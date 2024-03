Σοφία Φωτιάδου: «…Επιμένω να κρατάω τα πολύτιμα εφόδια από το παρελθόν…»

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Η ατομική έκθεση της Σοφίας Φωτιάδου με τίτλο «Out of the box _ Fearless» παρουσιάζεται στη Sianti Gallery έως τις 16 Μαρτίου, σε επιμέλεια Γιάννη Κολοκοτρώνη [Βασ. Αλεξάνδρου 2 & Νηρηίδων 18, Χίλτον].

Η έκθεση διερευνά ανθρώπινα θέματα που αποδίδονται με μία άλλη πρωτότυπη ζωγραφική γλώσσα: την επιλογή μεταξύ του «φαίνεσθαι» και του «είναι», ορθολογισμού και παράλογου, τα ζητήματα της αλήθειας και της επιθυμίας αλλά και την τιθάσευσή της και, κυρίως, την πνευματική ποιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο αινιγματικός κόσμος της Φωτιάδου αποτελείται από θαυμαστά και παράξενα πρόσωπα αναμφισβήτητα ιδιόμορφα, που κινούνται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Τα έργα είναι συνδυασμός μιας ρεαλιστικής περιγραφής και μιας σουρεαλιστικής φαντασίωσης, που τελικά αποδεικνύει την επιθυμία της εικαστικού να υπερβεί τα συμβατικά όρια της αναπαράστασης. Το μάτι που έχει αντικαταστήσει το κεφάλι, δίνει μια αιτιολογία στον θεατή να το αντιμετωπίσει σαν να είναι πολύ περισσότερο από ένα όργανο βιολογίας.

Τελικά, αξιοποιώντας την τεράστια παράδοση της σουρεαλιστικής εικονογραφίας αλλά και τα ιδιότυπα πλάσματα ή τα αγαθά τέρατα ενός Αρτσιμπόλντο, ενός Ιερώνυμου Μπος ή ενός Σαλβαδόρ Νταλί, η Σοφία Φωτιάδου με γνώση και ιδιαίτερη χρωματική ευαισθησία στήνει τον εντελώς ιδιαίτερο προσωπικό της κόσμο με πλάσματα που νοσταλγούν έναν χαμένο παράδεισο ή ονειρεύονται έναν καινούριο. Στη ζωγραφική της συνυπάρχουν τόσο οι κλασικές, ζωγραφικές αξίες όσο και μία πολύ σύγχρονη οπτική των πραγμάτων. Με άλλα λόγια, η κομψή άλλοτε χιουμοριστική και άλλοτε μελαγχολική όψη των πραγμάτων, όπως θα μπορούσαν να είναι…

Μιλήσαμε μαζί της.

Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τη θεματική σας «Out of the box_fearless», που παρουσιάζεται στη Sianti Gallery;

«Είναι μια προσωπική προσέγγιση της ανθρώπινης μορφής, που κινείται σε δυο άξονες.

Ο ένας παρουσιάζει τα πορτρέτα old masters, που έχουν αναδιαμορφωθεί. Γιατί πιστεύω πως η τέχνη είναι κάτι συλλογικό. Οι προηγούμενες γενιές, μας έχουν κληροδοτήσει άπειρα πράγματα που μπορούμε να δουλέψουμε και να μεγαλώσουμε κατά κάτι την εικόνα. Η δική μου προσπάθεια είναι να βάλω ένα μικρό λιθαράκι στην εικόνα που χρησιμοποίησα και να γεφυρώσω, κατά κάποιον τρόπο, τις τόσο διαφορετικές και ανόμοιες εποχές του παρελθόντος με το παρόν και, ίσως, το αύριο.

Και ο άλλος άξονας, οι γυναικείες φιγούρες. Απεικονίζονται πορτρέτα, ενώ αυτό που θα ήθελα να περιγράψω είναι εσωτερικά τοπία, που βασίστηκαν στον αρχέγονο μύθο της Περσεφόνης, ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Αλληγορικές εικόνες -με βάση το ταξίδι αυτό στο μυστικό βασίλειο επιθυμιών, φόβων, ευθραυστότητας-, που εστιάζουν στην ψυχή».

