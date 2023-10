Athens Science Festival: «Διαμόρφωσε το μέλλον σου»

Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, από την Τρίτη 10 έως την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να να διασκεδάσει, να εμπνευστεί και να «Διαμορφώσει το μέλλον του»! Μαθητές/τριες θα γνωρίσουν τον μοναδικό κόσμο των STEM επαγγελμάτων, ενώ φοιτητές/τριες και εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε πρωτοποριακά workshops.

Στην τελετή έναρξης του φετινού τριημέρου επιστήμης και καινοτομίας, το απόγευμα της Τρίτης 10 Οκτωβρίου, οι ειδικοί στην επικοινωνία της επιστήμης και εξαιρετικά δημοφιλείς YouTubers «Mad Scientist» και «Tech to me About it», θα βρεθούν στην ίδια σκηνή για να μας παρουσιάσουν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τίτλο «AI και ψευδοεπιστήμη: Εχθρός και εργαλείο στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης». Τι μπορεί να προκύψει στη μοναδική αυτή συνάντηση;

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνει η Γεωργία Μανιάτη, η οποία είναι Μηχανικός Γλώσσας και ασχολείται με την υπολογιστική γλωσσολογία. Στην ομιλία της με τίτλο «Δίνοντας φωνή στις μηχανές: Η ιστορία μου» θα μας εισάγει στην εκπληκτική τεχνολογία που κάνει φυσικότερη την αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή, ενώ θα μας εμπνεύσει μέσω της δικής της μη γραμμικής επαγγελματικής πορείας. Έχετε σκεφτεί πώς ενδεχομένως το επάγγελμα που θα ακολουθήσετε στο μέλλον, να μην έχει δημιουργηθεί ακόμη;

Στα highlights του φετινού προγράμματος του ASF ξεχωρίζουν οι τέσσερις εκθέσεις τέχνης που θα εντυπωσιάσουν τους λάτρεις της επιστήμης. Θα γνωρίσουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MedNight με μια έκθεση προς τιμήν των γυναικών επιστημόνων της Μεσογείου που πρωτοπόρησαν στον τομέα τους και συνέβαλαν στη βελτίωση της υγείας και της περίθαλψης, καθώς και ένα πολυθεματικό ντοκιμαντέρ, στο οποίο ερευνητές/τριες θα μας απαντήσουν σε προβληματισμούς που μας απασχολούν όλους/ες και σχετίζονται με ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η υγεία. Μια ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας θα μας «ταξιδέψει» στην Αφρική, για να ανακαλύψουμε το εθελοντικό πρόγραμμα STEM in Tanzania, που υλοποιεί ο εκπαιδευτικός οργανισμός Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo σε συνεργασία με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Wheeling2help, SANA – Saving Africa’s Nature και με την υποστήριξη του Miseni Retreat, ενώ η έκθεση της Δρ. Λευκοθέας-Βασιλικής Ανδρέου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα μας «ξεναγήσει» στον κόσμο των ψευδαισθήσεων, και αξιοποιώντας εργαλεία όπως η 3D εκτύπωση, θα ανακαλύψουμε πώς το λάθος και η αβεβαιότητα είναι συνυφασμένα και εναρμονισμένα με τη διαδικασία της μάθησης.

Για ακόμη μια χρονιά, η COSMOTE υποστηρίζει τη μεγαλύτερη γιορτή επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας, ως Μεγάλος Χορηγός του φεστιβάλ και μας συστήνει τη νέα εφαρμογή COSMOTE CHRONOS. Πρόκειται για μία καινοτόμα στο είδος της εφαρμογή που -με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού- «ζωντανεύει» την Ακρόπολη στην εποχή της ακμής της, στο κινητό ή το tablet. Ενώνοντας τις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής AR, VR και AI με τις δυνατότητες του δικτύου 5G, η εφαρμογή μας προσφέρει ένα μοναδικό ταξίδι εξερεύνησης των μνημείων και εκμάθησης της ιστορίας τους. Η Κλειώ – η ψηφιακή βοηθός –ξεναγεί τους χρήστες στα ιστορικά μνημεία, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις! Την εφαρμογή μπορούν να την κατεβάσουν δωρεάν και να τη χρησιμοποιήσουν όλοι, είτε βρίσκονται στο βράχο της Ακρόπολης, είτε σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ακόμη, στο φετινό ASF θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε δύο panel discussions σχετικά με το Digital Gaming:

● Στο πάνελ συζήτησης «Το μέλλον του Digital Gaming» ο Γεώργιος Ν. Γιαννακάκης (Καθηγητής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ψηφιακών Παιχνιδιών Πανεπιστημίου Μάλτας και Συνιδρυτής της εταιρείας modl.ai), ο Βαγγέλης Καλλούδης (Senior Product Manager της Kaizen Gaming) και ο Γιάννης Ρούτης (LegitGamingGR) θα μας μιλήσουν για το μέλλον του ψηφιακού παιχνιδιού και θα ανακαλύψουμε τις επαγγελματικές ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρονται. Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της εταιρείας Kaizen Gaming.

● Στο πάνελ συζήτησης με τίτλο «Game on: Χτίζοντας μια καριέρα στο gaming industry» τέσσερις κορυφαίες επαγγελματίες και ερευνήτριες θα μας μιλήσουν για την πορεία τους στον κλάδο. Η Αθηνά Πολίνα Ντόβα, η Κατερίνα Ματαράγκα και η Χριστίνα Χρυσανθοπούλου, υπό το συντονισμό της Δρ. Ελίνας Ροϊνιώτη, θα μας πουν πώς πέτυχαν σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο και θα ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να φτάσουμε στον στόχο μας – ανεξαρτήτως του σημείου εκκίνησης!

Επίσης, στο φετινό τριήμερο δίνουμε «ραντεβού» με την επιστήμη. Το Βρετανικό Συμβούλιο καλεί τους μαθητές/τριες να συμμετάσχουν σε ένα speed dating… με επιστήμονες του δικτύου UK Alumni, δίνοντας μια ευκαιρία σε μαθητές/τριες να συνομιλήσουν ανεπίσημα με επιστήμονες από διαφόρους κλάδους. Μικρές ομάδες μαθητών/τριών θα έχουν 5 λεπτά να αλληλεπιδράσουν με κάθε έναν/μία από τους/τις επιστήμονες, προκειμένου να μάθουν όσα θέλουν.

Τέλος, θα παρουσιαστούν βραδινές εκδηλώσεις του ASF: Αστοπαρατηρήση, Σαίξπηρ και Έρωτας, αλλά και βραδιά γέλιου με τους Science Reactors.