Το Ελληνικό Μουσείο πληροφορικής έκλεισε 15 χρόνια λειτουργίας

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χαιρετισμούς από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

τον Γιάννη Βασιλάκο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο στην Κωτσόβολος-Dixons South East Europe, τον Σταύρο Μένεγο, R&D Director της Entersoft, τον Θεόδωρο Φέσσα, Chairman της Quest Holdings και Board Member της InfoQuest Technologies, την κα Εφη Κουτσουρέλη Vice President of the Board of Directors, Quest Holdings SA την Στέλλα Τσιτσούλα, Managing Director της Red Communications και φυσικά από τον Γεώργιο Τσεκούρα τον Ιδρυτή και Πρόεδρο του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής που καλωσόρισε όλους τους προσκεκλημένους.

Εκπρόσωποι της Πολιτείας, στελέχη από τον κλάδο της τεχνολογίας καθώς και δημοσιογράφοι αλλά και φίλοι του Μουσείου έδωσαν το παρόν, διασκεδάζοντας, κάνοντας networking και συναντώντας ξανά παλιούς φίλους και συναδέλφους. Στο χώρο στήθηκε και mini έκθεση με εκθέματα από το Μουσείο, τα οποία οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά!

Το Μουσείο φιλοξενεί την πιο πλούσια και σπάνια συλλογή προϊόντων Πληροφορικής στη χώρα. Πάνω από 8.500 αντικείμενα hardware, software, περιοδικά και βιβλία, «αφηγούνται» τις ιστορίες πίσω από κάθε τεχνολογικό επίτευγμα.

Με μότο «Το μουσείο που σου κάνει κλικ», το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής αποτελεί τη «χρονομηχανή της Πληροφορικής» στην Ελλάδα, όπου οι νεότεροι θα γνωρίσουν και οι παλαιότεροι θα θυμηθούν!

O Γεώργιος Τσεκούρας, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής αναφέρει σχετικά: “Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους που μας τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής! Eίμαι ευγνώμων για όσους μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια, ήρθαν, έμειναν, έφυγαν, ξαναγύρισαν, πρόσφεραν αφιλοκερδώς στο Μουσείο την οποιαδήποτε είδους βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα χρόνια γνώρισα σημαντικούς ανθρώπους και χαίρομαι που πλέον είναι συνοδοιπόροι του Μουσείου.”

Την εκδήλωση υποστήριξαν χορηγικά με Platinum χορηγίες η Entersoft και η Κωτσόβολος Dixons South East Europe, με Gold χορηγία η InfoQuest Technologies και Silver χορηγός ήταν η Canon.

Σχετικά με το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής

Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, το μοναδικό Μουσείο Πληροφορικής στη νοτιανατολική Ευρώπη, ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το 2009 και από το 2012 αποτελεί τον πρώτο επίσημο φορέα στην Ελλάδα που συγκεντρώνει τη γνώση για την εξέλιξη στο χώρο της πληροφορικής από το 1970 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε έναν ενιαίο χώρο.Εμπνευστής και ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής είναι ο Γεώργιος Τσεκούρας.Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής (ΕΛ.Μ.Π.) βασίζεται στις δωρεές υπολογιστών, λογισμικού και άλλων αντικειμένων από τον χώρο της Πληροφορικής, προερχόμενες από ιδιώτες, από δημόσιους και μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και από πολλούς άλλους φορείς. Η λειτουργία του ΕΛ.Μ.Π. στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε ιδίους πόρους.Οι εγκαταστάσεις του Μουσείου βρίσκονται στο Μοσχάτο, στην οδό Πέτρου Σπυροπούλου 2 & Θεσσαλονικής και δέχεται μεμονωμένους επισκέπτες και σχολεία κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπεύθυνους του Μουσείου.

Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου είναι:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 έως 17:00

Σαββατοκύριακα: 11:00-17:00

Γενική είσοδος: 4 ευρώ

Σχολεία: 3 ευρώ (στην τιμή περιλαμβάνεται η εκπαιδευτική ξενάγηση)

Φοιτητές & Άνεργοι: Δωρεάν (αφορά ατομικές επισκέψεις με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας)

Παιδιά κάτω των 6 ετών: Δωρεάν

Δεν υπάρχει πρόσβαση για άτομα με αμαξίδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες πληροφορίες αλλά και δωρεές, και επισκέψεις επικοινωνήστε:

μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

μέσω τηλεφώνου : 210 300 7010 & 6932 333 264

Το Μουσείο Πληροφορικής διαθέτει μια ιστοσελίδα (http://www.elmp.gr ) στο internet οι πληροφορίες της οποίας παρέχονται σε Ελληνικά και Αγγλικά. Επίσης, διαθέτει παρουσία στα δημοφιλέστερα social media.