Όσκαρ 2025: Οι υποψηφιότητες των 97ων βραβείων

Η αντίστροφη μέτρηση για την 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ ξεκίνησε και επίσημα, με τη σημερινή ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων που έκαναν οι ηθοποιοί Μπόουεν Γιάνγκ («Wicked», «Saturday Night Live») και Ρέιτσελ Σένοτ («I Used to be Funny», «The Idol»).

Η παρουσίαση των υποψηφιοτήτων ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 17 Ιανουαρίου, ωστόσο οι εξελίξεις για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στις αρχές του μήνα σε πολλές περιοχές του Λος Άντζελες, προκάλεσαν τη διπλή αναβολή της τελετής της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Οι λίστες των υποψηφιοτήτων αναλυτικά

Καλύτερη ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Α’ Ανδρικός ρόλος

Άντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A complete unknown)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing sing)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Φερνάντα Τόρες (I’m still here)

Β’ Ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Γιούρα Μπορίσοβ (Anora)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Έντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Β’ Γυναικείος ρόλος

Μόνικα Μπαρμπάρο (A complete unknown)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζοούνς (The Brutalist)

Ισαμπέλα Ροζελίνι (Conclave)

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Wicked)

Μπρέιντι Κορμπέ (The Brutalist)

Τζέιμς Μάνγκολντ (A complete unknown)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The substance)

Φωτογραφία

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Διεθνής ταινία

Best adapted screenplay – Διασκευασμένο σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Πρωτότυπο σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Ταινία Μικρού Μήκους

Anuja

A Lien

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent