,56. Κατέληξε με μεταβολή +1,03%. Ήταν σύνοδος με ανοδικό αποτέλεσμα για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 59,711 δις ευρώ από 60,129 την προηγούμενη Παρασκευή. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 64,457 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 5,236 εκατ. Ο ΓΔ με μεταβολή +0,48% οδηγήθηκε στις 870,35 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2163,16 με μεταβολή +0,70%.

Τεχνική ανάλυση παράγωγα

Μια αισιόδοξη… ουδετερότητα αποτυπώνουν τα ΣΜΕ του 25άρη

Στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, είχαμε σημαντική υποχώρηση των όγκων στα ΣΜΕ κάθε τύπου. Στα options του FTSE25, με απώλειες στη βδομάδα μόλις -0,35%, αυξήθηκε ο όγκος των puts. Την συνήθη κατόπιν εκπνοής υποχώρηση του συνολικού όγκου, στα ΣΜΕ, συνόδευσε η οριακή αύξηση +0,17% των ανοικτών θέσεων. Τα ανοικτά ΣΜΕ της νέας κυρίαρχης σειράς μειώθηκαν σε 15.787. Ο 25άρης σταμάτησε στις 2163,16 μονάδες. Ορίστηκε προήγηση του ΣΜΕ Οκτωβρίου έναντι του δείκτη 6,75 μονάδων.

Οι όγκοι στα ΣΜΕ του 25άρη, ανήλθαν σε 6.167 συμβόλαια, καταλήγοντας με 15.998 ανοικτές θέσεις. Ο μέσος όγκος της σειράς που κυριαρχεί πλέον ανήλθε στα 1002 από 3571 ΣΜΕ, ενώ στα futures λήξης Νοεμβρίου διαμορφώθηκε σε 231 από 122. Οι ανοικτές θέσεις της σειράς Οκτωβρίου κατέληξαν σε 15.787 ΣΜΕ από 15.823 και της επόμενης σε 210 από 148.

Στα options του ίδιου δείκτη, το συνολικό ενδιαφέρον αυξήθηκε κατά 6,50%, καθώς στα calls είχαμε μέσο όγκο 114 συμβολαίων από 142 την προηγούμενη βδομάδα, αλλά στα puts ανήλθε στα 125 από 82, οδηγώντας τη σχέση calls/puts στο 8/9.

Η εβδομαδιαία μεταβολή του ΓΔ κατέληξε στο -0,67%, αλλά ήταν -0,35% για τον 25άρη και μεγαλύτερη σχετικά -2,24% στον FTSEM. Με αποτέλεσμα η επίδοση του Σεπτεμβρίου να διαμορφωθεί στο +0,26% για τον μέσο όρο, όταν ο 25άρης ενισχύεται +0,93% και ο FTSEM χάνει -3,06%. Έτσι η απόδοση έτους διαμορφώθηκε στο +41,91%, +34,49% και +35,43% αντίστοιχα.

Σήμερα Δευτέρα 30/9 ολοκληρώνονται οι ανακοινώσεις όσων εισηγμένων δημοσιεύουν εξάμηνο. Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη ή επίσημη έναρξη των εργασιών για την κατασκευής της Μονάδας Φυσικού Αερίου της Μυτιληναίος συνολικής ισχύος 824MW, ενώ την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την άδεια του Καζίνο του Ελληνικού.

Από το μέτωπο των μακροοικονομικών ξεχωρίζει η κατάθεση του προσχέδιου του προϋπολογισμού του 2020 (7 Οκτωβρίου), στο οποίο αναμένονται οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών σε εταιρικά κέρδη και μερίσματα, θα έχει τις αναγνώσεις της σε όσες Εταιρείες έχουν υψηλό δείκτη πωλήσεων στην Ελληνική Οικονομία. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου αναμένεται και η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου, για την δημιουργία του Ταμείου των προβληματικών δανείων των συστημικών Τραπεζών.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Κώστας Φέγγος της Versal ΑΕΠΕΥ

Το χρηματιστήριο αυτή την περίοδο έχει εγκλωβιστεί σε ένα στενό εύρος διακύμανσης και παλινδρομεί, περιμένοντας κάτι ουσιαστικό να συμβεί. Το εύρος διακύμανσης είναι οι 850 με 880 μονάδες, με ενδιάμεση στήριξη τις 865 μονάδες.

