Πέθανε ο Ράντι Μάισνερ, ιδρυτικό μέλος και μπασίστας των θρυλικών Eagles

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών, ο Ράντι Μάισνερ, μπασίστας, τραγουδιστής και συνιδρυτής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Eagles, έπειτα από επιπλοκές από τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια που τον ταλαιπωρούσε.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της μπάντας.

«Ο Randy ήταν αναπόσπαστο μέρος των Eagles και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρώιμη επιτυχία του συγκροτήματος», αναφέρεται μεταξύ άλλων στη δήλωση.

Ο Ράντι Μάισνερ ήταν μεταξύ άλλων συν-δημιουργός του Take It To The Limit.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του και στο mega-hit Hotel California, όπως και στο The Best of My Love.

Ωστόσο, το 1976 ο Μάισνερ αποχώρησε για να ακολουθήσει σόλο καριέρα.

Δεν κατάφερε να συμμετάσχει στο μεγάλο τουρ της μπάντας το 1994 για λόγους υγείας, αλλά εμφανίστηκε με το συγκρότημα το 1998 στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη για την είσοδο των Eagles στο Rock and Roll Hall of Fame.