Market Beat: Η εκπνοή των options απελευθερώνει τις αγορές από βραχύβιες σκοπιμότητες

Η μάζωξη στο Νταβός τελειώνει, ωστόσο ξεχώρισε το μήνυμα της Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, διευθύνουσας συμβούλου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου: “My fear is that we are sleepwalking into this world. But hey, here is Davos! Wake up! Do the right thing!”

«Ο φόβος μου είναι ότι υπνοβατούμε σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά ρε σεις, εδώ είναι το Νταβός! Ξυπνήστε! Κάντε το σωστό!” Το να κάνουμε τα πράγματα στραβά, είπε η Georgieva, σημαίνει ότι σύρουμε τον κόσμο σε ένα μέρος όπου θα είμαστε όλοι φτωχότεροι και επίσης θα είμαστε λιγότερο ασφαλείς.

Τα διεθνή

Οι αγορές είχαν ξεκινήσει το 2023 με σταθερά κέρδη, ενισχυμένες από την αισιοδοξία ότι η Federal Reserve μπορεί σύντομα να αρχίσει να επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων της και από το τέλος των αυστηρών περιορισμών της Κίνας για την πανδημία. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, αυτή η αισιόδοξη διάθεση άρχισε να εξασθενεί, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι οι καθυστερημένες επιπτώσεις των αυξήσεων των επιτοκίων της Fed αρχίζουν να επηρεάζουν το βάρος τους.

Οι παρατηρητές της αγοράς στη Wall Street αποδίδουν την πτώση των μετοχών αυτής της εβδομάδας στην ύπουλη απειλή της ύφεσης. Ωστόσο, οι traders παραγώγων βλέπουν έναν λιγότερο δυσοίωνο εχθρό: τη μαζική λήξη των δικαιωμάτων προαίρεσης σήμερα, το μεγαλύτερο γεγονός του Ιανουαρίου σε βάθος μια δεκαετία.

· Οι μετοχές των ασιατικών χρηματιστηρίων εμφανίζουν ανοδική εικόνα στην τελευταία σύνοδο της εβδομάδας ενώ οι μετοχές των ΗΠΑ εμφάνισαν απώλειες και την Πέμπτη αλλά τα ΣΜΕ του S&P500 ειδοποιούν για ανοδική έναρξη με μεταβολή +0,22% και ανάλογη είναι η εικόνα για τους δείκτες της Ευρώπης.

· Οι αμερικανικές αγορές μετοχών διεύρυναν το σερί των απωλειών χθες Πέμπτη 19/1, καθώς τα οικονομικά στοιχεία και οι αναφορές εταιρικών κερδών θόλωσαν τις απόψεις των επενδυτών για την υγεία της οικονομίας. Ο S&P 500 δεν μπόρεσε να ανακτήσει ανοδική δυναμική αφού άνοιξε χαμηλότερα, υποχωρώντας για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαδοχικά. Υποχώρησε 30,01, ή 0,8%, στις 3898,85. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 252,40, ή 0,8%, στις 33044,56, διολισθαίνοντας σε αρνητικό έδαφος για το έτος. Ο βαρύς για τεχνολογία Nasdaq Composite Index έχασε 104,74, ή 1%, στις 10852,27.

· Οι απώλειες αυτή την εβδομάδα ήρθαν παράλληλα με πιο αδύναμα από τα αναμενόμενα οικονομικά μεγέθη. Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και τις τιμές παραγωγού υποδεικνύουν και τα δύο αυξανόμενη βραδύτητα στην οικονομία των ΗΠΑ, ένδειξη ότι η μάχη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ενάντια στον πληθωρισμό λειτουργεί, αλλά όχι χωρίς οικονομικό κόστος.

· Μια ανακοίνωση χθες έδειξε ότι οι αιτήσεις ανεργίας υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει δυνατή. Ωστόσο, μια παρτίδα από χλιαρές εκδόσεις εταιρικών κερδών και η τελευταία ματιά της Fed για το επιχειρηματικό κλίμα έχουν προσθέσει στις ανησυχίες των traders.

· Οι τιμές των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ υποχώρησαν την Πέμπτη, αλλά διατήρησαν τα περισσότερα από τα κέρδη τους από την αρχή του έτους, τα οποία ήρθαν καθώς οι επενδυτές εικάζουν ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed ολοκληρώνονται. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Δημοσίου αυξήθηκε στο 3,396%, από 3,374% την Τετάρτη, αλλά κάτω από το επίπεδο του 3,826% που ήταν στο τέλος του περασμένου έτους. Οι αποδόσεις μειώνονται καθώς οι τιμές των ομολόγων αυξάνονται.

· Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός, δεσμεύοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους να επαναφέρουν την αύξηση των τιμών στον στόχο. Καθώς οι αυξήσεις των τιμών στην ευρωζώνη τελικά χαλαρώνουν και το κόστος του φυσικού αερίου βυθίζεται, αρκετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξετάζουν εάν είναι κατάλληλη μια μικρότερη αύξηση των επιτοκίων μετά το αναμενόμενο βήμα μισής μονάδας του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη σκέψη τους.

· Μια ιστορική συμφωνία για την Τράπεζα της Ιαπωνίας BOJ για πολιτική που θα φέρει τον πληθωρισμό στο 2% πλησιάζει τη 10η επέτειό της, εν μέσω εικασιών ότι μπορεί να αναθεωρηθεί. Η συμπλήρωση δεκαετίας έρχεται στις 22 Ιανουαρίου μόλις λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση στοιχείων την Παρασκευή που δείχνουν ότι οι τιμές αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό από τον στόχο που είχε τεθεί στην κοινή δήλωση του 2013 με την κυβέρνηση. Ωστόσο, ο σημερινός επικεφαλής Haruhiko Kuroda κατέστησε σαφές την Τετάρτη ότι παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στην παροχή κινήτρων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτή η θέση θέτει την BOJ εκτός συγχρονισμού με όλους τους ομολόγους της, καθώς αυτοί συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη μείωση του πληθωρισμού με αυστηρότερη πολιτική.

Στην Αθήνα

Η πορεία της αγοράς χθες ήταν συμμετρική έναντι των συνεδριάσεων που προηγήθηκαν αυτής της Τετάρτης, αλλά ανεστραμμένη. Σε αυτές το ελάχιστο μέρας εμφανιζόταν στα πρώτα λεπτά και το ανώτερο στην τελευταία ώρα των ελεύθερων συναλλαγών. Το διάγραμμα του ΓΔ στις πρώτες συνόδους αποτύπωνε την διαρκή αναζήτηση κορυφής, ενώ χθες είχαμε τη διαρκή αναζήτηση του πυθμένα για τη μέρα.

Από την πλευρά μας δεν ήταν τυχαία χθες η αναλυτική και λεπτομερής αναφορά στην στατιστική προϊστορία. Θυμίζουμε: Όσοι σέβονται την στατιστική προϊστορία θα καταλάβουν ποιες δυνάμεις θα απελευθερώσει η προσέγγιση του FTSE25 στις 2450 μονάδες: Στην περιοχή των 2370 με 2570 μονάδων βρέθηκε ο δείκτης των blue chip και των ισχυρών ξένων θεσμικών από τις 28 Απριλίου του 2015 ως τις 5 Ιουνίου της χρονιάς αυτής. Στις 5 Ιούνιου μάλιστα η αγορά άνοιξε στις 2458 μονάδες και εμφάνισε ανώτερο μέρας στις 2461 και κατώτερο τις 2341 για να κλείσει στις 2354 μονάδες. Ήταν οι μέρες των διαταραχών που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και για αυτό η ζώνη στην οποία βρίσκεται ο 25άρης αυτές τις μέρες μπορεί να ξεπεραστεί με ευκολία ή με δυσκολία. Καθώς το ελληνικό ζήτημα τότε προκάλεσε στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά μεγάλη αναταραχή. Επιλέξαμε την αναφορά σε μια σύνοδο που η διακύμανση ήταν 120 μονάδες και χθες ο 25άρης και οδηγός του ΓΔ μειώθηκε κατά 51,51 μονάδες.

Η πορεία είχε σαφή πτωτικά χαρακτηριστικά. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα, αλλά αποτέλεσε το ανώτερο μέρας και συνεπώς, οι ισχυροί θεσμικοί έδειξαν τις προθέσεις τους από τις κινήσεις τους προσυνεδριακά. Ενώ το άνοιγμα στην Ευρώπη και τα ΣΜΕ του S&P500 αποτελούσαν σαφές μήνυμα για το τι θα ακολουθούσε.

