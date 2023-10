Μαρία Κάλλας: Τα ΕΛΤΑ τιμούν την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή της

Τιμώντας την ανεκτίμητη καλλιτεχνική διαδρομή της ανυπέρβλητης ντίβας της όπερας, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία κυκλοφορούν την Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων-Feuillet με τίτλο «Επετειακό έτος UNESCO Μαρία Κάλλας 2023».

Η φιλοτελική έκδοση ξεχωρίζει ανάμεσα στο πλήθος των φετινών αφιερωμάτων στη Μαρία Κάλλας καθώς αποτυπώνει συλλεκτικά την επέτειο, αποτελώντας μοναδικό απόκτημα για φιλοτελιστές και μη.

Στο ταχυδρομείο της πλατείας Συντάγματος, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε σφράγιση με τη σφραγίδα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, για τη δημιουργία σπάνιων φιλοτελικών αντικειμένων.

Η Σειρά περιλαμβάνει, επίσης, Φάκελο Πρώτης Μέρας Κυκλοφορίας και Set Pack που περιέχει όλα τα προϊόντα μαζί. Μπορείτε να τα βρείτε στα ταχυδρομικά καταστήματα και στο philotelismos.gr και συγκεκριμένα εδώ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ευχαριστούν ιδιαιτέρως την εταιρεία Magnum Photos και το Burt Glinn Estate, για την παραχώρηση της φωτογραφίας (ITALY.Milan.1955.Maria CALLAS in the role of the Lady of the Camelias at La Scala, © Burt Glinn/Magnum Photos) στο οποίο βασίστηκε η εικονογράφηση του περιθωρίου του φεγιέ.