Οι έχοντες μετοχές δεν πουλάνε, γιατί κρίνουν ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας. Οι αγοραστές περιμένουν αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων για να τοποθετηθούν. Γνωρίζουν ότι όποια Εταιρεία θέλει να διαπρέψει στο νέο σκηνικό που δημιουργείται, θα χρειαστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πάντα γίνεται σε χαμηλότερες τιμές από τις τιμές διαπραγμάτευσης και δίνει την ευκαιρία τους ενδιαφερόμενους να τοποθετηθούν.

Οπότε περιμένουμε.

Τέτοιες αναμονές συνήθως λήγουν με μία απότομη και σύντομη πτώση των τιμών, που ακολουθείται από τη νέα τάση της Αγοράς που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι μακροχρόνια ανοδική.

Στη διάρκεια της αναμονής, ας δούμε ένα από τα περίεργα που συνέβη την περασμένη βδομάδα.

Με την οδηγία MiFID II (Markets in Financial Instruments III) που έχει γίνει από πέρυσι Νόμος του Ελληνικού Κράτους, όποιος δίνει συμβουλές σε Πελάτες, ελέγχεται ασφυκτικά.

Για κάθε συμβουλή πρέπει να συντάσσει πολυσέλιδες αναφορές και να φροντίζει οι συμβουλές να είναι συμβατές με το επενδυτικό προφίλ του κάθε Πελάτη. Αλλιώς τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά.

Ας πάρουμε τώρα το ομόλογο που εξέδωσε μέσα στην εβδομάδα ο ΟΤΕ και όλοι οι Ξένοι έτρεχαν να αγοράσουν, καθώς είχε θετικό επιτόκιο και τη Deutsche Telekom σαν ουσιαστικό εγγυητή.

Επειδή ο ΟΤΕ βρίσκεται στην Ελλάδα, πήρε προφανώς το θεωρητικό ρίσκο της Χώρας, δηλαδή “σκουπίδι”.

Για το λόγο αυτό το ενημερωτικό του ομολόγου έλεγε ρητά και οι Πελάτες έπρεπε να μάθουν, ότι το ομόλογο μπορούσαν να το αγοράσουν Επαγγελματίες και Θεσμικοί Πελάτες, ή Πελάτες Λιανικής που θα υπέγραφαν στον Χρηματιστή τους ότι είναι διατεθειμένοι να χάσουν το σύνολο της επένδυσής τους (to bear a loss of their entire investment).

Συνεπώς κανείς σοβαρός Έλληνας δεν έπρεπε να βάλει Πελάτες στο ομόλογο, γιατί Πελάτες που επιδιώκουν απόδοση της τάξης του 0,875%, θα έπρεπε να πουν ότι είναι οι απόλυτοι “επενδυτικοί κασκαντέρ” και να το κάνουν αυτό ενυπόγραφα.

Το γεγονός της μεγάλης επιτυχίας του ομολόγου, δείχνει το πόσο παράλογη είναι η Νομοθεσία, όπως επίσης και το πώς ελέγχεται η εφαρμογή της.

Εν αναμονή εξελίξεων λοιπόν, ίσως είναι καλή ιδέα να κάνουμε τις επενδύσεις στην Ελλάδα λιγότερο δύσκολες και περισσότερο προσιτές στον Κόσμο.

Τεχνικά μια κίνηση πάνω από τις 880 μονάδες του Δείκτη, θα δοκιμάσει τα μέχρι τώρα απαράβατα επίπεδα των 900 μονάδων και θα δημιουργήσει αισιοδοξία για καλύτερες μέρες. Στηρίξεις παραμένουν οι 865, οι 850, οι 835 μονάδες και πάει λέγοντας.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec

Την ερχόμενη Δευτέρα θα λύσουν τις ‘διαφορές’ τους αγοραστές και πωλητές, σε μια συνεδρίαση – ντέρμπι που θα κρίνει το πρόσημο του μήνα. Το κλείσιμο του προηγούμενου μήνα έγινε στις 868,1 μονάδες, οριακά κοντά στο κλείσιμο της Παρασκευής, γεγονός που αφήνει ανοικτούς λογαριασμούς για την τελευταία συνεδρίαση που θα διαμορφώσει και την επίδοση του εννεαμήνου”.

