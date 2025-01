«Devil in the White City»: Νέα συνεργασία για Σκορσέζε και Ντι Κάπριο

Ο Μάρτιν Σκορσέζε βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει την κινηματογραφική μεταφορά του «The Devil in the White City» τα δικαιώματα του οποίου απέκτησε μόλις η 20th Century.

Το έργο θα βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Έρικ Λάρσον και βρίσκεται σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συζητά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ αν ευοδωθεί η συμφωνία θα είναι επίσης στην παραγωγή μαζί με τον θρυλικό σκηνοθέτη και τους Στέισι Σερ, Ρικ Γιορν και τη συνεργάτιδα του σταρ στην Appian Way Productions, Τζένιφερ Ντέιβισον.

Το βιβλίο έχει τον πλήρη τίτλο «The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America» και κυκλοφόρησε το 2004. Η ιστορία διαδραματίζεται το 1893 στο Σικάγο και ακολουθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Χ.Χ. Χολμς, που με αφορμή το World’s Fair προχωρά στα αποτρόπαια εγκλήματά του.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Σκορσέζε είχαν εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για αυτήν την ιστορία εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Ο 50χρονος Αμερικανός ηθοποιός, μάλιστα μαζί με την εταιρεία παραγωγής του είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα του βιβλίου ήδη από το 2010, ωστόσο το πρότζεκτ δεν προχώρησε. Τώρα, με τη συνεργασία της 20th Century Studios, το όραμα του διάσημου ηθοποιού και του σκηνοθέτη φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά.

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στις πολυάριθμες συνεργασίες του Ντι Κάπριο με τον εμβληματικό σκηνοθέτη είναι οι ταινίες «Gangs of New York», «The Aviator», «The Departed», «Shutter Island», «The Wolf of Wall Street» με πιο πρόσφατο το γουέστερν/θρίλερ «Killers of the Flower Moon».