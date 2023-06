Η SEC πήρε το όπλο της κατά των cryptos: Μήνυση κατά της Binance και του Ζάο

Νέες αναταράξεις στον χώρο των κρυπτονομισμάτων θα μπορούσε να πυροδοτήσει η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να βάλει στο στόχαστρο το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων στον κόσμο και τον κινεζικής καταγωγής ιδρυτή του Ζάο Τσανγκπενγκ. Η SEC απήγγειλε 13 κατηγορίες κατά του Binance και του επικεφαλής του, υποστηρίζοντας ότι μετέφεραν κεφάλαια χρηστών σε μία ευρωπαϊκή εταιρεία, που ελέγχεται από τον Ζάο.

Ο Ζάο βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, ειδικά μετά την κατάρρευση του FTX και τα όσα αποκαλύφθηκαν για τις σκανδαλώδεις πρακτικές του Σαμ Μπάνκμαν Φριντ (SBF), ο οποίος είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να γίνει η δίκη του και αφού πλήρωσε τη μεγαλύτερη εγγύηση στην ιστορία των ΗΠΑ.

Στη μήνυση κατά του Binance αναφέρεται ότι στόχος του Ζάο ήταν να επιτρέψει σε εύπορους Αμερικανούς επενδυτές και πελάτες να συνεχίσουν να συναλλάσσονται στο μη ρυθμιζόμενο διεθνές ανταλλακτήριο της Binance, χωρίς να υπακούουν στους κανόνες της SEC.

Oυσιαστικά η. SEC κατηγορεί τον Ζάο ότι δημιούργησε την αμερικανική μονάδα Binance US ως «ασπίδα για τη βασική εταιρεία. Δύο διαδοχικοί CEO της αμερικανικής θυγατρικής είχαν εκφράσει ανησυχία για τον βαθμό ελέγχου που ασκούσε ο Ζάο, σύμφωνα με τη SEC. Και οι δύο κατέθεσαν στις ομοσπονδιακές αρχές. Κανείς εξ αυτών δεν κατονομάζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά είναι γνωστό ότι τα ηνία της Binance US είχαν η Κάθριν Κόλι και ο Μπράιαν Μπρουκς.

«Δεν ήμουν εγώ το πρόσωπο που διοικούσε την εταιρεία και η αποστολή που πίστευα ότι έχω αναλάβει δεν ήταν αυτή που καλούμουν να φέρω εις πέρας. Όταν το συνειδητοποίησα αυτό, έφυγα» φέρεται να είπε ένας εκ των δύο πρώην CEO.

Η Binance είχε έσοδα 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα περισσότερα από τα οποία προήλθαν από χρεώσεις συναλλαγών, από τον Ιούνιο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2021, ανέφερε η καταγγελία, σύμφωνα με το CNBC. Από την ίδρυσή του, το ανταλλακτήριο «αρχικά απροκάλυπτα και αργότερα κρυφά» εργάστηκε για να δελεάσει τους πελάτες των ΗΠΑ, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του ιδρυτή του, ισχυρίζεται η SEC.

Η Binance γνώριζε ότι δεκάδες χιλιάδες πελάτες βρίσκονταν στις ΗΠΑ, αλλά επέλεξε να μην ενεργήσει, παρά το γεγονός ότι ο ομοσπονδιακός νόμος απαγορεύει την μη καταχωρημένη προσφορά και πώληση τίτλων. Η προσπάθεια συμμόρφωσης της Binance, το 2019, ήταν σε μεγάλο βαθμό μια δημόσια επίδειξη, συνεχίζει η καταγγελία της SEC.

Η SEC ισχυρίζεται ότι ο Zάο οργάνωσε και έδωσε εντολή εφαρμογής ενός σχεδίου φοροδιαφυγής για πελάτες υψηλής καθαρής αξίας, χρησιμοποιώντας VPN για να κρύψει την τοποθεσία τους και υποβάλλοντας έγγραφα συμμόρφωσης που παραπλανούσαν για τη χώρα προέλευσής τους.

Το CNBC είχε αναφέρει στο παρελθόν πώς οι υπάλληλοι της Binance ενθάρρυναν τους χρήστες να αποφύγουν τα συστήματα Know Your Customer μέσω VPN.

Η SEC ισχυρίστηκε επίσης ότι το ανταλλακτήριο Binance και ο Ζάο προσπάθησαν να διογκώσουν τις τιμές συναλλαγών και να αποκομίσουν κέρδη από τους πελάτες τους.

Η Merit Peak και η Sigma Chain φέρονται να ενήργησαν ως διαμεσολαβητές για τις δύο πλατφόρμες της Binance, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν πάντα διαθέσιμοι για να εκπληρώσουν μια παραγγελία πελάτη για να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο.

Και οι δύο ουσιαστικά ανήκαν στον Ζάο και εισέπραξαν «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια» από χρήματα πελατών. Οι εταιρείες αναμείξανε επίσης κεφάλαια πελατών με τα χρήματα του Binance – κάτι που είχε κάνει και το FTX (μέσω της Alameda Research).

Το πιο επιζήμιο για τους επενδυτές είναι πως φέρεται να συμμετείχαν σε «wash trading», συναλλαγές με τον εαυτό τους για να στηρίξουν τεχνητά την τιμή των κρυπτονομισμάτων.

Ο Zhao απέρριψε τις κατηγορίες με ανάρτησή του στο Twitter.

4.

Our team is all standing by, ensuring systems are stable, including withdrawals, and deposits.

We will issue a response once we see the complaint. Haven’t seen it yet. Media gets the info before we do.

— CZ Binance (@cz_binance) June 5, 2023