Τι αντιπροσωπεύει για εσάς η σειρά «Out of the box»;

«Η σειρά “Out of the box” αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση της προσωπογραφίας, απαλλαγμένη από τους παραδοσιακούς κανόνες των old masters. Η εμμονή με τις εντυπωσιακές ενδυμασίες και την αισθητική τους, με οδήγησε σε μια διαδικασία αποδόμησης και επανασύνθεσης των στοιχείων, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου έργου. Στη συνέχεια, αυτή η διαδικασία αποδόμησης φέρνει την προσοχή μου στο μυαλό και την ψυχή, αντικαθιστώντας το κεφάλι με ένα μεγάλο μάτι. Αυτό το μάτι απομακρύνεται από την απλή απεικόνιση ενός οπτικού οργάνου και γίνεται ένα είδος καθρέπτη του εσωτερικού κόσμου του προσώπου και του θεατή. Αυτή η σύνθεση ενθαρρύνει έναν διάλογο με τον εαυτό μας, αποκαλύπτοντας κρυμμένες διαστάσεις της ψυχής και του νοήματος. Όταν δεν υπάρχει το μάτι, παρουσιάζεται η παραμορφωτική εκδοχή των χαρακτήρων, υπερβαίνοντας τα όρια της αναπαράστασης, υποδηλώνοντας τον σύγχρονο περιορισμό που υφίσταται ο άνθρωπος. Μια γέφυρα της ιστορίας και του μελλοντισμού, με κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά».

Οι πίνακες στη «Fearless» φαίνεται να απεικονίζουν μια στενή σχέση μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και της φύσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη γυναικεία φιγούρα. Ποια είναι η σχέση σας με τη φύση;

«Η γυναίκα στην τέχνη συχνά λειτουργεί ως σύμβολο της φύσης, μιας δημιουργικής και ευαίσθητης δύναμης που αναδύεται από τον κόσμο γύρω μας. Είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μια μικρή, αγροτική πόλη και η εμπειρία μου αυτή από τη ζωή έχει δημιουργήσει μια επαφή βαθιά με τη φύση, που αποτελεί μια μαγική, πολύπλοκη και ενδιαφέρουσα πραγματικότητα, στην οποία εμείς οι άνθρωποι είμαστε μόνο ένα μικρό κομμάτι. Η σύνδεσή μας με τη φύση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και τη συναισθηματική μας κατάσταση. Επηρεάζει θετικά τον εγκέφαλο και το σώμα μας, προσφέροντάς μας χαλάρωση και ενισχύοντας την ευεξία μας. Πέρα από τις κλινικές αναφορές, αυτή η σύνδεση είναι κάτι που οι άνθρωποι αναζητούν ενστικτωδώς, επειδή αντιλαμβάνονται τον ευεργετικό της αντίκτυπο στη ζωή τους».

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη σειρά «Fearless», η γυναίκα γίνεται η απόλυτη ιέρεια μιας σύγχρονης Αναγέννησης;

«Θα έλεγα, η γυναίκα σε διάφορες εκδοχές της. Όμορφη, αισθησιακή, διαφορετική, ιδιαίτερη. Με επίκεντρο την ανθρώπινη φιγούρα, η αφήγηση γίνεται γύρω από μικρές διαφορετικές ιστορίες μυστηρίου, που μπορούν να αποτελούν πιθανά σύμβολα μιας εποχής, σχόλιο ενός συμβάντος ή ακόμα, δικές μου οπτικές αλληγορίες. Το συναίσθημα και η αναζήτηση της αλήθειας είναι αυτά που, πρωτίστως, με ενδιαφέρουν. Αλλά θα αναρωτηθώ, μήπως, όμως, είναι η γυναίκα που απλά έχει αποδεχτεί την αλήθεια της και έχει πλέον την αυτοπεποίθηση να την αναδεικνύει; Μήπως, δηλαδή, είναι η σημερινή γυναίκα στην απόλυτη μορφή της;»

Στη σύγχρονη ζωγραφική υπάρχει μια επιστροφή στην απεικόνιση, σε βάρος της αφηρημένης και ανεικονικής. Εσείς που τοποθετείστε και γιατί;

«Ακολούθησα τη ρεαλιστική απεικόνιση, όχι για να ακολουθήσω το ρεύμα και να εναρμονιστώ με τις επιταγές του σήμερα· πιστεύω πως έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία μου. Επιμένω να κρατάω τα πολύτιμα εφόδια από το παρελθόν που είναι τροφή για σκέψη και πιστεύω πως είναι απαραίτητα στις αναζητήσεις μου και στην εξέλιξή μου».