Eurostat: Στο 2,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Στο 4,3% στην Ευρωζώνη

Στο 2,4% υποχώρησε τον Σεπτέμβριο, από 3,5% τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, βάσει των στοιχείων της Eurostat.

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός υποχωρεί στο 4,3%, από 5,2% τον Αύγουστο.

Τα πρώτα στοιχεία για τη χώρα μας δείχνουν ότι επιβράδυνση κατέγραψε ο ρυθμός ανόδου στα τρόφιμα-ποτά και καπνό καθώς τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 8% έναντι 9,3% τον Αύγουστο. Η μείωση στην ενέργεια έφτασε στο 18,4% από 17,3% τον προηγούμενο μήνα. Τον Σεπτέμβριο η αύξηση στα μη βιομηχανικά προϊόντα ήταν στο 4,8% από 6,5% τον Αύγουστο και στις υπηρεσίες 3,8% από 4,2% τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού.

Ο δομικός πληθωρισμός στην Ελλάδα, (εξαιρούνται ενέργεια και τρόφιμα) επιβραδύνθηκε στο 4,3% από 5,4% τον Αύγουστο.

Σε επιπεδο Ευρωζώνης υψηλότερη είναι η άνοδος του επιπέδου των τιμών στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (8,8%, έναντι 9,7% τον Αύγουστο), ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες (4,7%, έναντι 5,5% τον Αύγουστο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (4,2%, έναντι 4,7% τον Αύγουστο).

Στην ενέργεια ο πληθωρισμός ανέρχεται σε -4,7%, σε σύγκριση με -3,3% τον Αύγουστο.

