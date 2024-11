Είτε θέλεις να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση, είτε να βελτιώσεις την καριέρα σου είτε απλώς να εξελιχθείς προσωπικά, το βιβλίο «Το ημερολόγιο ενός CEO» που κυκλοφορεί από την Key Books στις 14 Νοεμβρίου θα σου δείξει πώς να βρεις το θάρρος να σκεφτείς διαφορετικά και να αναλάβεις τον έλεγχο της ζωής σου.

Στο «Ημερολόγιο ενός CEO» o Steven Bartlett παρουσιάζει τις αξίες και τους κανόνες που βρίσκονται στην καρδιά κάθε επιτυχίας αλλά και κάθε αποτυχίας. Μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες και τις συζητήσεις του με ηγέτες, νευροεπιστήμονες, ανθρώπους του αθλητισμού και επιχειρηματίες με τζίρους δισεκατομμυρίων, συνθέτει έναν οδηγό επιτυχίας που δεν απευθύνεται μόνο σε διευθύνοντες συμβούλους, αλλά και σε κάθε άτομο που θέλει να κατακτήσει κορυφές στην προσωπική και την επαγγελματική του ζωή.

Ο Steven Bartlett είναι επιχειρηματίας, επενδυτής, ομιλητής και συγγραφέας. Είναι ο οικοδεσπότης του δημοφιλέστερου podcast σε ολόκληρη την Ευρώπη The Diary of a CEO (To Ημερολόγιο ενός Διευθύνοντος Συμβούλου), όπου παίρνει συνεντεύξεις από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους του κόσμου. Στο βιβλίο του, ο Bartlett μοιράζεται 33 κανόνες που αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής: από την προσωπική ανάπτυξη και την καριέρα μέχρι τη διαχείριση σχέσεων και ομάδων. Οδηγεί τον αναγνώστη βήμα βήμα, εξηγώντας με ευχάριστο και κατανοητό τρόπο πώς μπορεί να χτίσει ο καθένας από εμάς το δικό του μονοπάτι προς την επιτυχία και την ευτυχία. Από τον κανόνα «Γέμισε τους πέντε κουβάδες σου», που δείχνει πώς η γνώση, οι δεξιότητες και η φήμη συνδέονται για να δημιουργήσουν ευκαιρίες, μέχρι το μάθημα του πώς να κερδίσεις υποστηρικτές και πιστούς συνεργάτες, ο Bartlett προσφέρει πρακτικές στρατηγικές που είναι αποτελεσματικές σήμερα και θα είναι αποτελεσματικές και σε 100 χρόνια.

Διαβάστε πρώτοι ένα απόσπασμα από το βιβλίο παρακάτω:

Ο κανόνας αυτός περιγράφει τους πέντε κουβάδες που καθορίζουν τις ανθρώπινες δυνατότητές σου, πώς να τους γεμίσεις και, το κυριότερο, με ποια σειρά είναι σκόπιμο να τους γεμίσεις. Ο φίλος μου ο Ντέιβιντ βρισκόταν στον μπροστινό κήπο του σπιτιού του κι απολάμβανε τον πρωινό καφέ του, όταν ένας ιδρωμένος, λαχανιασμένος άνθρωπος, που έμοιαζε μπερδεμένος, ντυμένος με ταλαιπωρημένα ρούχα γυμναστικής, πλησίασε προς το μέρος του με αργό τροχάδην.

Ο άντρας κοντοστάθηκε και χαιρέτησε τον φίλο μου τον Ντέιβιντ, ενώ πάσχιζε να ξεπεράσει το λαχάνιασμά του. Έκανε ένα αστείο που δεν ακούστηκε καθαρά, έσκασε στα γέλια μόνος του, κι ύστερα άρχισε να λέει ασυναρτησίες, για κάποιο διαστημόπλοιο που κατασκεύαζε, τα μικροτσίπ που σκόπευε να τοποθετήσει σε εγκεφάλους μαϊμούδων και τα οικιακά ρομπότ που θα δημιουργούσε βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Λίγες στιγμές αργότερα, ο άντρας αποχαιρέτησε τον Ντέιβιντ και συνέχισε το αργό, κάθιδρο, κοπιώδες τρέξιμό του στον δρόμο. Εκείνος ο ιδρωμένος άντρας ήταν ο Ίλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής των Tesla, SpaceX, Neuralink, OpenAI, PayPal, Zip2 και The Boring Company. Πριν αποκαλύψω την ταυτότητα του ιδρωμένου δρομέα, θα ήταν απόλυτα κατανοητό να υποθέσεις πως ο τύπος το είχε σκάσει από κάποια ψυχιατρική κλινική εκεί γύρω ή ότι βίωνε κάποιο ψυχωσικό επεισόδιο. Όμως, από τη στιγμή που διάβασες το όνομά του, όλες εκείνες οι απίθανες φιλοδοξίες που περιέγραφε νωρίτερα ξαφνικά κατέστησαν πιστευτές.

Τόσο πιστευτές μάλιστα, ώστε, όταν ο Ίλον περιγράφει στον κόσμο τις φιλοδοξίες του, υπάρχουν άνθρωποι που του προσφέρουν χωρίς δεύτερη κουβέντα δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά που θα κληροδοτούσαν στα παιδιά τους προκειμένου να τον στηρίξουν, παραιτούνται από τις δουλειές τους και εγκαθίστανται σε άλλες πόλεις προκειμένου να συνεργαστούν μαζί του, ενώ προχωρούν και σε προπαραγγελίες των προϊόντων του, πριν καν αυτά υπάρξουν.

Κι αυτό συμβαίνει επειδή ο Ίλον έχει γεμίσει τους πέντε κουβάδες του – για την ακρίβεια, όλοι οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει και διαθέτουν τη δυνατότητα να δημιουργούν πραγματικά σπουδαία πράγματα έχουν πέντε ξέχειλους κουβάδες.

Το σύνολο των πέντε αυτών κουβάδων είναι το σύνολο των επαγγελματικών προοπτικών σου. Ο βαθμός πληρότητας των κουβάδων αυτών θα καθορίσει το πόσο μεγαλεπήβολα, πιστευτά και εφικτά είναι τα όνειρά σου, τόσο για εσένα όσο και για εκείνους στους οποίους τα περιγράφεις.

Οι άνθρωποι που επιτυγχάνουν σπουδαία πράγματα έχουν διαθέσει χρόνια, συχνά δεκαετίες, γεμίζοντας αυτούς τους πέντε κουβάδες. Ένας άνθρωπος που έχει την ευτυχία να διαθέτει πέντε γεμάτους κουβάδες διαθέτει και κάθε απαραίτητη προοπτική προκειμένου να αλλάξει τον κόσμο.

Όταν αναζητάς μια θέση εργασίας, όταν επιλέγεις το επόμενο βιβλίο που θέλεις να διαβάσεις ή όταν αποφασίζεις ποιο όνειρο να κυνηγήσεις, πρέπει να έχεις αντίληψη του πόσο γεμάτοι είναι οι κουβάδες σου.

Οι Πέντε Κουβάδες

1. Τι γνωρίζεις (οι γνώσεις σου)

2. Τι μπορείς να κάνεις (οι δεξιότητές σου)

3. Ποιους γνωρίζεις (το δίκτυό σου)

4. Τι διαθέτεις (οι πόροι σου)

5. Τι άποψη έχει ο κόσμος για εσένα (η φήμη σου)

Επιμέλεια:

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

[email protected]