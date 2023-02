ΕΟΤ: Δυναμική παρουσία στην IFT 2023 Σερβίας

Με ενισχυμένη συμμετοχή και εντυπωσιακό περίπτερο 211 τ.μ. μετέχει ο ΕΟΤ στην 44η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού IFT στο Βελιγράδι, στη Σερβία, οι εργασίες της οποίας ξεκίνησαν την Πέμπτη και θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από τον Προέδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος επισκέφθηκε περίπτερα της έκθεσης.

Η Ελλάδα και στη μετά-covid περίοδο διατηρεί την ηγετική θέση της στην αγορά της Σερβίας, ως ο πλέον δημοφιλής προορισμός διακοπών για τους Σέρβους.

Ο ΕΟΤ έχει δυναμική παρουσία στην έκθεση, με περίπτερο στο οποίο συμμετέχουν ως συνεκθέτες η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, καθώς και οι εταιρείες Seajets και Celestyal Cruises.

ΕΟΤ

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιούνται συναντήσεις με επαγγελματίες της αγοράς, με σκοπό την ισχυροποίηση των ελληνικών προορισμών και τη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών. Ταυτόχρονα οι καμπάνιες του ΕΟΤ “Greekend” και “You will want to stay forever” προβάλλονται στο Βελιγράδι με outdoor διαφήμιση.