Στις 13:30 ο ΓΔ ήταν στις 971,5 μονάδες ο τζίρος 48,5 εκατ. ευρώ τα ανοδικά blue chip ήταν 2 ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΣΑΡ ενώ την πτώση οδηγούσαν οι τράπεζες. Παρακολουθώντας τις συναλλαγές αναρωτηθήκαμε αν είχε πιάσει τόπο η έμμεση ειδοποίηση που είχαμε κάνει προς εκείνους που παρακολουθούν την σφήνα στο πρωινό ενημερωτικό δίωρο στην Ναυτεμπορική TV με τον Ανέστη Ντόκα. Χρησιμοποιήσαμε την κοινή λογική για να τονίσουμε τον κίνδυνο της μέρας, χωρίς να θέλουμε να τρομάξουμε για την επικείμενη πτώση, αναφέροντας όσα συμβαίνουν όταν σχηματίζονται μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών μεγάλες θέσεις σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Την Τετάρτη βέβαια δεν ήταν τα πακέτα, αλλά οι συναλλαγές υψηλών όγκων στις δημοπρασίες.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εκτός κανονικότητας εξαιρετικών κινήσεων, σταματά η ανοδική ορμή. Επειδή η συνέχειά της θα οδηγούσε σε γρήγορο ξεπούλημα κάθε πρόσφατα σχηματισμένης θέσης. Γιατί κανένας δεν αφήνει μια γρήγορη απόδοση από τοποθέτηση αξίας πολλών εκατομμυρίων ανεκμετάλλευτη, ας είναι και ο “συνδικαλιστικός εκπρόσωπος” των θεσμικών που είναι ορκισμένοι να υπηρετούν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αλλά τότε αναιρείται το σύνολο της πορείας που οδήγησε στην κορύφωση. Τα blue chip που βρέθηκαν στην κορυφή της κατάταξης με τις μεγαλύτερες απώλειες, με καθυστέρηση αρκετών λεπτών, αφού η εικόνα είχε σταματήσει στις 16:16 δεν ήταν τραπεζικά. Αλλά οι ΜΟΗ ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΕΛΠΕ και ακλούθησαν οι ΠΕΙΡ ΔΕΗ και ΑΛΦΑ.

Οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές των Οικονομιών και των επιτοκίων, ενώ κατοχυρώνουν κάποια κέρδη μετά το ράλι από την αρχή του έτους. Σημείωσαν από την Eurobank Eq.

Αλλά υπάρχουν και εκείνοι από το στρατόπεδο των απαισιόδοξων αναλυτών που πανηγυρίζουν, γιατί θεωρούν πως η πτώση της προτελευταίας συνόδου της εβδομάδας εκπνοής θα είναι η αρχή μιας πτώσης διαρκείας,

Από το σχόλιο του πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλου της Fast Finance ξεχωρίσαμε: Οι διορθώσεις είναι απαραίτητες στην αγορά για να μπορέσει να προσελκύσει και άλλα κεφάλαια. Αν μια αγορά είναι μονοτασική οι επενδυτές που την ακολουθούν είναι λιγοστοί. Το volatility όμως προσελκύει και νέους επενδυτές ή traders.

Όσα χρόνια είχαμε ύφεση και bear Market στις ανακοινώσεις των ΑΜΚ οι μετοχές πιεζόντουσαν μιας και η αγορά θεωρούσε ότι απλά οι εταιρίες έκλειναν τρύπες και απλά προσπαθούσαν να συντηρηθούν. Πλέον και με τελευταία παραδείγματα την ΙΝΚΑΤ αλλά και την πολύπαθη τράπεζα Αττικής η αγορά συνηγορεί πως τα λεφτά που βάζουν οι νέοι μέτοχοι στο τραπέζι θα μπορέσουν να δώσουν σημαντικά αποτελέσματα στις εταιρίες στο μέλλον.

Χτες η αγορά στο after έκανε ένα δυσθεώρητο μεγάλο τζίρο με τον συνολικό να κλείνει στα 191 εκ. ευρώ Οι περισσότεροι δεν ήξεραν τον λόγο και είχαμε μόνο εικασίες. Το πιο πιθανό είναι κάποια funds να μάζευαν τίτλους το τελευταίο διάστημα και χτες τους πέρασαν στα χέρια που έπρεπε να πάνε. Φυσικά αυτό είναι μία εικασία και μόνο παρόλα αυτά το γεγονός όχι βραχυπρόθεσμα είναι θετικό. Είναι λογικό όταν η αγορά αλλάζει επίπεδο να κάνει μία παρατεταμένη ανάποδη κίνηση της ψυχολογίας για να μπορέσει να το καταφέρει. Μπορεί όλοι να σκέφτονται το τι θα γίνει με τις εκλογές παρόλα αυτά είναι αδύνατο στο καλό νέο να μπουν όλοι μαζεμένοι στην αγορά μιας και θα υπάρχει σίγουρα σημαντική ανωμαλία. Τεχνικά αν δούμε το ημερήσιο γράφημα είμαστε σε μία από τις πιο υπέρ αγορασμένες περιόδους κάτι που δικαιολογεί μία διόρθωση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μία τέτοια τάση τελειώνει σε 1 ή 2 συνεδριάσεις.

