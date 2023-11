BBC: Μητσοτάκης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα τι θα συνέβαινε;»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που βρίσκεται στη βρετανική πρωτεύουσα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη εργασίας, παραχώρησε συνέντευξη στο BBC One και τη δημοσιογράφο Λάουρα Κούνσμπεργκ.

Αναφερόμενος στα Γλυπτά του Παρθενώνα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν».

"If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?"

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about "reunification" not "ownership"

