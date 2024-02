Γ. Στουρνάρας: Τον Ιούνιο η πρώτη μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ

Τον Ιούνιο «βλέπει» την πρώτη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι «τα πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν ότι θα φτάσουμε το στόχο του πληθωρισμού στο 2% το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους».

«Η τελευταία επιβράδυνση στους μισθούς δίνει ελπίδα ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά δεν θα έχουμε αρκετές πληροφορίες για να αποφασίσουμε για μειώσεις επιτοκίων πριν από το τέλος του δεύτερου τριμήνου — οπότε τον Ιούνιο» σημείωσε ο κ. Στουρνάρας.

Κατά το δημοσίευμα, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι μια κίνηση της ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τα επιτόκια τον Απρίλιο θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό εξέπλητταν θετικά.

Σε κάθε περίπτωση προσέθεσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα διασφαλίσουν απολύτως ότι δεν θα ενεργήσουν πρόωρα και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα.

Ως προς την ταχύτητα αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, ο διοικητής της ΤτΕ εκτίμησε ότι η επαναφορά σε ένα ουδέτερο επίπεδο επιτοκίου, της τάξεως του 2%, θα μπορούσε να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

