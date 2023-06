Σοφόν το ασαφές: Χρόνος για ανάσα και περισυλλογή

Δεν είναι απορίας άξιο το φαινόμενο να σκεπάζει την οσμή των μαζικών θανάτων η επενδυτική απληστία. Ούτε εκπλήσσει, αφού κάτι ανάλογο ισχύει με την απόφαση των θεσμικών ανά τον κόσμο να αντιμετωπίσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία σαν… πηγή έμπνευσης για τις κινήσεις τους στις αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας, όπως τόνισε και η Κριστίν Λαγκάρντ. Οι χθεσινές πιέσεις στις μετοχές του 25άρη ήταν υπολογίσιμες και διαμόρφωσαν ένα σχετικά γνωστό καθοδικό μονοπάτι που καθόρισε η συνισταμένη των επενδυτικών επιλογών. Κατά την εκτίμησή μας ήταν απαραίτητο για τη διευκόλυνση της μετακύλισης θέσεων λίγες ώρες προ του τέλους του βίου των παράγωγων λήξης Ιουνίου.

Στο πρωινό σχόλιο για τα παράγωγα που αναρτήθηκε χθες, πριν από τις 8 π.μ. στην ιστοσελίδα της «Ν», στην πρώτη παράγραφο, που είναι συνήθως ο οδηγός του σχολίου, αναφέραμε: Δεν αποκλείεται να υπάρξει μια πτωτική συνεδρίαση με βάση την πίεση που προκλήθηκε στα ομόλογα της Ευρωζώνης, που για τα ελληνικά ήταν η ισχυρότερη. Στην πραγματικότητα θα λέγαμε πως η αλυσίδα των ανοδικών κλεισιμάτων είχε κάνει δαπανηρή τη μετακύλιση θέσεων και οι traders «απαιτούσαν» μια καθαρά πτωτική διαπραγμάτευση. Παράλληλα, για κάποιον που παρακολουθεί την αγορά των ΣΜΕ και των options από τη γέννησή της, οι τζίροι σε αυτή την εκπνοή δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ.

Στην έναρξη της συνεδρίασης οι θεσμικοί έδωσαν τη δυνατότητα εγγραφής τιμών πολύ κοντά στο ανώτερο των βασικών δεικτών, χωρίς ωστόσο αυτές να ξεπερνούν το ήδη υπάρχον ζενίθ. Αμέσως μετά το δεύτερο λεπτό ξέσπασαν οι πιέσεις και ήταν σαφές πάλι το μήνυμα από το ταμπλό. Από τις 1.276 θα αναζητήσουμε τον πυθμένα τη μέρα που αυτή η δυναμική δικαιολογείται ακόμα και από την αναμονή της απόφασης της ΕΚΤ, μετά την απόφαση της Fed. Θυμίζουμε πως το skip (παράλειψη) στις αυξήσεις των επιτοκίων, που διαφέρει από το pause (παύση), εκλήφθηκε τελικά ως ενισχυτικό της επιφύλαξης και όχι ως σημείο έναρξης της επενδυτικής ανακούφισης.

Από την ΕΚΤ προβλέπεται ο πληθωρισμός να παραμείνει πολύ ψηλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (too high for too long). Αυτό ήταν η κεντρική ιδέα των όσων εξέφρασε η κ. Λαγκάρντ, αναγκάζοντας τους σχολιαστές των διεθνών μέσων ενημέρωσης να αναφέρουν πως εάν κάποιος θέλει να στείλει σαφές μήνυμα στις αγορές, καλό είναι να το αναθέσει σε εκείνη. Οι δείκτες των χρηματιστηρίων της Ευρωζώνης εμφάνιζαν απώλειες συντονισμένα και η Αθήνα, χωρίς να τρομάζει, υποχώρησε προσφέροντας χρόνο για μια ανάσα και για περισυλλογή. Η εκπνοή στα παράγωγα σήμερα απελευθερώνει τους θεσμικούς από σκοπιμότητες μετακύλισης.

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου…

Η διάσταση του δράματος

Είναι ανατριχιαστικό το φαινόμενο του πνιγμού τόσων ανθρώπων στα νερά της Μεσογείου. Οι Έλληνες, όπως και άλλοι λαοί της θάλασσάς μας, είναι από τους πρώτους στην αναζήτηση μέλλοντος εκτός της χώρας. Δεν είμαστε ειδήμονες. Αλλά με παιδιά στην Κεντρική Ευρώπη για περισσότερα από 15 χρόνια και με προσωπική εμπειρία που προκλήθηκε από την καταπίεση στη δικτατορία, θεωρούμε ότι: Αίτιες μετανάστευσης είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα τοπικών οικονομιών, η απουσία ελπίδας για βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, οι κατεστραμμένες ή ανύπαρκτες υποδομές και η κυριαρχία της φυσικής βίας. Η συνάντηση της απελπισίας με την απληστία των εκμεταλλευτών των λαθρομεταναστών γεννά τα καθημερινά δράματα. Τα αντιλαμβανόμαστε όταν παίρνουν ασυνήθιστα μεγάλες διαστάσεις. Έπειτα από 50 χρόνια, με τη βελτίωση της τεχνολογίας και τον έλεγχο για τα παρελκόμενα της χημειοθεραπείας, έμαθα ότι αστυνομικοί, νομίζοντας πως έκαναν το σωστό, μου έσπασαν μερικούς σπονδύλους. Τους συγχώρησα και έφυγα για να γλιτώσω. Δεν έριξα μαύρη πέτρα πίσω. Τώρα, όμως, πολλοί αποχαιρετούν πατρίδες και τη ζωή.

Σοφοκλής Β’

Κατά κόσμον Κώστας Ιωαννίδης