Ως τώρα ο Σεπτέμβριος ήταν μήνας συσσώρευσης και επιλεκτικού ενδιαφέροντος, που αντιστάθμισε επιμέρους πιέσεις σε Δεικτοβαρείς τίτλους. Οι Επενδυτές κινήθηκαν περισσότερο με γνώμονα τα θεμελιώδη μεγέθη του εξαμήνου, τα οποία είτε δικαιολόγησαν και υποστήριξαν αποτιμήσεις, είτε έδειξαν ότι οι τιμές περιέχουν περισσότερη “αισιοδοξία”, από όσο ενδεχομένως αξίζουν.

Οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές υποχώρησαν, καθώς η Αγορά δεν έβγαλε κίνηση, μάλιστα στην τελευταία εβδομάδα του μήνα το εύρος διακύμανσης του Γενικού Δείκτη συρρικνώθηκε σε 23 μονάδες.

Τα θεμελιώδη, μετά και το ετήσιο Συνέδριο της ΕΧΑΕ στο Λονδίνο ξαναμπαίνουν στο “κάδρο”, καθώς οι Εμπλεκόμενοι θα επαναξιολογήσουν την στάση τους για την πορεία των Εταιρειών του Χ.Α., έχοντας τα πρώτα συγκεντρωτικά νούμερα του 2019, αλλά και περισσότερη πληροφόρηση για τις προοπτικές τους. Τα έως τώρα (40%) αποτελέσματα των Εισηγμένων Εταιρειών δείχνουν αύξηση στην κερδοφορία κατά 123% στα κέρδη μετά από φόρους, ενώ αν εξαιρεθούν οι Τράπεζες η καθαρή κερδοφορία παραμένει αυξημένη κατά 45%.

Ωστόσο η μεγάλη διαφορά του Κατασκευαστικού κλάδου, της ΔΕΗ και των Διυλιστηρίων, σε σχέση με την περυσινή επίδοση, δημιουργεί εσφαλμένα συμπεράσματα ως προς την δυναμική των καθαρών κερδών, δεδομένης και της φετινής μείωσης του φορολογικού συντελεστή κατά 100 μονάδες βάσης.

Σε επίπεδο λειτουργικών κερδών η βελτίωση που καταγράφεται είναι πιο ήπια (+6%), ωστόσο και εδώ υπάρχει η επίπτωση της εφαρμογής του “ΔΠΧΠ 16” το οποίο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ενίσχυσε το λειτουργικό αποτέλεσμα, στην πρώτη χρήση εφαρμογής του προτύπου. Ο καθαρός δανεισμός φαίνεται αυξημένος κατά 7%, ως αποτέλεσμα των προσαρμογών του “ΔΠΧΠ 16” και της διανομής μερισμάτων, τα οποία περιόρισαν τα ταμειακά διαθέσιμα.

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η αναλογία κερδοφόρων – ζημιογόνων, η οποία κινείται σε αναλογία 3:1, στο καλύτερο σημείο από κάθε άλλη δημοσίευση τα τελευταία 10 χρόνια.

Το αποτέλεσμα του α’ εξαμήνου περιέχει αρκετούς έκτακτους παράγοντες και η ολοκλήρωση της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, ενδεχομένως να απαιτήσει μια δεύτερη ανάγνωση προκειμένου να διαγνωσθεί αν υπάρχει ισχυρή, ή απλώς βελτίωση στα θεμελιώδη δεδομένα της Ελληνικής Αγοράς.