ΗΠΑ

Συνέχεια στην πτώση της Wall Street χθες, καθώς οι επενδυτές επέλεξαν την άποψη πως η Fed θα συνεχίσει την επιθετική πολιτική στα επιτόκια παρά τις ενδείξεις για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Ο CEO της JP Morgan Τζέρεμι Ντάιμον υποστήριξε ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια πάνω από το 5%, επειδή ο πληθωρισμός συνεχίζει να είναι υψηλός.

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,76% ή 252 μονάδες στις 33.044, ο S&P 500 είχε πτώση 0,76% στις 3.898 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 0,96% στις 10.852 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των UnitedHealth (+2%) και Chevron (+1,3%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Home Depot (-3,5%) και 3M (-3%).

Στο μεταξύ, τo Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έθεσε σε ισχύ έκτακτα μέτρα για την αποφυγή μιας αθέτησης πληρωμών, καθώς το χρέος έφτασε στο ανώτατο νόμιμο όριο. Στο εταιρικό μέτωπο, οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στα αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσει το Netflix μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Ανοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 3,40% και το 2ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,12%.

ΕΥΡΩΠΗ

Η διαβεβαίωση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, πως η ΕΚΤ είναι σε ετοιμότητα να λάβει όλα τα μέτρα για να επαναφέρει έγκαιρα τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% έφερε πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Πρόσθεσε ότι οι προβλέψεις για ανάπτυξη 0,5% το 2023 δεν είναι λαμπρές αλλά είναι καλύτερες από αυτές που φοβόμασταν. Από τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν χθες, μεγάλος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν αρχικά υπέρ της αύξησης των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

Ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,55% στις 450 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση 1,04% στις 7.749 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα 1,71% στις 14.920 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 1,86% στις 6.951 μονάδες.

ΧΑ

Η ανοδική πορεία ανατράπηκε εντυπωσιακά, με γενικευμένη φυγή από το ρίσκο

Η δυναμική στην Αθήνα ήταν ανεξάρτητη από τα υπόλοιπα χρηματιστήρια του ευρώ, που λειτούργησαν σε συντονισμό μεταξύ τους με πτωτική δυναμική που ωστόσο είχε προκαλέσει στο πρώτο 4ωρο απώλειες της τάξης του -1,5%.

Στην Αθήνα υπήρξε βούλιαγμα σε αρνητικό πεδίο από το άνοιγμα ως το πέρας. Με ανάλογο του μειωμένου συγκριτικά με τη σύνοδο της Τετάρτης συναλλακτικού ενδιαφέροντος συνολικά όγκου, το ελάχιστο ημέρας εμφανίστηκε μια φορά και ήταν οι 966,12 μονάδες στις 16:59 που αντιστοιχούσε σε μεταβολή -2,24%. Για όσους υπολογίζουν την στατιστική εικόνα το κλείσιμο βρήκε τον ΓΔ οριακά κάτω από τις 968 μονάδες δηλαδή 2 μονάδες χαμηλότερα από το επίπεδο των 970 που ήταν η αντίσταση που εμπόδιζε την αγορά να εκτιναχθεί.

Οι επενδυτές στην προτελευταία σύνοδο της εβδομάδας, με τζίρο 105,9 εκατ. ευρώ και αξία πακέτων 18,9 εκατ. ευρώ, οδήγησαν στο τέλος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης τον μέσο όρο στις 967,12 μονάδες (-2,27%). Μετά, στις δημοπρασίες, που βελτίωσαν τον τζίρο είχαμε θετική για τις αποτιμήσεις παρέμβαση κατά την εξέλιξή τους. Οδήγησαν στο τέλος της συνεδρίασης την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 967,75 από 989,58 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή -2,20% ή 21,82 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της 18/1/23.

