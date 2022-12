«Avatar: The Way of water»: Παγκόσμια πρωτιά σε εισπράξεις

Η νέα ταινία «Avatar: The Way of water» ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως στη μεγάλη οθόνη. Είναι η μόνη ταινία που ξεπέρασε το πολυπόθητο ορόσημο του box office σε μόλις 14 ημέρες προβολής.

Συνολικά, μόνο δύο ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2022 κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτό το όριο και είναι το «Top Gun: Maverick», που χρειάστηκε 31 ημέρες και το «Jurassic World Dominion», που χρειάστηκε περισσότερους από τέσσερις μήνες.

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του Τζέιμς Κάμερον ξεκίνησε στα μέσα Δεκεμβρίου με 134 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 435 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Με προϋπολογισμό 350 εκατ. δολάρια πρέπει να αποφέρει σύμφωνα με τον σκηνοθέτη περίπου $ 2 δισεκατ. με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα φτάσει μέχρι $ 1,5 δισεκατ.