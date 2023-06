Το ελληνικό βιβλίο μπροστά σε κοινό 200.000 βιβλιόφιλων στο Πεκίνο

Οι χιλιάδες άνθρωποι που επισκέφθηκαν το ελληνικό περίπτερο είχαν την ευκαιρία να ξεφυλλίσουν παλαιότερες και νέες κινέζικες εκδόσεις με θέμα την Ελλάδα και τα ελληνικά Γράμματα, μεταφράσεις Ελλήνων συγγραφέων, παιδικά βιβλία αλλά και κόμικς με περιεχόμενο από τους μύθους του Αισώπου και την ελληνική μυθολογία. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι εντυπωσιάστηκαν από την παρουσίαση εικονικής πραγματικότητας με θέματα από την ελληνική μυθολογία, που εξασφάλισε καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κίνα, η οποία είχε αναλάβει την διοργάνωση της φετινής ελληνικής συμμετοχής.



«Δίπλα σε χώρες με σημαντική παρουσία στο χώρο του βιβλίου και του πολιτισμού, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιταλία, η Ελλάδα ασφαλώς δεν θα μπορούσε να λείψει από την 29η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Πεκίνου. Το ελληνικό βιβλίο είναι εξαιρετικά αγαπητό στην Κίνα, ενώ ο ελληνικός πολιτισμός αποτελεί ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για νέες κινεζικές εκδόσεις και για Κινέζους συγγραφείς και εκδότες», σχολίασε ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κίνα, Δρ. Ευγένιος Καλπύρης.



Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η ελληνική Πρεσβεία συμμετείχε στην παρουσίαση της κινεζικής μετάφρασης του βιβλίου «In Search of the Greeks» του James Renshaw από τον εκδοτικό οίκο China Translation and Publishing House. Επίσης, διοργάνωσε παιδική εκδήλωση στον ειδικό χώρο παιδικών εκδόσεων της έκθεσης, που περιλάμβανε ανάγνωση του βιβλίου «Ένας Αρκούδος μια φορά», της Ελένης Γερουλάνου, σύντομο κουίζ και εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά.



«Η συμμετοχή της Ελλάδας στην έκθεση είχε μηδενικό οικονομικό κόστος για την ελληνική πλευρά, μετά από ενέργειες της Πρεσβείας, αλλά αντίστροφα παρήγαγε αξία, μέσα από την προώθηση στο κινεζικό κοινό του ελληνικού βιβλίου και της εικόνας της Ελλάδας ως πυλώνα του κλασσικού και σύγχρονου δυτικού πολιτισμού», σχολίασε ο κ. Καλπύρης.



Σύμφωνα με τον διοργανωτή, στην έκθεση συμμετείχαν 2.500 εκδότες από 56 χώρες και περιοχές, με περισσότερους από 200.000 τίτλους βιβλίων. Η έκθεση, που θεωρείται από τις μεγαλύτερες σε ολόκληρη την Ασία, διήρκησε από 15 έως 18 Ιουνίου.