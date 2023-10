Καρολίνα Ροβύθη: «…αρκεί να έχεις ένα ισχυρό κίνητρο, να το θες πολύ….»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, στην Opening Gallery, στην Tribeca, η έκθεση «All you need is Greece in New York» της εικαστικού Καρολίνας Ροβύθη.

Για ακόμη μία φορά, τα έργα της εκτέθηκαν με σκοπό την στήριξη του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού Luv Michael, που παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε άτομα με αυτισμό.

Το «παρών» έδωσαν σημαίνοντα πρόσωπα -μεταξύ των οποίων ο πρόξενος της Ελλάδας στην Νέα Υόρκη, Ντίνος Κωνσταντίνου, η Lisa Liberatore, ιδρύτρια του Luv Michael, η δημοσιογράφος Χρύσα Αβράμη, η ηθοποιός και συγγραφέας Χριστίνα Μαυρωνάς, ο founder & CEO της εταιρίας OLYRA Γιάννης Βαρελλάς, όπως επίσης καλλιτέχνες και εκπαιδευτές της διασποράς.

Η έκθεση φιλοξενήθηκε από τον Οργανισμό Greece in USA, σε επιμέλεια της ακαδημαϊκού Dr Sozita Goudouna, τελώντας υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το μοναδικό δημιούργημα της Καρολίνας Ροβύθη που υλοποιήθηκε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, στον Όλυμπο, μαζί με το λεύκωμα «Αll you need is Greece» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key books, στόλιζε την walker street, με την ταινία «The power within us» να ηχεί στην Opening Gallery.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το ταξίδι της εικαστικού στα Χάμπτονς για το φιλανθρωπικό γκαλά «Blue Dream», με τα γνωστά σύμβολα έμπνευσης -«Hellenic air tsarouchi» και «Aygolemono», αναδεικνύοντας το έργο της και κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Η Καρολίνα Ροβύθη μίλησε μαζί μας.

«All you need is Greece in New York»· πρόσφατα η Έκθεσή σας ταξίδεψε ως τη Νέα Υόρκη μεταφέροντας ένα σημαντικό μήνυμα για την ομορφιά της Ελλάδας ως την άλλη άκρη του κόσμου. Ποια ήταν η αφορμή για αυτό το ταξίδι;

«Ο στόχος μου πάντα ήταν, και εξακολουθεί να είναι, να προωθήσω την Ελλάδα, να την κάνω γνωστή σε κάθε γωνιά του πλανήτη, να ενδυναμώσω τον ελληνισμό ακόμη και σε δύσκολους ή ταραγμένους καιρούς. Έτσι ταξίδεψα το καλλιτεχνικό μου project “All You Need is Greece”, με έργα μου αλλά και το ομώνυμο λεύκωμα που δημιουργήσαμε με την Κey Βοοks στη Μητρόπολη της τέχνης, στη Νέα Υόρκη! Που όχι μόνο είναι το όνειρο κάθε καλλιτέχνη να εκθέσει εκεί, αλλά το βασικότερο για εμένα είναι πως εκεί, στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος Ελλήνων ομογενών. Έτσι ήταν η καλύτερη αφετηρία γι’ αυτό το υπέροχο ταξίδι».

Τι αποκομίσατε από αυτή την εμπειρία και πώς σας υποδέχτηκαν οι ομογενείς;

«Η υποδοχή μου από τους Έλληνες ομογενείς ήταν συγκινητική· ένιωσα μια βαθιά σύνδεση μαζί τους κι ευγνωμοσύνη που αυτοί οι εκπληκτικοί άνθρωποι αφιέρωσαν τον χρόνο τους για να έρθουν, να γνωριστούμε, να υποστηρίξουν το έργο μου, να προωθήσουν την Ελλάδα κι αυτοί με τη σειρά τους στους φίλους τους στην Αμερική. Οι άνθρωποι αυτοί που γέμισαν την γκαλερί στα εγκαίνια της έκθεσής μου με κάνουν να θέλω να συνεχίσω με γρήγορους ρυθμούς και να πάω τα projects μου σε όλο τον κόσμο!»

Βλέποντας κάποιος τις δημιουργίες σας εύκολα διακρίνει την μεγάλη σας αγάπη για την ελληνική σημαία και την ιστορία της χώρας μας. Από που πηγάζουν όλα αυτά τα συναισθήματα;

«Όλα ξεκίνησαν το 2012, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που η Ελλάδα δοκιμαζόταν από την κρίση κι ενώ ζούσα στο εξωτερικό, ένιωθα αυτόν τον αντίκτυπο. Κάθε φορά που επισκεπτόμουν την Ελλάδα συναντούσα ανθρώπους θλιμμένους, απογοητευμένους, με άγχος, που βρίσκονταν σε ένα αδιέξοδο, μέχρι που παρακολούθησα μια ομιλία του global brand strategist Peter Economides. Η ομιλία του αφορούσε στην ανάγκη των Ελλήνων να βρουν τον δρόμο τους, ώστε να βγουν από την κρίση και αναφέρθηκε σε μια από τις πιο ανασταλτικές εκφράσεις στην ελληνική γλώσσα: Το… “δεν γίνεται”. Θυμάμαι συγκεκριμένα πως είπε ότι πρέπει να μείνουμε στο “Γίνεται”.

Αυτό, λοιπόν, ήταν η δική μου δημιουργική αφύπνιση! Συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να δημιουργήσω έργα για να εμπνεύσω, να παρακινήσω και να “φωτίσω” τη χώρα μου, αντί να εστιάσω μόνο στις αγωνίες και στα σκοτάδια της. Χρησιμοποίησα, λοιπόν, την τέχνη μου για να πω το δικό μου “Γίνεται”. Ζωγράφισα σε έναν τεράστιο καμβά την Ελληνική Σημαία (“the Crying Greek Flag”) δίνοντας νέα ζωή στο εμβληματικό μπλε και λευκό της μέσα από ένα μοτίβο από λευκές ρίγες που δακρύζουν. Σε αυτό το κομμάτι, η σημαία –όπως η χώρα και ο λαός της– παρουσιάζεται να στέκεται δυνατή και περήφανη, παρόλο που πονάει και κλαίει».

Άλλο ένα μεγάλο σας project ήταν η ανάβαση στην κορυφή του Ολύμπου για την δημιουργία του εθνικού μας συμβόλου, με έναν τρόπο αρκετά διαφορετικό και πρωτότυπο. Τι σας οδήγησε σε αυτό το εγχείρημα και πόσο δύσκολο ήταν να πραγματοποιηθεί;

«Ως άνθρωπος θεωρώ πως τίποτα δεν είναι δύσκολο, αρκεί να έχεις ένα ισχυρό κίνητρο, να το θες πολύ. Και μπορεί άνθρωποι που με γνώριζαν να θεωρούσαν παράτολμο το εγχείρημά μου αυτό, καθώς ο Μύτικας είναι μια από τις πιο επικίνδυνες βουνοκορφές του κόσμου, όμως για μένα το μόνο που “έβλεπα” ήταν πως είναι το πιο ψηλό σημείο της Ελλάδας. Κι από εκεί ήθελα να στείλω το δικό μου καλλιτεχνικό μήνυμα, πως η δύναμη είναι μέσα μας και η χώρα μας μόνο πολύ ψηλά πρέπει να βρίσκεται. Έτσι, συμβολικά, δημιούργησα μια τεράστια σημαία επί τόπου, πάνω στην κορυφή…»

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε στην υλοποίηση αυτής της ιδέας;

«Προσπαθήσαμε δύο φορές να ανέβουμε τον Όλυμπο· την πρώτη φορά, δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες ήταν αποτρεπτικές και έτσι έπρεπε να περιμένουμε έναν ολόκληρο χρόνο για να επιχειρήσουμε την ανάβαση. Τη δεύτερη φορά, καταφέραμε να ανέβουμε, όμως η διαδρομή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ίσως από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής μου. Έπρεπε να κουβαλήσουμε υλικά, το plexiglass, τον εξοπλισμό σε μια δύσβατη κι επικίνδυνη διαδρομή…· όμως, ο στόχος να δημιουργήσω τη σημαία μας εκεί ψηλά τα “έσβηνε” όλα».