Τα τεχνικά δεδομένα του Γενικού Δείκτη δεν άλλαξαν ιδιαίτερα, καθώς η “μεγάλη εικόνα” δείχνει ανάλωση χρόνου, χωρίς να απειλούνται ευαίσθητες ζώνες τιμών. Στην ευθεία των 850 μονάδων υπάρχει μια διακριτική αγοραστική αντίδραση, που επαναφέρει το Γενικό Δείκτη σε επαφή με τα υψηλά του, χωρίς να αλλάζει η βραχυπρόθεσμη δυναμική των κινητών μέσων που παραμένει ανοδική. Το ίδιο ισχύει και για τον MACD, ο οποίος, ωστόσο, χρονικά έχει εξαντλήσει τα όρια ανοχής και στην επόμενη απόπειρα θα μεταβάλει την τάση του σε πτωτική. Οι ταλαντωτές παραμένουν σε ουδετερότητα, διατηρώντας το σημαντικό δυνητικό ανοδικό περιθώριο σε ισχύ, έχοντας μετριάσει εκ νέου την φορά κλίσης της καμπύλης τους.

Συμπερασματικά δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα για να αναθεωρηθεί το ανοδικό σενάριο των νέων υψηλών, η κάμψη των τζίρων δεν έφερε και κάμψη τιμών και αυτό ερμηνεύεται ως μια ακόμα υπόσχεση ανοδικής αναμονής.

Σήμερα

Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, δεν άλλαξαν πολύ σήμερα Δευτέρα 30/9, μετά την αποκάλυψη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει τη διαγραφή των κινεζικών εταιρειών από χρηματιστήρια των Η.Π.Α.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Asia-Pacific της MSCI εκτός της Ιαπωνίας στις 8:30 δική μας ώρα αυξήθηκε κατά 0,08%, ενώ ο χρηματιστηριακός δείκτης της Σαγκάης SSEC της Κίνας υποχώρησε -0,13% και αποτύπωσε τις ανησυχίες γύρω από τις τελευταίες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ Κίνας που προκάλεσαν στον δείκτη Nasdaq την Παρασκευή βουτιά -1%.

Οι μετοχές εταιριών με ευαισθησία στις δασμολογήσεις πιέστηκαν μετά από νέα πως η κυβέρνηση Trump εξετάζει ριζοσπαστικές νέες τακτικές οικονομικής πίεσης στο Πεκίνο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής κινεζικών εταιρειών από χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Οι ανησυχίες για μια τέτοια κλιμάκωση θα έβλαπταν την Ιαπωνία περισσότερο και αποτυπώθηκαν με τον Nikkei σε πτώση -0,83%. Τα futures επί των δεικτών των ΗΠΑ σημείωσαν κέρδη 0,44%, αναπληρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης του δείκτη την Παρασκευή που ήταν -0,53%.

Οι κινεζικές αγορές ήταν ήσυχες πριν από ένα μακρύ διάλειμμα. Οι κινεζικές αγορές μετοχών θα διαπραγματεύονται μόνο σήμερα αυτή την εβδομάδα πριν από τις διακοπές της Εθνικής Εορτής της χώρας, η οποία διαρκεί μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Ο Χανγκ Σενγκ στο Χονγκ Κονγκ κερδίζει στις 8:30 +0,62% αν και το άνοιγμα έγινε σε αρνητικό πεδίο.

Υπήρξαν μικτά μηνύματα από τις έρευνες επί της βιομηχανικής παραγωγής της Κίνας τη Δευτέρα, οι οποίες έδειξαν σταθερή αδυναμία στις εξαγωγές και εκπληκτική βελτίωση των δεικτών εγχώριας κατανάλωσης. Επίσης εμφανίστηκε μια δήλωση της κινεζικής κεντρικής τράπεζας που υπονοεί εν συντομία τα σχέδια για πιο ενθαρρυντικές πολιτικές.

Η διαγραφή των κινεζικών εταιρειών από τα χρηματιστήρια των Η.Π.Α. ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό των επενδύσεων των ΗΠΑ σε κινεζικές εταιρείες, δύο πηγές που ενημερώθηκαν σχετικά με το θέμα, δήλωσαν στο Reuters.