Πώς θα εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη μετάβαση στην οικονομία της επόμενης γενιάς;

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συνδιοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Fit4FutureFinance: Enabling the sustainable transition to the next generation economy», την Πέμπτη 22 Ιουνίου, στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας.

Σκοπός του είναι η ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στον τραπεζικό τομέα και την επιχειρηματική κοινότητα, σε περιβάλλον ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG (ΚΠΔ) (περιβάλλον – κοινωνία – εταιρική διακυβέρνηση) στην στρατηγική τραπεζών και επιχειρήσεων.

Η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει με τον χαιρετισμό και τις εισαγωγικές τοποθετήσεις του προέδρου του ΔΣ της ΕΕΤ, Β. Ράπανου, και του προέδρου του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Ν. Μπακατσέλου.

Οι ακόλουθες τέσσερις θεματικές ενότητες θα απασχολήσουν τους διακεκριμένους ΄Ελληνες και ξένους ομιλητές:

Η μεγάλη εικόνα της βιωσιμότητας, με αναφορές στις διεθνείς εξελίξεις που σχετίζονται με τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη Συμφωνία των Παρισίων για Κλιματική Αλλαγή. Εκτενής αναφορά στα αντίστοιχα αναπτυξιακά εργαλεία της Ελλάδας 2.0 και συγκεκριμένα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Βιώσιμη Χρηματοδότηση, με αναφορές στη διασύνδεση των κινδύνων βιωσιμότητας με τις αναπτυξιακές ευκαιρίες, εμβάθυνση στις νέες απαιτήσεις κλιματικού κινδύνου για τις χρηματοδοτήσεις και έμφαση στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες ESG για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η χρηματοδότηση της επόμενης μέρας, με αναφορές στις νέες τάσεις επενδύσεων και επιχειρηματικότητας με έμφαση στην επίδραση (impact)

Το επιχειρηματικό μοντέλο της επόμενης δεκαετίας, σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με επιφανείς CEOs επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πάνελ υποστηρίζεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Μέσω του συνεδρίου, οι τράπεζες απευθύνονται στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα – σε όλο το εύρος της – ώστε να αναδειχθούν οι τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης που φέρνει το νέο πλαίσιο, και να είναι σαφή σε όλους τα οφέλη της μετάβασης του επιχειρηματικού μοντέλου αλλά κυρίως της επιχειρηματικής αντίληψης.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.