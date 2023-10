Theater Jazz Experience με το τρίο του Νίκου Χατζητσάκου και τον Δημήτρη Τσάκα

Ο κοντραμπασίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής Νίκος Χατζητσάκος με το σημαντικό προσωπικό έργο και τις διεθνείς συμπράξεις υψηλού κύρους, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Τσάκα (άλτο και σοπράνο σαξόφωνο), τον Ραφαήλ Μελετέα (πιάνο) και τον Γιώργο Ποταμιάνο (ντραμς), την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, παρουσιάζει την παράσταση Theater Jazz Experience και μας καλεί στο Θέατρο Χώρος να ζήσουμε μια μοναδική μουσική εμπειρία [Ορφέως & Πραβίου 6-8, Βοτανικός].

Οι τέσσερις δεξιοτέχνες μουσικοί ετοιμάζουν μια βραδιά αυθεντικής jazz σε ενορχηστρώσεις και επιμέλεια του Νίκου Χατζητσάκου, με ένα πλούσιο ρεπερτόριο που αποτελείται από δημοφιλή κομμάτια του Broadway, στο ύφος της αφροοαμερικανικής jazz, καθώς και από συνθέσεις θρυλικών jazz μουσικών.

Συντελεστές:

Νίκος Χατζητσάκος – κοντραμπάσο

Δημήτρης Τσάκας – άλτο και σοπράνο σαξόφωνο

Ραφαήλ Μελετέας – πιάνο

Γιώργος Ποταμιάνος – ντραμς

Περισσότερα για τον Νίκο Χατζητσάκο

Γεννημένος στην Αθήνα αλλά με βάση του τη Νέα Υόρκη, ο κοντραμπασίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής Νίκος Χατζητσάκος ασχολήθηκε με τη μουσική από μικρή ηλικία. Στην εφηβεία του, ανέπτυξε μια βαθιά εκτίμηση για την τζαζ, που είχε ρίζες στην αφροοαμερικανική μουσική των δεκαετιών 1940-1960. Ο Νίκος προσπαθεί να βρει νέους τρόπους για να τιμήσει αυτήν την εποχή και να τη συνδέσει με άλλα ιδιώματα. Είναι βραβευμένος μουσικός και έχει υπάρξει μέλος της Ralph Peterson GenNext Big Band και ιδρυτής του Nikos Chatzitsakos Tiny Big Band. Μετά την αποφοίτησή του από το Μουσικό Σχολείο Ιλίου, σπούδασε μουσικολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2016 μετακόμισε στη Βοστώνη, όπου αποφοίτησε από το Berklee College of Music με πλήρη υποτροφία στην jazz σύνθεση και επιτέλεση. Εκεί συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές με πλήρη υποτροφία. Στο Berklee, σπούδασε με τους Linda May Han Oh, Billy Kilson, Ralph Peterson Jr, John Patitucci, Ben Street και Joe Lovano. Το 2018, ηχογράφησε το πρώτο του άλμπουμ με την GenNext Big Band του Ralph Peterson, με καλεσμένο τον Frank Lacy, στο άλμπουμ “Listen Up”. Το συγκρότημα κέρδισε την πρώτη θέση στην κατηγορία Rising Star Big Band του 68ου DownBeat Critics Poll’s (δεύτερη θέση τον προηγούμενο χρόνο). Το “Nikos Chatzitsakos Tiny Big Band”, για το οποίο ενορχηστρώνει μουσική, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο τους άλμπουμ το 2022. Κέρδισαν τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό Seven Virtual Jazz Club Competition 2019. Το 2020 κέρδισε την κατηγορία ενορχηστρώσης του DownBeat Student Music Awards. Βραβεύτηκε επίσης με υποτροφία το 2020 από το ίδρυμα Panhellenic Scholarship. Το 2022 κέρδισε από το ίδρυμα “Pathways to Jazz” χορηγία για την ηχογράφηση του δεύτερου άλμπουμ της “Nikos Chatzitsakos Tiny Big Band”. Ο Νίκος Χατζητσάκος έχει εμφανιστεί δίπλα σε διακεκριμένους μουσικούς, όπως οι Ralph Peterson, Frank Lacy, Antonio Hart, Stacy Dillard, Josh Evans, Quiana Lynell, Lalah Hathaway, Sarah Reich και Γιώργος Κοντραφούρης. Έχει εμφανιστεί σε διάσημα φεστιβάλ και σε συναυλιακούς χώρους, όπως το Dizzy’s Club Coca-Cola at the Lincoln Center, DC Jazz Festival, Smalls Jazz Club, Scullers Jazz Club, The Django, Agganis Arena, “Jazzed in Siberia” Festival, Rockport Music-Shalin Liu Performance Center, The Berklee Performance Center (BPC), The Red Room @ Cafe 939, Wally’s Jazz Cafe, Half Note Jazz Club, SNFCC και το Onassis Cultural Center. Οι ενορχηστρώσεις του έχουν ερμηνευτεί από την Τζαζ Ορχήστρα του Manhattan School of Music στο “Venus Project” υπό τη μουσική διεύθυνση της Ingrid Jensen, το “Jazz Academy Big Band” από τη Μόσχα, το “Novosibirsk International Student Jazz Festival” Big Band και στη συναυλία αποφοίτησης του Berklee 2022 για το τιμητικό σετ της Lalah Hathaway.

Λίγα λόγια για το Θέατρο Χώρος

Το Θέατρο Χώρος είναι μια θεατρική σκηνή, ένας ανοιχτός και φιλόξενος χώρος νέων θεατρικών καλλιτεχνικών προτάσεων αλλά και σημαντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο “Χώρος” εγκαινιάστηκε με την παράσταση “Ορέστης” του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα το 2016. Από τότε έως σήμερα παρουσιάστηκαν εκεί όλες οι παραγωγές της εταιρείας Θεάτρου Χώρος: Greek Freak-Ανεμοδαρμένα Ύψη (σκην. Σίμος Κακάλας), Περιμένοντας τον Γκοντό, Η Πτέρυγα (σκην. Έλενα Μαυρίδου).

Πληροφορίες

Το Θέατρο ΧΩΡΟΣ παρουσιάζει

Theater Jazz Experience

Nikos Chatzitsakos Trio + Dimitris Tsakas

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου | Ώρα έναρξης: 21.00

Εισιτήρια: 10 € | Προπώληση: more.com

Θέατρο Χώρος

Ορφέως & Πραβίου 6-8, Βοτανικός

Πρόσβαση:

Με τη γραμμή 3 του μετρό, σταθμός Κεραμεικός | Με λεωφορεία στην ευρύτερη περιοχή

Το θέατρο είναι απόλυτα προσβάσιμο σε ΑμεΑ