Αυστραλός δισεκατομμυριούχος αναβιώνει το όνειρο να σαλπάρει με τον «Τιτανικό ΙΙ»

Ο Αυστραλός δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης ορυχείων Κλάιβ Πάλμερ πέρασε την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να κατασκευάσει ένα πλήρως λειτουργικό αντίγραφο του «Τιτανικού».

Σε νέα συνέντευξή του στο Rolling Stone, ο Πάλμερ αναφέρθηκε στο πρότζεκτ και εξήγησε τι ελπίζει να πετύχει με αυτό. Όπως τόνισε ο Πάλμερ, τα αρχικά του σχέδια για την καθέλκυση του πλοίου το 2016 καθυστέρησαν λόγω πολλών παραγόντων, όπως το να εξερευθεί λύση για «να ενσωματωθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας και να παραμείνει ο σχεδιασμός του πλοίου ίδιος». «Αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο απ΄ ότι νομίζαμε» είπε.

«Ένα από τα προβλήματα που είχαμε με τον Τιτανικό είναι ότι πρέπει να τον κάνεις ασφαλή» διευκρίνισε ο Πάλμερ. «Θα θυμάστε, στην ταινία [Τιτανικός] είχατε τον τύπο στο θωράκιο του ιστού να λέει «Παγόβουνο!» Αυτό έγινε επειδή από τη γέφυρα, δεν μπορούσες να δεις πάνω από την πλώρη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σήμερα. Έπρεπε λοιπόν να βάλουμε ένα εντελώς νέο κατάστρωμα στον Τιτανικό» ανέφερε.

Australian Billionaire Clive Palmer Says His Long-Delayed ‘Titanic II’ Ship Will Be Antidote to ‘Woke’ Politics