Εμφανίστηκαν 2 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ( ο τζίρος της οποίας ήταν 97,2 εκατ. ευρώ) που χαρακτηρίστηκαν από υπεροχή της ζήτησης για αυτά ώστε στο κλείσιμο βρέθηκαν με κέρδη άνω του +1% ήτοι ΣΑΡ +1,50% και ακολούθησε η ΒΙΟ +1,19%. Από τις 23 πτωτικές απώλειες πάνω από -3,50% είχαν οι ΜΟΗ -5,30%, ΓΕΚΤΕΝΑ -4,37%, ΕΛΠΕ -3,97%, ΠΕΙΡ -3,81%, και ΔΕΗ -3,75%.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 105,916 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 18,9 εκατ. ευρώ και τα 3,6 εκατ. αφορούσαν την ΕΥΡΩΒ, τα 3,139 εκατ. ευρώ, την ΑΛΦΑ 3,139 εκατ., την ΕΤΕ, τα 2,090 εκατ. ευρώ, και ακολούθησαν τα πακέτα για ΙΝΤΕΚ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΡΑΙΓ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ ύψους κάτω του 1 εκατ. ευρώ.

Στατιστικά

Σημείωσαν άνοδο 14 μετοχές και 89 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 30. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 67,690 από 68,965 δις ευρώ.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων από το 3,951% την προηγούμενη έγινε 4,017% έχοντας φθάσει στο 4,0,66% ενδοσυνεδριακά.

Ο ΔΤΡ την Πέμπτη 19/1/23 κινήθηκε μεταξύ των 710,81 μονάδων (-3,23%), με τιμή ανοίγματος τις 727,35 (-0,98%) και ανώτερο τις 727,88 μονάδες και έκλεισε στις 716,77 με μεταβολή -2,42%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου ανήλθε στα 51,7 εκατ. ευρώ. Στην ΑΛΦΑ -3,36% αντιστοιχούσαν 14,345 εκατ. ευρώ, για την ΕΤΕ -0,90% 10,097 εκατ. ευρώ, για την ΕΥΡΩΒ 2,20% 6,309 εκατ. ευρώ, και για τη ΠΕΙΡ -3,81% 10,947 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE25 έκλεισε με πτώση -2,15% στις 2348,40 από 2399,91 μονάδες ήτοι 51,51 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της 18/1/23, ενώ ο FTSEΜ είχε μεταβολή -1,38%.

Τεχνική ανάλυση παράγωγα

Η διάθεση των θεσμικών θα αποκαλυφθεί μετά το μέσο της συνόδου

Για να καταλάβουμε σε ποια ζώνη τιμών έχει εισέλθει ο FTSE25 και να “δικαιολογηθεί” η σκληρότητα των επίμονων και γενικευμένων πιέσεων στη χθεσινή σύνοδο, θα αναφέρουμε ένα σχόλιο της WSJ στις αρχές Ιουνίου του 2015: Οι τελευταίες εξελίξεις είναι βέβαιο πως δεν θα αφήσουν ασυγκίνητους τους επαγγελματίες της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς και πολύ περισσότερο εκείνους που δραστηριοποιούνται στο ΧΑ. Η απόφαση του πακεταρίσματος των δόσεων του Ιουνίου προς το ΔΝΤ έχει πολλές αναγνώσεις, αλλά οι συντηρητικοί αναλυτές είναι βέβαιο πως θα θεωρήσουν πως ο κίνδυνος για ένα Grexit από ατύχημα, ακόμα και στη διαχείριση του χρόνου, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες παρά ποτέ. Από σχόλιο της WSJ πάντως, το συμπέρασμα που προβάλανε ήταν πως η ελληνική πλευρά έχει σκοπό να καταλήξει σε συμφωνία σύντομα.

Η τιμή κλεισίματος των ΣΜΕ Φεβρουαρίου υστερεί του υποκείμενου δείκτη κατά 6,65 μονάδες.

Οι παρατηρητές της αγοράς στη Wall Street αποδίδουν την πτώση των μετοχών αυτής της εβδομάδας στην ύπουλη απειλή της ύφεσης. Ωστόσο, οι traders παραγώγων βλέπουν έναν λιγότερο δυσοίωνο εχθρό, τη μαζική λήξη των δικαιωμάτων προαίρεσης σήμερα, το μεγαλύτερο γεγονός του Ιανουαρίου σε βάθος μια δεκαετία. Το να κάθεσαι στο περιθώριο όταν τα συμβόλαια ανατρέπονται έχει αποδειχθεί μια στρατηγική νίκης τον τελευταίο καιρό. Αυτό συμβαίνει αυτήν την εβδομάδα με τον S&P 500 να υποχωρεί για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, τη 12η φορά από τους τελευταίους 14 μήνες που ο δείκτης έπεσε κατά την περίοδο της εκπνοής των δικαιωμάτων προαίρεσης στα παράγωγα. Ορισμένοι ειδικοί βλέπουν ότι η αγορά των options ασκεί μεγάλη επιρροή. Η σκέψη είναι ότι οι απώλειες σε μετοχές μπορεί να αντικατοπτρίζουν την αποδέσμευση αντισταθμίσεων από τους διαπραγματευτές ή τους traders που χρησιμοποιούν ένα παράθυρο ρευστότητας για να πουλήσουν μετοχές.

