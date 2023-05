Κάπα Εκδοτική: Διπλή διάκριση στα Βραβεία ΕΒΓΕ 2023

Με τα χρόνια, τα ΕΒΓΕ έχουν καταστεί το πιο σημαντικό γεγονός στην κοινότητα του Σχεδιασμού Οπτικής Επικοινωνίας στη χώρα μας και αποτελούν θεσμό για τη δημιουργική κοινότητα.

Τα βραβεία αντικατοπτρίζουν το υψηλότερο επίπεδο δημιουργικότητας και καινοτομίας στον τομέα της οπτικής επικοινωνίας και αναδεικνύουν το τεράστιο ταλέντο και την αφοσίωση των Ελλήνων και Κύπριων designers.

«Η τελετή απονομής των βραβείων δεν είναι μόνο μια γιορτή για την ανάδειξη των νικητών, αλλά και μια ευκαιρία να αναγνωριστεί ο αντίκτυπος που έχει ο σχεδιασμός στην κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό. Αναγνωρίζοντας και τιμώντας τη σχεδιαστική αριστεία, συμβάλλουμε στην προώθηση του ελληνικού design παγκοσμίως, ενώ παράλληλα αναδεικνύουμε τη σημασία του design στην καθημερινή μας ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά η διοργάνωση.

Συνολικά 64 διαφορετικά γραφεία μοιράστηκαν 126 διακρίσεις (40 βραβεία και 86 επαίνους) σε 40 κατηγορίες. Τα αποτελέσματα διαμόρφωσαν τέσσερις εξειδικευμένες κριτικές επιτροπές που έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε σχεδόν 1.300 συμμετοχές, γεγονός που καθιστά τη διάκριση σε αυτόν τον διαγωνισμό μια αναμφίβολη απόδειξη της ποιότητας της δουλειάς όσων διακρίθηκαν είτε με βραβείο ΕΒΓΕ είτε με έπαινο.

Τα ΕΒΓΕ 2023 επεφύλασσαν μία διπλή διάκριση για την Κάπα Εκδοτική, αφού ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής των εκδόσεών μας Ιωάννης Κ. Τσίγκας και το δημιουργικό γραφείο BOOK ART απέσπασαν στην Κατηγορία «Εξώφυλλο βιβλίου» τις δύο από τις συνολικά… τέσσερις διακρίσεις!

Συγκεκριμένα, ο Editorial Designer πήρε το Βραβείο ΕΒΓΕ για τον σχεδιασμό του εξωφύλλου του βιβλίου του ποιητή Γιώργου Δομιανού «Τρυφερούλης νεκροτόμος» [Κάπα Εκδοτική, 2022] και τον Έπαινο ΕΒΓΕ για την ποιητική συλλογή «Εγώ θα σου μάθω πουλάκι μου», του ιδίου [Κάπα Εκδοτική, 2022].

Την απονομή των βραβείων για την κατηγορία των Εκδόσεων, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, έκανε η Συντονίστρια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου ανά τον κόσμο, Νόπη Χατζηγεωργίου.

Ποιος είναι ο Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Γεννήθηκε το 1978 στην Καβάλα. Σπούδασε Κινηματογράφο και Κοινωνιολογία [Master of Arts, The University of Glasgow] στη Σκοτία. Από το 1997 έως και το 2012 ήταν ο εκδότης του μηνιαίου πολιτικού-πολιτιστικού περιοδικού ΠΕΡΙωΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ [Βραβείο Δημοσιογράφων ΕΡΤ για «Το καλύτερο περιοδικό της Ελλάδας» στο πλαίσιο του θεσμού της «Κυβέρνησης των Μη Κυβερνητικών» το 1999 και Βραβείο Ιδρύματος Αθ. Μπότση το 2003]. Από το 2005 ασχολείται ενεργά με το Editorial Design, όντας αυτοδίδακτος. Από το 2014 μέχρι και σήμερα είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κάπα Εκδοτικής, έχοντας σχεδιάσει πάνω από 400 βιβλία, κατά κύριο λόγο θεατρικές εκδόσεις, αλλά και ποίηση, λογοτεχνία, δοκίμια, μελέτες κ.ά. Ως σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας και εκδόσεων έχει δουλέψει για λογαριασμό φορέων [Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ακαδημία Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνητικό Κέντρο ΜΟΗΑ κ.ά.], διοργανώσεων [Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Φεστιβάλ Φιλίππων, Cosmopolis Festival κ.ά.], θεατρικών χώρων [θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, θέατρο Επί Κολωνώ, Σύγχρονο Θέατρο, θέατρο Ιλίσια κ.ά.] αλλά και εταιριών παραγωγής [Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως, Broadway Show Productions κ.ά.]. Το 2020 σχεδίασε για λογαριασμό του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της MANTILITY την επετειακή σειρά μεταξωτών μαντιλιών βασισμένη στη Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου για την έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός» με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ενώ το 2021 σχεδίασε για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη σειρά μεταξωτών μαντιλιών «Μ9» που διατίθενται από το M Shop, το πωλητήριο του Μεγάρου.