Πείτε μας λίγα λόγια για τα επόμενα σχέδια σας, σκοπεύετε να επαναλάβετε κάτι αντίστοιχο;

«Τώρα ετοιμάζω το επόμενο βήμα μου, που δεν θα μοιάζει με το προηγούμενο, γιατί πάντα ψάχνω πρωτότυπους τρόπους για να “μιλάω” στις καρδιές των ανθρώπων κι έτσι να κάνω την Ελλάδα γνωστή. Η χώρα μας, λοιπόν, έχει δύο υπερδυνάμεις· τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Αφήνω, λοιπόν, το πρώτο κομμάτι για το οποίο έχω δουλέψει αρκετά και ετοιμάζω νέα, πολύ διαφορετικά projects για τη ναυτιλία! Αυτό είναι το νέο μου θέμα και σε λίγο καιρό θα έχετε και τα πρώτα δείγματα της δουλειά μου”.

Το λεύκωμά σας «Αll you need is Greece» -που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key books-, αγαπήθηκε από πολλούς λάτρεις της Ελλάδας και της τέχνης. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες έτσι ώστε να μεταδώσει το μήνυμα των σπουδαίων έργων σας και σε άλλες χώρες;

«Το γεγονός ότι το βιβλίο εκδόθηκε μόνο στην αγγλική γλώσσα, τη γλώσσα που οι περισσότεροι μιλούν και καταλαβαίνουν, έγινε ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο· για να μπορέσει να διαδοθεί παγκοσμίως το μήνυμά μου. Το ενδεχόμενο να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση που θα την έβλεπα μελλοντικά να υλοποιείται. Το βιβλίο μου «All You Need is Greece» τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)».

Θα σας άρεσε να μεταλαμπαδεύσετε στους νέους μέσω της διδασκαλίας τη γνώση σας για τις εικαστικές τέχνες;

«Μου έχει δοθεί ήδη η ευκαιρία στο παρελθόν να κάνω κάποια σεμινάρια σε παιδάκια. Ήταν μια εμπειρία που με άγγιξε ιδιαίτερα, καθώς μέσα από τη συναναστροφή μου με τα παιδιά μαθαίνω και εξελίσσομαι μαζί τους. Όμως, εξαιτίας του προγράμματός μου, της διαρκούς ενασχόλησής μου με τη ζωγραφική, με νέα καλλιτεχνικά projects που μου ζητούν πλέον απ’ όλα τα μέρη του κόσμου, δυστυχώς δεν μπορώ να ανταπεξέλθω».

Ετοιμάζετε κάποια έκθεση στην Αθήνα το προσεχές διάστημα;

«Υπάρχουν αρκετά σχέδια για το μέλλον που είναι υπό συζήτηση για κάτι πολύ όμορφο και δημιουργικό».

Τι ονειρεύεστε για τον τόπο μας, που τόσο σας εμπνέει να δημιουργείτε συνεχώς;

«Να πάρει τη θέση που του αξίζει στο μυαλό και την καρδιά καθενός που ακούει τη λέξη “Ελλάδα”. Και είμαι πολύ χαρούμενη που γίνονται έργα στη χώρα μας, πολύ υψηλού επιπέδου από το Ελληνικό ως τη Βουλιαγμένη, που θα κάνουν και την Αττική -κι όχι μόνο τα νησιά- τον ιδανικό προορισμό».