Οποιαδήποτε από τις δύο εξηγήσεις θα μπορούσε να είχε σαν αποτέλεσμα την ανατροπή ενός ράλι δύο εβδομάδων που πυροδοτήθηκε από την αισιοδοξία ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί και η οικονομία θα αποφύγει την ύφεση.

Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη μόνιμα σε αρνητικό πεδίο. Το άνοιγμα στις 2388,74 μονάδες αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 11,17 μονάδων. Η εγγραφή του υψηλού ημέρας στις 10:30 έφερε τις 2388,74 μονάδες (-0,47%). Το κατώτερο σημειώθηκε στις 16:59 και ήταν οι 2342,56 μονάδες (-2,39%). Τον έκλεισαν τελικά 51,51 μονάδες χαμηλότερα από την προηγούμενη στις 2348,40 μονάδες. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 34,771 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Ιανουαρίου ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1710 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2385,00 μονάδες κατώτερο τις 2340,00 με τελευταίες πράξεις στις 2345,00 και τιμή κλεισίματος στις 2342,25 από 2392,50 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 1023 από 1457. Επίσης άλλαξαν χέρια 2143 ΣΜΕ λήξης Φεβρουαρίου με ανώτερο στις 2385,00 μονάδες κατώτερο τις 2342,00 με τελευταίες πράξεις στις 2345,00 από 2398,25 και τιμή κλεισίματος 2341,75 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 4396 από 3583.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη η δραστηριότητα ήταν χαμηλή. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Ιανουαρίου το ενδιαφέρον ήταν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2350 μονάδες. Το ενδιαφέρον για την επόμενη σειρά λήξης Φεβρουαρίου έφερε 22 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2350 ως τις 2450 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιανουαρίου ο όγκος ήταν 15 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2350 μονάδες. Για την επόμενη και δεύτερη σειρά του 2023 διακινήθηκαν 15 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2300 μονάδες.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Μαρτίου άλλαξαν χέρια 104 συμβόλαια με ανώτατο στις 723,00 και κατώτερο στις 715,00 και ορίστηκε τιμή κλεισίματος στις 712,00 από 729,75 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 202 από 290.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι εκτινάχθηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις άλλαξαν υπολογίσιμα οι ανοικτές θέσεις για τις σειρές Μαρτίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 43612 ΣΜΕ της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 1,15 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 121.134 ΣΜΕ.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 4900 συμβόλαια της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 4,08 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 14.323 ΣΜΕ.

Της ΕΥΡΩΒ με 2814 ΣΜΕ της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 1,18 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 14.485.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 16929 ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος στα 1,69 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 40.565 ΣΜΕ.

Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 1094 ΣΜΕ τους ΟΤΕ για την τρέχουσα σειρά και τα 1007 ΣΜΕ της ΔΕΗ για σειρά Μαρτίου.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε τα 10.000 συμβόλαια για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τα 6600 για ΜΠΕΛΑ, τα 1300 για ΕΛΧΑ, τα 700 για ΑΡΑΙΓ, τα 600 για ΚΟΥΕΣ, τα 496 για ΟΤΕ και τα 300 για ΟΤΟΕΛ.

Σήμερα

Οι μετοχές των ασιατικών χρηματιστηρίων εμφανίζουν ανοδική εικόνα στην τελευταία σύνοδο της εβδομάδας και προ των αργιών για το νέο σεληνιακό έτος ενώ οι μετοχές των ΗΠΑ εμφάνισαν απώλειες την Πέμπτη .

Στις 8:30 δική μας ώρα:

Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν με κέρδη +0,56%

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας είχε μεταβολή +0,23%

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κέρδιζε 0,63%

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ είχε άνοδο 1,61%.

Αλλά και ο βασικός δείκτης της Σαγκάης κέρδιζε 0,70%