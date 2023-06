Ημιτελές μυθιστόρημα της Φρανσουάζ Σαγκάν εκδόθηκε μετά θάνατον

Μυθιστόρημα της Γαλλίδας συγγραφέως Φρανσουάζ Σαγκάν εκδόθηκε μετά θάνατον – αλλά, παρά την πρόταση να αναλάβει μία άλλη λογοτέχνιδα, όπως η Λεϊλά Σλιμανί ή η Αν Μπερέστ να γράψει το τέλος του, κυκλοφόρησε σε ημιτελή κατάσταση.

Το μυθιστόρημα «The Four Corners of the Heart», που κυκλοφόρησε την εβδομάδα που πέρασε σε μετάφραση στα αγγλικά της Σόφι Ρ. Λιούις, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian» αφηγείται την ιστορία της Μαρί – Λορ ο σύζυγος της οποίας, Λουντοβίκ, επιστρέφει στο σπίτι τρία χρόνια μετά από ένα καταστροφικό τροχαίο που τον άφησε σε εύθραυστη ψυχική και σωματική κατάσταση.

Όταν η μητέρα της Μαρί – Λορ, Φανί, επισκέπτεται την κόρη της, τόσο ο Λουντοβίκ όσο και ο πατέρας του, Ανρί, την ερωτεύονται. Το βιβλίο ανακαλύφθηκε το 2011, επτά χρόνια μετά τον θάνατο της Σαγκάν το 2004, από τον γιο της Ντένις Βέστχοφ.

Η συγγραφέας αναφέρει στο αρχικό χειρόγραφο ότι «κάποιες από τις παραγράφους επαναλήφθηκαν, η πλοκή έχει αντιφάσεις, κάποιες προτάσεις δεν λειτούργησαν, λείπουν λέξεις και το μυθιστόρημα δεν έχει τέλος».

Ο Βέστχοφ δήλωσε στον Guardian, ότι όταν το χειρόγραφο δόθηκε στο γαλλικό εκδοτικό οίκο, Éditions Plon, «υπήρξε μια σύντομη συζήτηση να ζητηθεί από γνωστό συγγραφέα να του δώσει ένα τέλος».

«Ποτέ δεν θέλησα, κυρίως για ηθικούς λόγους, να ολοκληρώσω αυτό το μυθιστόρημα» ανέφερε ο γιος της Σαγκάν.

«Τρέφω πάρα πολύ σεβασμό, πολύ μεγάλη εκτίμηση για τη συγγραφέα του -και για το πρόσωπο που το έγραψε, τη μητέρα μου- για να αισθανθώ ικανός να τροποποιήσω το έργο της, να προσθέσω οτιδήποτε σε αυτό» ανέφερε.

«Το μυθιστόρημα παραμένει ένα μοναδικό και αναμφισβήτητα αναπόσπαστο στοιχείο του έργου μιας από τις σημαντικότερες μυθιστοριογράφους του 20ού αιώνα και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαβαστεί» σημείωσε.