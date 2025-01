Το κερδοσκοπικό «πισώπλατο» χτύπημα του Τραμπ στα κρυπτονομίσματα

Πληροφορίες που διέρρεαν, ήθελαν τον νέο Αμερικανό πρόεδρο να υπογράφει από την πρώτη κιόλας μέρα της θητείας του, εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η κρυπτογράφηση θα ανακηρυσσόταν «εθνική επιταγή και προτεραιότητα». Το bitcoin γνώριζε πιένες με την τιμή του να ξεπερνάει τα 104.000.000 δολάρια.

Την ευφορία ωστόσο αντικατέστησε η αναστάτωση, όταν ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία λάνσαραν ένα ζευγάρι meme κρυπτονομισμάτων.

Εκδίδοντας κρυπτονομίσματα γνωστά για τον κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα και την ακραία μεταβλητότητα, ο πρόεδρος υπονόμευσε την αξιοπιστία για την οποία ο κλάδος εργάστηκε σκληρά να χτίσει τα τελευταία χρόνια, λένε στελέχη και επενδυτές της κρυπτογράφησης.

Ιδιαίτερα, μετά την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου FTX το 2022, η βιομηχανία κρυπτογράφησης έκανε μεγάλες προσπάθειες για την αποκατάσταση του εμπορικού σήματος και της φήμης της.

Με την ονομασία $TRUMP και $MELANIA, τα tokens δεν έχουν εγγενή χρησιμότητα, – η αξία τους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δημοτικότητά τους.

Η χρηματιστηριακή αξία του νομίσματος του Αμερικανού προέδρου το βράδυ της περασμένη Παρασκευής είχε εκτοξευθεί στα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ το token της πρώτης κυρίας άξιζε περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.

Ο ενθουσιασμός φαίνεται πως ξεφούσκωσε, καθώς το $TRUMP έκανε βουτιά έως και 22%, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGecko, ενώ το meme token που κυκλοφόρησε την Κυριακή από την Μελάνια Τραμπ, κατέρρευσε κατά 58% σε μια μέρα.

Ωστόσο, η οι αναλυτές επισημαίνουν την απροκάλυπτη σύγκρουση συμφερόντων από την έκδοση των meme token: Ο Τραμπ επωφελείται άμεσα από την πώλησή τους, ενώ επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αποτιμώνται και ρυθμίζονται οι συγκεκριμένες αγορές.

Ακόμα και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του έφτασαν σε οριακό σημείο όταν το $MELANIA κυκλοφόρησε σε λιγότερο από 48 ώρες μετά από αυτό του συζύγου της.

Ο Ράιαν Σέλκις, πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έρευνας για την κρυπτογράφηση Messari, και ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, προέτρεψε τον πρόεδρο να απολύσει τους συμβούλους που του συνέστησαν να προχωρήσει στην κυκλοφορία του δεύτερου meme token.

«1. Δεν ξέρουν τι κάνουν.2. Σας κοστίζουν πολλά $ και την καλή σας θέληση.3. Δεν έχουν τα συμφέροντά σας στο μυαλό τους», έγραψε.

Dear @realDonaldTrump:

Please fire whoever recommended going forward with the Melania launch today.

1. They don’t know what they’re doing.

2. They cost you a lot of $ and goodwill.

3. They don’t have your interests in mind.

— Ryan Selkis (d/acc) (@twobitidiot) January 19, 2025