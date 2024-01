Στα 4-5 δισ. ο πήχης των MRELs έως το 2026

Περίπου δύο εκδόσεις θα χρειαστεί κάθε εκάστη από τις συστημικές τράπεζες για να ικανοποιήσει τους στόχους των MREL (Minimum requirements for own funds and eligible liabilities. Ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις) για το 2025 που πρέπει να κινηθούν σε ένα επίπεδο περί 28%.

Χθες προχώρησε σε έκδοση Tier ΙΙ και η Eurobank, η οποία πραγματοποίησε δεκαετή έκδοση 300 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,375%, από 6,875% που ήταν το αρχικό. Η τράπεζα για 300 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε στα βιβλία της πάνω από το 1,8 δισ. ευρώ. Οι BNPP, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS έτρεξαν το βιβλίο προσφορών.

H τράπεζα είχε με επιτυχία ολοκληρώσει έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ τον Νοέμβριο του 2023. Υπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί έκδοση Τier II 500 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς θα εμφανίσουν σημαντικά κέρδη για το 2023, εκτιμάται πως περιορίζουν τις ανάγκες τους για εκδόσεις Tier I και καθώς οι αγορές είναι καλές προχωρούν σε εκδόσεις Tier II.

Αναμονή για μερίσματα

Υπενθυμίζεται πως το θέμα των εκδόσεων MREL συζητήθηκε στην πρόσφατη σύσκεψη με SRB και SSM, ενώ είναι σαφές πως έλαβαν οδηγία να κινηθούν εμπροσθοβαρώς για τις εκδόσεις αυτές, μιας και οι αγορές είναι καλές και το επενδυτικό story για τη χώρα μας ισχυρό.

Άλλωστε αναμένεται η τυπική κρίση για τη διανομή μερίσματος από την πλευρά του SSM και οι εκδόσεις βοηθούν περαιτέρω στη λήψη θετικής απόφασης.

Ανεβασμένες απαιτήσεις Βασιλείας – Στόχοι

Θεωρητικά οι τράπεζες με ανεβασμένα τα standards των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της Βασιλείας 4 θα χρειαστούν εκδόσεις 4 έως 5 δισ. ευρώ στη διετία συνολικά (για τις 4 συστημικές) προκειμένου να πιάσουν τους στόχους.

Δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε και άλλες εκδόσεις έως ότου οι τράπεζες ανακοινώσουν αποτελέσματα 2023 ή και λίγο αργότερα στο πλαίσιο και της πορείας των αγορών.

Αγώνας δρόμου για τον ευρωπαϊκό Νότο

Οι πολυπληθείς εκδόσεις ιδιωτικών ομολόγων αλλά και η απεύθυνση στην κεφαλαιαγορά συνολικά από εισηγμένες ίσως είναι και ο λόγος για την καθυστέρηση της έκδοσης του Δημοσίου προκειμένου οι επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν απρόσκοπτα τα προγράμματά τους.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τράπεζες τα συνεχή road shows βοηθούν εξαιρετικά προς αυτήν την κατεύθυνση αφού οι τράπεζες δείχνουν να έχουν να διανύσουν σημαντικό δρόμο μετοχικά και μέσα στο 2024. Όπως αναφέρουν τραπεζικοί παράγοντες το 2024 θα είναι επίσης μια καλή χρονιά για τις τραπεζικές μετοχές που μπορεί να μην γνωρίσουν τις δόξες του 2023 ωστόσο θα παρουσιάσουν άνοδο.

Ας σημειωθεί πάντως πως όλος ο ευρωπαϊκός νότος κινείται προς τις κεφαλαιαγορές και πραγματοποιεί εκδόσεις ομολόγων τόσο οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις όσο και οι λοιπές επιχειρήσεις με έμφαση την Ισπανία και την Ιταλία. Τα αποτελέσματα και το ενδιαφέρον του κοινού στην παρούσα φάση είναι ιδιαίτερα ισχυρό.